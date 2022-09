Nové Jaguary jsou takový propadák, že je prodejně překonává už i živořící Alfa Romeo dnes | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Když se v posledních letech mluvilo o nějaké značce aut coby symbolu neúspěchu, šlo o Alfu Romeo. Její omezené portfolio zdaleka nezaznamenalo takový úspěch, jaký vedení firmy očekávalo, a tak prodeje spadly až ke dnu. Odbyt dříve mnohem úspěšnějšího Jaguaru se ale v mezičase propadl ještě níž.

O tom, že se Alfě Romeo nedaří a její pokus o velký návrat je stále větší fiasko, píšeme už roky. Nebojte nic, Italové jsou houževnatí a pokusí se o další návrat, který má být spojený jen s čistě elektrickými modely. Přijde nám to chytré jako hasit oheň benzinem, ale to je jejich boj. V tuto chvíli platí, že Alfa je s poptávkou opravdu na štíru a v Evropě letos prodala pouhých 16 098 aut včetně několika tisíc exemplářů novinky mezi SUV jménem Tonale.

Je to mimořádná mizérie a nebýt modelu Stelvio, který je ovšem na poměry luxusně-sportovních SUV také propadákem svého druhu, nebylo by skoro o čem mluvit. Tragikomické ale je, že zatímco Alfa živoří a čeká na elektrickou ránu z milosti, pardon elektrický impuls, ještě pod její bilanci se propadla značka, která má mnohem širší nabídku. A po léta naopak platila za překvapivě úspěšnou, Jaguar.

Britové na tom s nabídkou skutečně nejsou marně. Mají dokonce i elektrické SUV I-Pace, to by měl být miláček příjemců dotací, mají další dvě SUV F-Pace a I-Pace, mají sedan střední třídy XE, mají sedan a kombík vyšší střední třídy XF, mají sportovní kupé a roadster F-Type. Disponují zkrátka širokou paletu modelů, které navíc modernizují - třeba XE a F-Type mají dva tři roky po faceliftu. Co na to zákazníci? Na shledanou krokodýle, na shledanou jaguáre, máme-li parafrázovat jednu kdysi známou píseň.

Je to až neuvěřitelné, ale Jaguar i s tímto portfoliem neprodává v Evropě skoro nic. Například modelu XE se v červenci prodalo 33 kusů, v červnu to bylo 38 aut. Takový Jaguar XF si pak připsal 28 jednotek v červenci a 21 v červnu. Ne, to vážně nejsou české prodeje, to jsou celoevropské prodeje. A tak se stalo, že celá zmíněná smečka britských šelem zamířila letos v Evropě jen k 15 442 lidem. Nešálí vás zrak, je to skutečně ještě méně než u Alfy.

Je to tristní, protože úspěch není ani jedno - o hodně více aut než kterákoli z těchto značek letos prodala Lancia, která nabízí jen jeden model, jen v Itálii a ke všemu je to 11 let starý Ypsilon. Ale víte, co je nakonec nejhorší? Že Jaguar má ten samý skvělý, dokonce ještě skvělejší plán než Alfa Romeo, chce za tři roky prodávat už jen elektromobily. To snad bude ještě na 15 442 prodaných aut vzpomínat s láskou. Pokud se tedy roku 2025 tímto stylem vůbec dožije...

Ne, že by se Jaguar nesnažil, v minulých letech zkusil ohromit publikum třeba speciálem XE SV Project 8. Ani ten se nedařilo rozumně prodávat, model XE je dnes zralý na ručník a celý Jaguar s ním. Foto: Jaguar



Alfa Romeo má dost problémů sama se sebou, prodává v podstatě jen tato dvě auta. I ta ale stačí k tomu, aby strčila do kapsy celé široké portfolio Jaguaru, jakkoli to zní neuvěřitelně. Foto: Alfa Romeo

Zdroj: JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.