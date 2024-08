Nové BMW X3 s továrními doplňky vypadá jako karikatura sebe sama, co to obří karbonové křídlo na střeše? před 4 hodinami | Petr Prokopec

Čtvrtá generace jinak klíčové mnichovského SUV je dalším designově velmi kontroverzním dílem, kterému doplňky M Performance ani trochu nepomáhají. Tedy vlastně ano, pomáhají mu stát se ještě větší karikaturou, navíc pořádně drahou.

BMW od roku 2003 pustilo do světa už čtyři generace SUV X3. Z mého úhlu pohledu je po designové stránce nejpovedenější ta třetí, jakkoli pochopím každého, kdo dává přednost jejímu předchůdci či originálu. Otázkou nicméně je, zda lze milovat provedení G45, které bylo představeno na počátku letošního léta. Jde totiž o vůz, který se dočkal mimořádně nevzhledné výplně čelních ledvinek, která jen korunuje mdlé pojetí celého auta.

X3 je přitom jedním z nejlépe prodávaných vozů značky, jakýkoli přešlap by tak Mnichov v jeho případě mohl mrzet. Automobilka si ale v předchozích letech ověřila, že své logo může nalepit téměř na cokoli a lidé to budou kupovat stejně. A tak zachází dál a dál, až dorazila do míst, která definují fotky níže. Je to p... Ne, je to peklo, designové peklo.

Nyní totiž stále to samé auto vyšperkovala doplňky M Performance a je to znovu dílo. Klidně i ze základní verze 20 xDrive, která je u nás k dispozici od 1 472 900 Kč, dovolují udělat vůz hrající si na X3 M, a to pomocí těch nejkýčovitějších prvků, jaké si lze představit. O nadčasové eleganci předchozí generace už si můžete definitivně nechat jen zdát, přesto si musíte připlatit. Pochopitelně, divize M není charitativní organizace.

O jak moc velkou sumu půjde, záleží jen na tom, pro co se nakonec rozhodnete. K dispozici je nicméně čelní splitter, nový zadní difuzor či naprosto absurdní střešní spoiler, který zvlášť na verzích jako 20 xDrive bude působit podobně jako kdysi přítlačná křídla na Fabiích HTP. Sáhnout lze až po 22palcových litých kolech, stejně jako po výfuku se čtveřicí koncovek s karbonovou vizáží. Z uhlíkových vláken doplněných aramidovým vláknem a polyuretanem jsou pak ostatně veškeré doplňky karoserie, stejně jako víčko palivové nádrže. Vše pak lze ještě vyšperkovat grafickými polepy.

Co se interiéru týče, pak karbon znovu dostává slovo, a to v rámci ozdobných lišt dveřních prahů. Dále tu pak máme sadu pedálů z nerez oceli či speciální koberečky. BMW dodává, že veškeré doplňky jsou plně kompatibilní jak s čistě standardní karoserií, tak i s příplatkovým sportovním paketem M. Už ten cenu výše zmíněné verze 20 xDrive zvedá na 1,9 milionu korun, už základní současná X3 s primárně vizuálními doplňky, které z ní udělají jen větší karikaturu sebe sama, tedy pod dvoumilionovou bariérou nezačne. A to je teprve soda.

Doplňky M Performance rozhodně posouvají novou X3 dál, ale kam? Odpovězte si sami v souladu se svým vlastním vkusem. Foto: BMW

