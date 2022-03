Nové nejrychlejší auto světa ukázalo, co dovede, na 437 km/h se rozjelo i bez snahy jet co nejrychleji před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hennessey

Pohání jej 1 842 koní, které cvičí s pouhými 1 385 kilogramy. Jeho cíl je jasný, dosáhnout historického rekordu a jako první silniční auto pokořit metu 500 km/h. Nakročeno k tomu má zjevně velmi dobře.

Když krátce před příchodem milénia někdejší a dnes již zesnulý šéf VW Group Ferdinand Piëch ohlašoval příchod Bugatti Veyron, zmínil i nejvyšší rychlost přesahující 400 km/h. Té pak hypersport z Molsheimu skutečně dosáhl, byť technici zažili při vývoji opravdu horké chvilky. Kupé se tak rázem stalo nastavenou laťkou pro zbytek světa, kterou zdánlivé nemohl nikdo přeskočit. Konkurence se nemohla pochlubit ani testovací dráhou Ehra-Lessien s dlouhou rovinkou, ani kasou, ze které bylo možné tahat jednu miliardu za druhou.

Jenže vývoj letí stále dál, a tak byl Veyron nakonec překonán hned v několika směrech. Stejně jako se to povedlo i v případě jeho nástupce, jímž je Bugatti Chiron. To sice ve verzi Super Sport 300+ má zvládat jet více než 483 km/h, ovšem automobilka u produkčních aut maximum omezila na 440 km/h. Uvedla však, že pokud zákazníci budou chtít, mohou své vozy vzít právě na zmiňovanou testovací dráhu, kde jim Bugatti odemkne plný potenciál vozu. Levné to ale pochopitelně nebude.

Ještě dál než Chiron se pokouší zajít americká značka SSC s modelem Tuatara. Zatím však dosáhla spíše než rekordu mezinárodní ostudy, neboť upravila záznam, dle kterého kupé dosáhlo mety 533 km/h. Loni se tak SSC pokusilo o nápravu reputace, bylo z toho však „jen“ 455,3 km/h. To je sice rekord pro produkční vozy, neboť Chiron mimo Ehra-Lessien rychleji jet nemůže, ovšem ve srovnání s pětistovkou jde o podstatný rozdíl.

Tím se můžeme přesunout ke třetímu v pořadí, a sice k dalšímu americkému supersportu Hennessey Venom F5. Ten je pojmenován dle nejrychlejších tornád, jenž zvládají až 512 km/h. Právě s takovou rychlostí jsou spojeny jeho specifikace, žádné z dosud vyrobených aut se ale tak rychle nerozjelo. Přípravy na pokoření rekordu jsou ovšem v plném proudu a jeden z prototypů se nyní na testovací dráze Johnny Bohmer Proving Ground na Floridě rozjel na 437 km/h. Texasan John Hennessey nicméně předpokládá, že to je pouze odrazový můstek.

V jeho prospěch jasně hrají technické parametry. Venom F5 totiž pohání 6,6litrový osmiválec twin-turbo, který produkuje 1 842 koní, tedy vyšší výkon, než s jakým je spojeno SSC či Bugatti. Spárována je s ním pak hmotnost 1 385 kg, která je vůči Chironu podstatně nižší. Tuatara je pak na tom sice lépe, což platí i o aerodynamice, zatím ji to však výrazně neprospělo. Karty jsou tedy rozdané a hra začíná nabírat na obrátkách. Podívejte se níže, jak vůz dosáhl oněch 437 km/h - kdysi nepředstavitelnou rychlost zdolal, aniž by se o cokoli zvláštního snažil, šlo tu jen o testy některých dílčích komponentů.

Prototyp Hennessey Venom F5 se rozjel na 437 km/h. Zajímavé je, že americká společnost v té chvíli nechtěla dosáhnout rekordu, místo toho jen testovala řízení, brzdy a motor. Dost možná tak jako první opravdu prolomí hranici 500 km/h. Foto: Hennessey

Zdroj: Hennessey

Petr Prokopec

