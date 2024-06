Nové vrcholné Ferrari bylo natočeno při testech. Nástupce LaFerrari má přijít o půlku motoru před 5 hodinami | Petr Prokopec

Italové zřejmě ještě letos představí svůj nový vrcholný model, který naváže na typy jako F40, Enzo nebo právě LaFerrari. Nejblíž bude mít nakonec k tomu prvnímu zmíněnému, ovšem i ve srovnání s ním má mít motor s ještě menším počtem válců.

Ferrari od 80. let představuje přibližně jednou za dekádu výjimečný model, který převyšuje veškerou zbývající maranellskou produkci, ať již jde o cenu, počet kusů, výkon či jízdní dynamiku. Vůbec prvním takovým vozem byl v roce 1984 typ 288 GTO, někteří ale za ten pravý počátek cesty považují až kupé F40 z roku 1987. Po něm s osmiletým odstupem následovalo Ferrari F50, v roce 2002 pak dorazilo Enzo, jenž jedenáct let na to následovalo LaFerrari. S výjimkou „eF-čtyřicítky“ všechny tyto vozy používaly atmosférický dvanáctiválec, který byl u kupé z roku 2013 doprovázen hybridní technikou. Počátek řady pak pro změnu spoléhal na přeplňovaný osmiválec.

Ještě letos bychom se nicméně měli dočkat novinky, jíž zatím zdobí pouze interní kódové označení F250. Automobilka na tomto voze logicky již nějaký ten pátek pracuje, proto se ostatně v okolí Maranella delší dobu prohání maskované prototypy, jak můžete vidět na záběrech níže. Z těch náznak věcí budoucích příliš vyčíst nelze, neboť Italové ve snaze co nejvíce zamaskovat testovací mulu použili pomalu vše, co měli po ruce. Jak tedy vůz ve finále bude vypadat, nejspíše aktuálně ví pouze movitá klientela, která svému bankovnímu kontu dobrovolně pustila žilou už při utajeném odhalení oficiálních skic.

Ve finále je tak vlastně jedno, jak bude novinka vypadat a jaké ústrojí ji bude pohánět. A stejně tak nebude podstatné, jestli dorazí 100, 300 nebo 500 kusů - v době veřejné premiéry tak jako tak nebude k mání jediný. Tak tomu v případě vrcholných limitovaných modelů italské automobily je již několik dekád, v posledních letech je však enormní zájem spojen pomalu s jakoukoli novinkou značky. Koneckonců třeba SUV Purosangue bylo v době debutu vyprodané na dva roky dopředu, u nového kupé 12cilindri je pak dodací lhůta dokonce ještě delší.

U obou výše zmíněných aut se ovšem nemalá poptávka dá pochopit, a to kvůli dvanáctiválci pod kapotou. Takový motor totiž dnes ve velkém používá už jen Ferrari, i takové Bentley se jej už dobrovolně a nepochopitelně vzdalo, třebaže ještě před pár lety prohlašovalo, že bude posledním výrobcem dvanáctiválcových motorů na světě. Ale zpátky k F250. Italský hypersport totiž dle aktuálních informací nemá následovat ani své příbuzné, ani předchůdce. A nejen že nedostane dvanáctiválec, pohánět jej nemá ani osmiválcová jednotka. Místo toho prý Italové použijí hybridizovaný šestiválec, jenž bude mít svůj základ v modelu 296 GTB, tedy poloviční motor oproti LaFerrari. Jenž zatímco v případě modelu 296 kombinace třílitru a elektromotoru produkuje 830 koní, u novinky se očekává výrazné překonání mety 1 000 koní. A také lepší hodnoty, než je sprint na stovku za 2,9 sekundy a maximálka 330 km/h.

Otázkou pak bude velikost baterie, v případě 296 GTB jde totiž o 7,45 kWh a s tím související „bezemisní“ dojezd 25 km. Znovu ale můžeme jen zopakovat, že jakékoliv parametry jsou vedlejší - máme tu zkrátka nové limitované vrcholné Ferrari, tedy prodejní šlágr, který za pár let bude měnit majitele za mnohem vyšší sumu, než jakou si naúčtuje automobilka. A podobné by to nejspíše bylo i ve chvíli, kdyby Ferrari vůbec poprvé přišlo se čtyřválcem.

Nástupce LaFerrari (na snímcích) dostane taktéž benzin-elektrické ústrojí, spalovací část ovšem nejspíše nebude zastupovat dvanáctiválec, nýbrž šestiválcová jednotka. I tak se dá předpokládat, že zájem bude enormní. Foto: Ferrari

