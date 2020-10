Nové řešení Škody dokáže poznat problém s technikou auta jen díky chytrému mobilu 8.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Co dnes zvládají jen mistři svého oboru, má zakrátko umět každý, tedy každý s chytrým mobilním telefonem. Díky tomu se má zkrátit doba v strávená servisech a zefektivnit práce techniků.

Na dobu digitální řada nadšených motoristů nadává. Je to do značné míry pochopitelné, neboť současná auta jsou prošpikovaná technologiemi, které se snaží řešit veškeré problémy místo řidiče. To ovšem znamená, že vás poněkud odtrhávají od reality a nedovolují vám dělat s autem to, co byste s ním dělat chtěli.

Na druhou stranu je nicméně třeba dodat, že jakkoliv s digitalizací o mnohé přicházíme, zároveň díky ní také mnohé získáváme. Stačí třeba jen vzpomenout na mobilní aplikaci, s jejíž pomocí se v řádu sekund dozvíte název písně, kterou zrovna hrají v rádiu. Zapotřebí je k tomu nahrání několika málo sekund záznamu. A poté již umělá inteligence propátrá dostupné adresáře a najde, po čem toužíte.

Možná právě tato vymoženost zaujala Škodu, která se rozhodla stvořit tzv. Sound Analyser. Nikoliv však proto, abyste si mohli najít požadovaný název písně, který vám vypadl z hlavy, místo toho má mobilní aplikace detekovat technické problémy s autem, a to právě za pomoci zvuku. Celá operace je přitom víceméně stejná jako ta výše popsaná. To znamená, že si na mobil nahrajete vokální výstup vašeho vozu, který následně pokročilý algoritmus porovná s dostupnými akustickými vzory a vzápětí poskytne konkrétní popis zvuku.

Co přesně to v praxi znamená? V podstatě tolik, že automobil má běžně určité zvukové projevy, které se v závislosti na případném problému změní a některé se akusticky projevují projevují velmi specifickým způsobem. Často tedy skutečně lze dle zvuku odhalit problém dříve, než dojde na zapojení diagnostiky. Ta navíc často příčinu ani nemusí nalézt, zvláště pokud je materiálního rázu. Nicméně právě Sound Analyser by nešvary v oblasti motoru, zavěšení, řízení, převodovky či klimatizace měl jasně detekovat.

Škoda tuto technologii aktuálně testuje ve 14 zemích, přičemž projektu se účastní celkem 245 dealerů značky. Zatím technologie dokáže rozpoznat 10 vzorů s přesností přes 90 procent, nicméně se již usilovně pracuje na přesnější detekci dalších. Finální systém by přitom měl zvládat pracovat i online, de facto vám tak po zjištění problému má rezervovat termín v nejbližším servisu a možná i zajistit náhradní díly. Tím dojde na zefektivnění práce techniků, přičemž zákazníci se se svými vozy rozloučí na mnohem kratší dobu.

Za nás jde rozhodně o krok správným směrem, neboť jak jsme již zmínili, dle zvuků lze problémy skutečně detekovat. Samozřejmě, je nám trochu líto opravárenských mistrů, kteří dnes k obdivu okolí už zdálky mají jasno v tom, s jakým problémem k nim auto přijíždí a nyní kdejaké „ucho” s chytrým mobilem bude možná preciznější než oni. Ale to je zkrátka evoluce. Kdy ovšem budou moci aplikaci Sound Analyser používat běžní zákazníci Škody, zatím není známo.

Škoda vyvíjí aplikaci Sound Analyser, která na základě zvuku dokáže definovat problémy automobilu. Kdy přesně ale bude k dispozici všem, značka zatím neuvedla. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec