Nové BMW M5 poprvé odhalilo svou techniku, tradiční příznivce značky určitě nepotěší

Dá se na to dívat z různých úhlů pohledu a ne každý je špatný. Chválený über-sedan bude i v nové generaci pokračovat s motorem V8 pod kapotou, ten ale nezůstane sám. Právě to připraví M5 o její největší výhodu - relativně nízkou hmotnost.

Rozhodně nejsme dinosaury odmítající veškeré změny, právě naopak jsme fascinování inovacemi, které vedou k lepšímu či efektivnějšímu fungování čehokoli. Problém je ale v tom, že zrovna takových inovací v automobilovém světě ubývá. Mnohé změny přichází jen kvůli změnám jako takovým a nevedou ani tak k objektivně lepšímu výsledku, ale spíše k lepšímu splnění toho či onoho zákonem daného požadavku. A to v reálném světě může snadno přinést pravý opak toho, co by inovace přinášet měly.

Dobře vidět je to na poli elektrifikace aut. Tímto směrem dnes míří téměř všechny automobilky, ovšem nikoli proto, že by to by to přinášelo lepší výsledek či si to zákazníci nedej bože vyžádali. Za tímto krokem stojí v prvé řadě jen a pouze politický tlak, který označuje určitá řešení za dobrá a jiná za špatná bez jakékoli vazby na technikou realitu. Stačí tedy říci, že auta musí emitovat určité množství CO2, za nadlimitní hodnoty dávat vysoké pokuty, jakýkoli elektrický pohon označit za naprosto bezemisní (jakkoli to v žádném případě není pravda), k tomu ještě dotovat prodej takových aut horem dolem (a naopak dalšími daněmi zatěžovat jiná řešení) a voila... Máme tu hon automobilek za tím, kdo nabídne větší nesmysl za vyšší cenu. To je skutečně absurdní, přesto se to zatím nikdo reálně nepokusil zastavit.

Tak se stalo, že se v oblasti pohonů ještě celkem racionálně uvažující BMW vydalo s příští generací modelu M5 plug-in hybridním směrem. O něčem takovém se už dříve spekulovalo, nyní ale sama chystaná M5 odhalila svou techniku. Jak můžete sami vidět níže, špionážní fotografové totiž načapali testovací prototypy, jenž na bocích zdobí nápis „Hybrid Test Vehicle“. Mnichovští pak navíc již dříve uvedli, že pracují na spojení 4,4litrového osmiválce a elektromotoru. Tato kombinace se pak ostatně ukázala již v útrobách mimořádně kontroverzního konceptu XM, kde produkuje 750 koní.

Je pochopitelně otázkou, zda stejný výkon dostane i M5, zatím se hovoří o výstupu okolo 700 koní. Ať tak či onak by se jednalo o podstatný nárůst oproti stávajícímu vrcholu, verzi CS se 630 koňmi. Nicméně stejným směrem zamíří také hmotnost. XM by totiž mělo používat tytéž baterie o kapacitě 25 kWh jako BMW X5 45e a tato plug-in hybridní verze váží 2 435 kg - o 375 kg více než provedení 40i, jenž disponuje stejným šestiválcem, ovšem bez elektromotoru a baterií.

BMW M5 tak sice nabídne nemalý výkon, ovšem ve spojení s nemalou hmotností. Ta přitom bude stálá bez ohledu na stav baterií, zatímco počet koní bude v závislosti na dostupné elektrické energii klesat. Ve finále tak majitelé budou mít k dispozici jen výkon spalovací jednotky, který rozhodně nebude zanedbatelný, na starosti ovšem bude mít daleko více kilogramů než stávající provedení CS, které je i pro svou hmotnost 1 825 kg pravidelně chváleno.

V reakci na náš úvod tak lze dodat, že pokud by plug-in hybridní M5 byla skutečně lepší než ta stávající, vítali bychom jej s otevřenou náručí. Zatím to ovšem na inovaci z tohoto ranku nevypadá. Finální soudy ovšem budeme vynášet až po představení a hlavně po prvních jízdách. Na ty nicméně hned tak nedojde, neboť stávající řada 5 je v prodeji teprve od února 2017. Dříve než příští rok tedy jejího nástupce neuvidíme, přičemž provedení M5 má dorazit až v roce 2024.

Příští BMW M5 bude hybrid, to už je jasné. Převzít má techniku konceptu XM, který díky spojení 4,4litrového osmiválce a elektromotoru nabídnul 750 koní, ovšem také značnou nadváhu. Ta přitom bude stálá, zatímco výkon při poklesu kapacity baterií zamíří dolů. Foto: BMW

