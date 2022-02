Nové nejlevnější SUV Hyundai se ukázalo v další verzi, základní cenu 246 tisíc Kč tlačí ještě níž před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je to docela roztomile vyhlížející a kouzelně praktické auto, které se i díky své ceně stalo okamžitě prodejním hitem. Hyundai zjevně chce kout železo, dokud je žhavé, a tak přichází s ještě levnější verzí Van.

Hyundai loni v září odhalilo model Casper, o kterém jsme si hned troufli říci, že půjde o prodejní hit. S cenou zdaleka nedosahující ani 300 tisíc Kč a charakterem SUV to snad ani nemohlo být jinak a už úvodní zájem skutečně nezklamal. Auto jsme si od té doby mohli ukázat ještě detailněji a litovat snad jen toho, že u nás (alespoň zatím) není k dispozici. Na domácím trhu ale Hyundai naopak přikládá polínka pod kotel.

Korejská automobilka totiž představila tento model ve verzi Van, který není ničím jiným než malou dodávkou. Značka tak podobně jako třeba Toyota v případě Yarisu vyjmula zadní sedadla, oddělila ta přední přepážkou a navýšila objem zavazadlového prostoru na 940 litrů. To je u 3 595 milimetrů dlouhého hatchbacku opravdu nemalá porce, pročež se dá předpokládat, že třeba takové kurýrní služby budou mít nemalý zájem.

Hyundai nezůstalo jen u oné dělicí přepážky, ochranné lišty totiž značka instalovala i na boční okna, stejně jako na to zadní. Vůz pak nabízí jen se základní úrovní výbavy, což znamená, že třeba taková dotyková obrazovka multimédií je nedostupná. Je nicméně třeba uznat, že tu kurýři či drobní živnostníci při práci snadno oželí. Místo toho nicméně ocení třeba zadní parkovací senzory, stejně jako mohou počítat s tempomatem, přednárazovým bezpečnostním systémem, monitoringem jízdních pruhů či světleným asistentem.

Dále ve voze nechybí 4,2palcový digitální přístrojový štít, USB port nebo dva reproduktory. Pokud to ovšem zákazníkům nestačí, mohou sáhnout třeba po vyhřívaných a chlazených předních sedadlech. Základní cena pochopitelně zůstává lákavá, i když s ciframi startujícími na 13 750 000 wonech (cca 244 tisíc Kč) je jen nepatrně levnější než základní osobní verze. Ceny příplatků ale zůstávají lidové, třeba ona vyhřívaná a chlazená sedadla stojí jen 600 tisíc wonů (asi 10 600 Kč) navíc. Mimo to je možné sáhnout třeba po střešním boxu Thule či předním nárazníku z verze Casper Active, v případě kol však lze za všech okolností počítat jen s černě lakovanými ocelovými patnáctkami.

K mání je jediná motorizace, a to litrový tříválec naladěný na 76 koní, jenž roztáčí přední kola skrze čtyřstupňový automat. Na dechberoucí jízdní dynamiku lze tedy rovnou zapomenout, to však nikdy nebylo posláním tohoto auta, ani této verze. Zákazníkům má totiž nabídnout hlavně onen velký zavazadlový prostor, a to i přes malé venkovní rozměry a velmi nízkou cenu.

