Nové největší SUV Volkswagenu se prodává velmi dobře, při jeho cenách nakonec není divu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Představit si levný Volkswagen může být pro někoho těžké, zvláště má-li jít o velký a docela luxusně koncipovaný model. Tyto pořádky ale platí v Evropě, kde je vrcholem Touareg, jinde nabízí VW ještě dvě větší auta a obě jsou levnější.

Když se řekne největší SUV Volkswagenu, co si představíte? Touareg? U nás možná, celosvětově jím ale donedávna byl Teramont, model stojící na modulární platformě MQB. Je delší než 5 metrů, pyšní se takřka třímetrovým rozvorem a uvnitř standardně hostí tři řady sedadel.

Od svého debutu dosáhl Teramont na velmi slušné úspěchy, s čímž mu pomohla varianta X. Tedy stylovější provedení, které se dočkalo pětice sedadel. Zajímavé ale bylo tehdy také něco jiného - stejně jako nová verze X se na autosalonu v Šanghaji v roce 2019 ukázal i koncept Volkswagen SMV. A byť Němci v posledních letech kudy chodí, mluví o konci SUV, bylo už tehdy jasné, že v praxi budou mít k podobnému omezování nabídky daleko.

Sériový model vzešlý z SMV měl již loni dorazit do prodeje, premiéru však zdržel koronavirus. Dočkali jsme se tedy letos opět v Šanghaji, kde byl odhalen nový model Talagon. A ten skutečně kráčí trochu jinou cestou než Teramont, byť techniku sdílí stejnou. Nicméně na zádi disponuje stylovějšími světly, zatímco čelní partie působí agresivnějším dojmem. Mimo to došlo k natažení délky až na 5 152 milimetrů, což z něj dělá opravdu pořádný kus auta - oproti Touaregu je delší skoro o 30 cm.

Jde tedy o nové největší SUV značky, které již není vyráběno ve spolupráci s SAIC, nýbrž s dalším čínským partnerem FAW. Rozvor 2 980 mm se ovšem nezměnil, na rozdíl od zmiňované délky či výšky, která se zvětšila z 1 773 na 1 795 mm. Uvnitř tedy vůz nabízí ještě více prostoru pro posádku, což nejlépe potvrzuje údaj maximální kapacity zavazadelníku - až 2 741 litrů je něco, o čem si mohou nechat zdát i ty nejpraktičtější Škody.

V motorovém prostoru mnoho překvapení nečeká. Základ nabídky tvoří provedení osazené přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem, jehož 186 koní a 330 Nm zamíří pouze na přední kola. Kromě toho může tento motor nabídnout také 220 koní a 380 Nm, které jsou ale již spojené s pohonem všech kol 4Motion. V případě převodovek pak bude k dispozici jediná volba, a to sedmistupňový dvouspojkový automat DSG. Nad těmito dvěma agregáty pak stojí 2,5litrový přeplňovaný šestiválec, který dává až 299 koní a 530 Nm.

Interiér Talagonu vedle prostoru též mnoho překvapení nepřináší, je to jeden z luxusních modelů značky s vnitřkem velmi blízkým dalším podobně postaveným modelům. Neobvyklá je jen středová konzole označovaná jako plovoucí, která část ovládacích prvků servíruje řidiči doslova blíže pod nos. Pod ní pak vzniká relativně velkorysý odkládací prostor, do kterého se vejde prý i pytel s celým rodinným obědem z fast foodu. Zajímavé je také řešení ambientního osvětlení přes podsvícené panely před spolujezdcem i ve dveřích.

Kdo by čekal, že tohle auto bude oslovovat jen hrstku bohatých kupců a zvlášť v dnešní době bude prodejně strádat, mýlil by se. Talagon vstoupil do prodeje až na začátku léta, přesto si od té doby našel jen v Číně 9 388 kupců. Tím téměř vyrovnává čísla stylovějšího a dostupnějšího Teramontu X za celý rok. Navíc je třeba dodat, že VW za poslední tři měsíce v Číně prodejně meziročně klesl skoro o polovinu, přesto takové výsledky.

Ono se ale nakonec nelze divit, neboť i když je to auto velké a vybavené, není zase tak drahé. Základní provedení se 186koňovým dvoulitrem s obchodním označením 330 TSI a pohonem jedné nápravy startuje na 299 900 yuanech, tedy asi 1,02 milionu Kč. Uvážíme-li, že menší Touareg u nás startuje na 1 921 900, je to o tučných 900 tisíc Kč výhodnější nabídka. Zajímavější verze se stejným, ale silnějším 220koňovým motorem 380 TSI s pohonem 4x4 je k mání od 336 900 yuanů, což je asi 1,15 milionu Kč - toto provedení by mělo podle VW tvořit většinu modelů. Vrcholné, skoro 300koňové provedení 530 V6 pak startuje na 399 900 yuanech, což je v přepočtu 1,37 milionu Kč, stále o mnoho méně než základní Touareg.

Talagon tak naplňuje předpoklady stát se alespoň v rámci své třídy slušným prodejním úspěchem, bohužel ale není určen pro trhy Evropské unie, tady si musíme vystačit s oním Touaregem. Jen v Číně ale k mání být nemusí, minimálně na vývoz do Ruska si skoro lze vsadit.

Obří VW Talagon se prodává v Číně za docela lidové ceny, jistě i proto jde velmi dobře na odbyt. Skoro 10 tisíc aut prodaných za prvních pár měsíců v nabídce by člověk u tak velkého modelu zvlášť v dnešní době nečekal. Foto: Volkswagen

Zdroje: Volkswagen, CAAM

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.