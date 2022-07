Novému řešení pohonu aut, které může být čistší než elektřina, už se stěží vyhneme, Němci do něj sypou další peníze včera | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Po roce 2035 nemusí zůstat v prodeji jen elektrická auta, i když EU dělá první poslední, aby se to stalo. Za jejich alternativu se postavila německá vláda. A investováno do ní bylo už tolik peněz, že nelze předpokládat, že by neměla dlouhodobou perspektivu.

Máme tu víkend, přijít bychom tedy měli s alespoň jednou dobrou zprávou. Ta sice není oficiální, nicméně jak se zdá, nemůže být o ní být větších pochyb. Ač se tedy v posledních týdnech více než kdy dříve mluví o zákazu prodeje nových spalovacích aut od roku 2035, realita bude jiná. Benzinové a dieselové motory by neměly až tak rychle vymizet ze světa, dopřát si je ale nejspíše nebude moci kdokoli. Zejména proto, že osazena jimi budou auta jako Porsche 911.

Právě automobilka z Zuffenhausenu je zdrojem pozitivních informací. Již na počátku letošního roku totiž investovala do australské společnosti HIF Global, která se zabývá produkcí syntetických paliv. Právě ta už začal používat závodní Cayman GT4 RS. Porsche nicméně počítá s jeho větším zapojením, a to nikoli jen u okruhových vozů. E-palivo by měly za pár let tankovat i běžní řidiči. Značka totiž podpořila výstavbu další nové továrny HIF Global, která se nachází v australské Tasmánii.

Pokud si přitom uvědomíme, že Porsche společně s firmou Siemens postavilo podobný podnik také v Chile, pak zde víceméně máme jistotu toho, že se syntetické palivo bude podílet na budoucnosti automobilové branže. Jeho přijetím totiž Němci podmiňují akceptování návrhu Evropské unie. Naši západní sousedé jsou přitom těmi, kdo financuje Brusel především. Nedá se tedy předpokládat, že by europolitici šli proti jejich požadavkům. E-palivo tak zřejmě zakrátko dostane potřebný punc.

Porsche dodává, že s pomocí syntetického paliva nechce v žádném případě pozdržet či zastavit elektromobilitu. Uvádí však, že díky němu může snadno zezelenat stávající globální flotila. „Očekáváme, že redukce emisí CO2 bude 85procentní. Pokud přitom vezmeme v potaz celý životní cyklus aut, dostáváme se tím na úroveň elektromobilů,“ uvedl sportovní šéf značky Frank Walliser. A už z dřívějších analýz vím, že elektromobilitu může snadno i překonat.

S výstavbou továrny v Tasmánii se přitom má začít v roce 2024, provoz pak má odstartovat v půlce roku 2026. Po dosažení plné kapacity by podnik měl produkovat 10 milionů uhlíkově neutrálního paliva ročně, což má snížit emise o 260 tisíc run ročně. Pokud si nicméně uvědomíme, že jde o ekvivalent provozu zhruba 52 tisíc aut, pak je evidentní, že e-paliva nemíří za každým.

Společnost HIF Global má nicméně daleko větší ambice. „Naším plánem je produkovat ročně přes 8 miliard litrů paliva - to je dostatečné množství na to, abychom dekarbonizovali pět milionů aut,“ uvádí šéf firmy Cesar Norton. Přitom dodává, že „Austrálie má výjimečné obnovitelné zdroje, které mohou být přeměněny na tekuté palivo, jenž bude použito v existujících motorech“. Tím odkázal na samotnou výrobu syntetického paliva, která je v těchto podmínkách ekologická.

HIF totiž používá elektrolýzu, s jejíž pomocí vyrábí čistý vodík. Ten je následně spojen s emisemi CO2, kterou jsou zachyceny z atmosféry či od průmyslových zdrojů. Voda užívaná na elektrolýzu pak bude získávána hlavně extrakcí z bioodpadu. Tím společnost vlastně přispěje k ochraně životního prostředí na mnoha úrovních. Mimo to pak i navýší soběstačnost Austrálie, která nyní při zásobování čerpacích stanic musí spoléhat výlučně na dovoz.

Dle Blumeho se pak cena paliva má v dlouhodobějším horizontu dostat pod 50 korun za litr. Tím se vlastně nebude lišit vůči současnosti. Pokud si nicméně uvědomíme, že příjmy lidí postupně rostou, a to i při současné krizi, pak nás do budoucna čeká faktické zlevňování. Máme tu tak vlastně dvě dobré zprávy v jednom. Spalovací motory totiž opravdu brzký pohřeb nečeká, i když k mání budou hlavně u značek jako Porsche. A napájet je možná půjde levněji než nyní.

Porsche již s výrobou syntetických paliv koketuje v Chile. Nyní podpořilo stavbu další továrny v Austrálii. Ta má mít životnost 40 let, o krátkodobý projekt se tedy opravdu nejedná. Foto: Porsche

Zdroj: Drive

Petr Prokopec

