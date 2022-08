Nové levné SUV z Indie je obrovský hit. Na moderní vůz pro celý svět čeká 100 tisíc lidí, je už dvojkou značky před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mahindra

Původ tohoto auta nebude vonět každému, když se ale dokážete povznést nad předsudky, zjistíte, že jej mají na svědomí profíci v oboru a smělé plány s ním nespojují náhodou. Zatím jim vychází na jedničku.

Naposledy letos v březnu jsme se zmiňovali o novém indickém SUV Bolero Neo. Za ním stojí koncern Mahindra & Mahindra, který radikálně přepracoval dříve nabízený model TUV300. I když oficiálně jde o facelift, dočkali jsme se do značné míry zcela nového vozu. Kromě názvu se totiž změnily prakticky veškeré panely karoserie. Jiný pak byl i interiér a na změny došlo dokonce i pod kapotou. Indové tedy rozhodně netroškařili, což demonstruje i posun vozu na trhu směrem výše.

Vyšlo jim to na jedničku, Bolero je dnes nejžádanějším vozem značky, když v červenci oslovil v Indii 7 917 kupců a na celkových prodejích automobilky má více jak čtvrtinový podíl. Není to ale jediná moderně střižená novinka Mahindry s velkými ambicemi. Ještě větší má zcela nový model XUV700, který je ve své podstatě konkurencí Škody Kodiaq. A jako takový chce bodovat i jinde než na domácím trhu.

Nástupce typu XUV500 narostl oproti předchůdci do délky i v případě rozvoru, a to na 4 695 milimetrů (+110 mm) respektive 2 750 mm (+50 mm). A to se logicky neprojevilo pouze zvenčí, ale i v kabině. Díky prodloužení vozu si totiž zákazníci budou moci vybrat, zda chtějí pětimístné či sedmimístné provedení, jako u Kodiaqu. V obou případech základní výbavu tvoří 8palcový přístrojový štít a 7palcová obrazovka multimédií, kterou ve vyšších úrovních nahrazuje pár 10,25palcových displejů. Mimo ně pak nechybí ani nový multimediální systém s digitální asistentkou Alexa, stejně jako multifunkční volant.

XUV700 rovněž dostalo pokročilý asistenční systém ADAS, který zvládá první úroveň autonomní jízdy. O nic světoborného tedy nejde, na druhou stranu jde ale o vůbec první model Mahindry, který takovou technologií disponuje. Její součástí je adaptivní tempomat, detekce dopravního značení a asistent přepínající mezi potkávacími a dálkovými světly. Zajímavé pak je, že technologie má být přímo uzpůsobena chaotickému provozu na indických silnicích.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde se toho ve srovnání s minulosti mnoho nezměnilo. Stejně jako v případě XUV500 mají i zde pohon na svědomí benzinový dvoulitr a 2,2litrový turbodiesel. První zmíněná jednotka produkuje 200 koní, které může přenášet na kola šestistupňový manuál či automat. Stejná selekce převodovek je pak spojena se silnějším dieselem naladěným na 185 koní, zatímco verzi se 155 koňmi je určen pouze manuál.

V tuto chvíli je k dispozici pouze benzin s pohonem předních kol, diesel s 4x4 bude k dispozici později. Ceny začínají na 1 318 161 rupiích, tedy asi 397 tisících Kč. To je zvlášť na dnešní dobu mimořádně atraktivní cena na tak velký a moderní vůz, však se podívejte do jeho kabiny. A tak snad ani nepřekvapí, že se na trhu setkává s velkým úspěchem.

Ve zmíněném červenci si jej převzalo 6 277 zákazníků, takže jde hned o druhý nejžádanější model značky. Navíc je třeba říci, že toto číslo ani prodeje v předchozích měsících nereflektují, jak velký zájem o auto je. Mahindra říká, že přijala už 150 tisíc objednávek, z nichž více jak 100 tisíc čeká na vyřízení kvůli nedostatku dílů, zejména pak čipů. Jakmile navíc bude ukojen domácí zájem, mají se prodeje rozběhnout také jinde. Uvážíme-li, že i nejdražší dieselová verze s 4x4 stojí jen 2 299 000 INR (tedy asi 694 tisíc Kč), neměl by zájem jen tak opadnout. Za takové peníze dnes zdaleka nekoupíte Škodu Kodiaq ani v úplném základu...

Mahindra XUV700 je nové SUV z Indie, které se pyšní zajímavými motory, obecně technikou, elektronikou i designovým pojetím. S příznivými cenami je to nepřekvapivě pořádný prodejní hit. Foto: Mahindra

Zdroj: Mahindra

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.