Novinář otestoval nejlevnější SUV světa, za 92 tisíc toho nabízí neskutečně mnoho 7.10.2020 | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Psali jsme o něm už několikrát, ale jaké ve skutečnosti je? To je z pohledu Evropana obtížné zjistit, neboť se na starém kontinentu oficiálně nenabízí. Americký kolega se ale dostal za jeho volant.

O Renaultu Kwid se v poslední době poměrně živě diskutuje, přestože toto SUV či spíše crossover francouzské automobilky není v Evropě k mání. Není to jen tím, že po modernizaci je ještě atraktivnější nabídkou, zakrátko jej budeme moci na starém kontinentu přivítat ve specifické podobě s logem Dacie. Aliance se totiž rozhodla opatřit rumunským logem jeho elektrickou variantu zvanou City K-ZE, kterou chce Evropanům nabídnout jako nejlevnější vůz svého druhu. Je nicméně škoda, že totéž nehodlá udělat s benzinovým příbuzným, neboť s ním by bezesporu dosáhla ještě mnohem většího úspěchu.

Je totiž třeba si uvědomit, že na indickém trhu startuje Kwid na 294 290 rupiích, tedy aktuálně asi 92 tisících Kč. Pořídit by si jej tedy mohl po několikaměsíčním šetření pomalu každý. Za danou částku by zákazníci dostali mnohem více užitné hodnoty než u konkurence. Takový názor alespoň zastává Jason Torchinsky z amerického Jalopniku, který si Kwid mohl v krátkosti vyzkoušet. A po 20minutovém svezení litoval, že malý crossover není ani ve Státech k dispozici.

Hned na úvod musíme zdůraznit, že Jason neusedl za volant základní varianty osazené 0,8litrovým atmosférickým motorem a pětistupňovým manuálem. Místo toho měl k dispozici Kwid poháněný litrovým tříválcem o výkonu 67 koní, o jejichž přenos se starala robotizovaná převodovka. Vůz se zároveň pyšnil výbavou Climber. Kromě nápisu na dveřích ji lze rozezant podle oranžově lakovaných doplňků, střešních ližin či vyšňořenějšího interiéru.

Právě v této konfiguraci by Kwid neměl ani průměrného Američana urazit, s ohledem na cenu vycházející na nějakých 130 tisíc Kč lze mluvit spíše o nadšení. Zvenčí totiž právě díky zmíněným doplňkům nevypadá crossover ani odpudivě, ani lacině. Dáno je to i tím, že francouzská automobilka přistupovala k úsporám s velkou pečlivostí. Ač je tedy jasné, že vpředu je jeden stěrač jen kvůli redukci nákladů, nikomu to u tohoto vozu nepřijde divné.

Uvnitř je tedy nutné počítat s tvrdými plasty a látkovým čalouněním, ovšem zároveň také s dostatkem prostoru vpředu i vzadu. Při pohledu na audiosystém se sice vrátíte o několik dekád v čase, nicméně na druhou stranu máte k dispozici klimatizaci či zpětnou kameru. A také ucházející zavazadelník, kde sice je třeba počítat s odkrytými podběhy, ovšem jehož velikost lze navýšit sklopením zadních sedadel, jež vytváří zcela rovnou podlahu.

Jízdní dynamika není zrovna oslnivá, ovšem na druhou stranu se Kwid pyšní vyšší světlou výškou než třeba Toyota RAV4. Asfalt tak sice trhat nebudete, ovšem zároveň nemusíte zůstávat pouze na něm. Spíše než cokoliv jiného bude vaši jízdu v terénu limitovat zvolené obutí, stejně jako skutečnost, že kvůli udržení ceny velmi nízko u země Renault zcela vynechal pohon všech kol.

Je samozřejmě otázkou, zda by Evropané, kteří jsou přeci jen zhýčkanější než Američané, přistupovali k Renaultu Kwid stejně přívětivě. Jelikož nicméně koronavirus přinesl lidem hlavně ekonomickou nejistotu, má francouzská automobilka pro případný import ideální podhoubí. Nicméně jak jsme naznačili již na úvod, dorazit má pouze elektrické provedení. To benzinové by totiž sice přilákalo i nějaké nové zákazníky, hlavně by však kradlo ty stávající modelům jako Sandero či Logan.

Renault Kwid by vzhledem ke své nízké ceně dokázal obstál i na západních trzích, Francouzi tu s ním ale nechtějí ohrožovat pozice svých dražších aut zejména od Dacie. Foto: Renault

Zdroj: Jalopnik

