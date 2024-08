Nové vrcholné Ferrari natočili zblízka při testech, oproti LaFerrari dostane poloviční motor, je sotva slyšet před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Ferrari naznalo, že po letech nastala znovu ta správná chvíle přijít s něčím převratným, a tak dokončuje projekt s interním označením F250. Ten počítá s pouhým šestiválcem, který doplní turbo a hybridizace. Něco takového puristy přes enormní výkon děsí.

Od příchodu Ferrari LaFerrari uplynulo už jedenáct let. To je opravdu dlouhá doba, a tak nepřekvapí, že nástupce rodu „nepravidelných vrcholů nabídky” je podle všeho za dveřmi. Novinka by totiž měla debutovat v říjnu v rámci akce Finali Mondiali, která se uskuteční na okruhu Imola. Bude u toho stejně bouřlivý potlesk jako v roce 2013? Toť otázka, na kterou se odpověď nehledá snadno.

Na jedné straně bude stát nový hypersport Ferrari se zřejmě působivým designem, jak naznačuje pohled na vývojový prototyp. Na té druhé je ovšem třeba počítat s ne zrovna omračujícím pohonným ústrojím. Stejně jako LaFerrari bude totiž i novinka používat hybridní techniku. Nicméně zatímco dříve byl základem atmosférický dvanáctiválec, nyní dojde na elektrifikaci přeplňovaného třílitrového šestiválce. Italská automobilka tak vůbec poprvé u svých výjimečných modelů nabídne něco jiného než motory V8 či V12. Výkonem je sice překoná, neboť počítat lze s více než 1 000 koňmi, jenže v době, kdy zhruba poloviční výkon má řada relativně obyčejných aut jako BMW M3, to nemusí znamenat naprosto nic.

Dá se samozřejmě předpokládat, že v době premiéry bude již celá produkce vyprodána, ostatně novinka má vzniknout jen v 800 kusech, kdy šest stovek dostane pevné střešní panely, zatímco zbývající dvě stovky umožní jízdu s větrem ve vlasech. Zapíše se ale vůz, který má zatím potvrzené jen interní označení F250, do historie stejně jako 288 GTO, F40, F50, Enzo a zmiňované LaFerrari? Tím si s ohledem na pohonné ústrojí, které na řadu lidí bude nutně působit tuctově, méně pravděpodobné.

F250 by pochopitelně mělo nabídnout zcela jinou úroveň dynamiky než zbytek současné nabídky Ferrari, třeba na okruhu Fiorano má ukázat záda i dosud nejrychlejšímu modelu SF90 XX, které zde dosáhlo času 1 minuty a 17,31 sekund. Jenže rychlost je jen jedna součást jízdního zážitku, dále jej pomáhají utvářet emotivní vjemy jako zvuk. A zrovna ten v případě hybridní novinky zjevně není její nejsilnější stránkou, neboť na novém videu hypersport okolo kamery projede téměř neslyšně.

Na rozdíl od LaFerrari tedy F250 zjevně zvládne hezkých pár kilometrů čistě na elektřinu, což by majitelům mělo umožnit vjezd do nízkoemisních zón. Dá se navíc předpokládat, že automobilka zajde ještě dál než u modelu 296 GTB, který disponuje podobným ústrojím, a navýší kapacitu baterií nad 7,45 kWh. To povede k prodloužení elektro-dojezdu, a tedy snížení emisí, ale je tohle tím, o co u Ferrari někdo stojí?

LaFerrari sice také počítalo s hybridizací, ovšem hlavní roli v jeho případě hrála atmosférická dvanáctiválcová jednotka. To se autem, které můžete spatřit do detailu na videu níže, změní. Foto: Ferrari

