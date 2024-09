Úchvatná novinka DS se klaní jednomu z největších propadáků Citroënu, je to zvláštní narozeninový dárek před 8 hodinami | Petr Prokopec

Stroj vypadá působivě a značně se vymyká tomu, co dnes v automobilovém světě považujeme za normální, o tom nemůže být sporu. Bylo by ale logické, kdyby DS Automobiles při svém prvním jubileu připomínalo původní Citroën DS, místo toho se vrací k typu SM.

Před 15 lety se Citroën rozhodl, že sportovní a luxusní verze některých svých modelů začne označovat písmeny DS. Automobilka tak odkazovala na jednu ze svých největších legend, přičemž úspěch, který tento krok sklidil, nejspíš nečekala ani ona sama. Kupříkladu v roce 2013 byl totiž Citroën DS3 nejprodávanějším prémiovým hatchbackem ve svém segmentu, kde dokázal uhranout více než 40 procent všech zákazníků. Nebylo tedy nakonec překvapením, když se tehdejší koncern PSA o rok později rozhodl, že z DS udělá samostatnou prémiovou značku.

Francouzi nyní slaví desetileté výročí jejího vzniku, přičemž jako dárek si pro fanoušky přichystali vskutku zajímavou novinku. Ta ale překvapivě neodkazuje na původní Citroën DS, podle kterého byla nová značka pojmenována. Místo toho zde máme koncept moderní interpretace kupé SM, které se vyrábělo v letech 1970 až 1975. Šlo o nebývalý prodejní propadák, neboť během zmíněných pěti let vzniklo jen necelých 13 tisíc vozů. Za tím stály hlavně problémy s údržbou - mnoho šestiválcových motorů, které byly pro SM jedinou volbou, totiž selhalo již při najetí pouhých 60 tisíc kilometrů.

Problém byl navíc daleko většího rázu, než se původně zdálo. Citroën chtěl totiž s SM konkurovat vrcholné evropské lize, a proto vyvinul nový 2,7litrový šestiválec s 90stupňovým rozevřením válců. Za jednotkou stál Giulio Alfieri z Maserati, které v té době pod francouzskou automobilku spadalo. A jakkoli konstrukce motoru byla inovativní a jeho hmotnost až směšně nízká (140 kg), neobvyklá koncepce vyžadovala mechaniky specializované na italská auta. Zbytku vozu ale pro změnu rozuměli jen technici Citroënu.

Jakmile problémy vyšly najevo, začal se zájem propadat opravdu drasticky. Zatímco totiž v roce 1971 bylo prodáno 4 988 vozů, o tři léta později se jednalo o 294 exemplářů a rok na to o pouhých 115. Citroën navíc v té době připadl Peugeotu, který v trápení neviděl nejmenší ekonomický smysl. SM se tak pakovalo z výrobních linek, jakkoli do jisté míry žilo dál pod logy jiných značek. Zmíněný motor totiž Maserati používalo i u svých budoucích aut, stejně jako převodovku, po které sáhnul v případě modelu Esprit také Lotus.

Je tedy vskutku překvapivé, že Francouzi se rozhodli odkázat zrovna na tento vůz a nikoli na DS, které jen za rok 1974, který byl předposledním ve výrobě, zamířilo k třikrát většímu množství majitelů než SM za celou svou historii. Nicméně stalo se, přivítat tedy můžeme působivě vyhlížející SM Tribute, který stejně jako originál dostal do vínku dlouhou přední kapotu a prosklenou přední část, kde se původně nacházela inovativní světla, jenž se natáčela s pootočením volantu a zlepšovala tak výhled v noci do zatáček.

Koncept se dočkal také zakrytých zadních 22palcových kol, i když jen částečně, stejně jako neobvyklého zalomení zadního bočního okna a výrazně zešikmených koncových sloupků. Jako takový působí opravdu zajímavě, byť s plně odhalenými zadními ráfky by to bylo ještě lepší. V té chvíli by ale odkaz na minulost nebyl tak silný. Přesto všechno se dá ale očekávat velké množství palců mířících nahoru. S interiérem je to komplikovanější.

Francouzi totiž jako kdyby kráčeli ve stopách George Lucase, když se rozhodl s pomocí digitalizace omladit původní Hvězdné války. Filmy tak přišly o část svého kouzla a kromě toho vynikl fakt, že v 70. a 80. letech minulého století nebyly triky na takové úrovni jako dnes. SM Tribute tak hlavně kvůli volantu či dřevěné palubce působí jako starší auto, které někdo nafotil a prohnal přes pár filtrů, ale třeba pro vás právě to bude mít své kouzlo.

Ať tak či onak, s výrobou nelze počítat. Designový šéf značky Thierry Metroz nicméně naznačil, že některé prvky by se nakonec u sériových aut objevit mohly. „Není zvykem, abychom se separovali od naší běžné práce, a proto novinka dostala řadu detailů, které se nesou v duchu modelů DS a našich budoucích projektů,“ uvedl. Což zní lákavě, byť motor V6 u toho již nebude. Spíš než s čímkoli jiným je třeba počítat s elektromotory.

SM Tribute se klaní někdejšímu prodejnímu propadáku Citroënu, což je trochu překvapivé, když jde o koncept slavící dekádu samostatnosti značky. Zajímavý venkovní design mu ale rozhodně upřít nelze. Interiér je již diskutabilnější. Foto: DS Automobiles

