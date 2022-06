Novinka ukazuje smutnou budoucnost aut, s vozy tradiční značky už má společný jen znak před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Obecně vzato nejde o nový přístup, problém je jen v tom, že je stále častější a stále důsledněji praktikovaný. U koncernu Stellantis jde o budoucnost zcela nepochybně, stejný směr ale bude častěji uplatňovat prakticky celá branže.

Ještě před několika málo lety bylo možné zcela nový automobil koupit za méně než 200 tisíc korun, zvláště pokud jste zapátrali v nabídce Dacie. Rumunská automobilka nicméně nebyla jedinou, kdo se pod tuto psychologickou hranici dostal, třeba Panda od Fiatu byla k dispozici za stejných 169 900 Kč jako Logan či Sandero. Oproti nim ovšem disponovala klimatizací. Pod kapotou pak sice bylo nutné akceptovat pouhou jedna-jedničku naladěnou na 54 koní, zatímco Rumuni nabízeli jedna-čtyřku se 75 koňmi, to však byla z hlediska komfortu jen malá oběť.

Dnes je situace výrazně jiná, Sandero ani Pandu pod 300 tisíc korun nepořídíte. Takřka dvojnásobné zdražení během jednotek let ovšem nevedlo k napakování firemních kas, ty naopak mohou mít problém. Výrobci totiž musí v nemalém měřítku investovat do vývoje směrem, který není diktován trhem a osazovat všechna auta prvky, o které 100 % zákazníků nestojí. Marže tím míří dolů, a tak se nelze divit praktikám, které dříve byly spíše ojedinělé, ovšem v dnešní době se stávají novým standardem. „Přeznačkování“ budiž jednou z nich.

Za tímto slovem se skrývá tatáž technika, kterou již používá jedna značka, jen nabízená pod odlišným logem. Pokud se změní pojetí i naladění auta a společný je pouze základ, není na tom nic špatného, tady je tím jediným, co bývá změněno, je pouze logo. Je to kontroverzní, náklady ale letí dolů. Otázkou však je, jak na tuto stále častější normu budou reagovat zákazníci. Pokud totiž pomalu zcela identický vůz mohou koupit třeba od čtyřech různých výrobců, pak s loajalitou nepůjde počítat, místo toho se hlavní hybnou silou stane cena. Ve finále tak firmy ani při relativně nižších nákladech nemusí vydělávat.

I to je jeden z důvodů, proč branže pozvolna automobilku po automobilce přistupuje k modelu pevných cen a online prodeje. S počítačem zkrátka nelze diskutovat, můžete maximálně tak kliknout na tlačítka „koupit“ či „odejít“. Nikdo by se proto neměl divit, pokud se prodeje aut už nevrátí na rekordní hodnoty zpřed pár let.

Abychom ale nezabředávali do ještě hlubších úvah, pojďme k jádru věci. Fiat totiž představil třetí generaci modelu Doblo, který je k dispozici v užitkovém i osobním provedení. V prvním případě může klientela volit mezi benzinovou jedna-dvojkou (120 koní), 1,5litrovým turbodieselem (130 koní) a elektrickou verzí (136 koní, 50 kWh, 280 km dojezdu). Ve druhém ovšem mají zákazníci k dispozici pouze elektromotor, který stejně jako spalovací jednotky roztáčí přední kola.

Stejnou technikou přitom již disponují Citroën Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo Life a Toyota ProAce City Verso. Provedení od Fiatu je tak již pátým v řadě, přičemž od svých příbuzných se liší v podstatě opravdu jen znakem, kterému byla následně uzpůsobena přední kapota. Specifická jsou v případě osobní verze ještě 16palcová litá kola, stejně jako modrý odstín karoserie Mediterraneo Blue. To je ale vše, uvnitř pak daným rozdílem je skutečně pouze logo na volantu.

Dost by nás zajímalo, zda příjmy z prodeje tohoto vozu vyváží jak dodatečné náklady, tak i odchod zákazníků od Citroënu, Peugeotu a Opelu. Nicméně jak jsme již zmínili, toto je bohužel budoucnost aut, se kterou se chtě nechtě musíme smířit. Zvláště Stellantis tímto směrem míří velmi důsledně a můžeme si předem udělat obrázek, jak budou vypadat třeba avizované novinky Lancie - jako něco, co už známe odjinud. Ale zpět k modelu Doblo, u nějž můžeme dodat, že užitkové provedení zvládá v případě elektrického pohonu pobrat 800 kilo nákladu, zatímco u spalovacích modelů je kapacita o 200 kg vyšší. Pokaždé se však dovnitř vejdou dvě europalety.

Doblo určené pasažérům pak disponuje pěti sedadly, přičemž na přání může být osazeno zadním oknem, které se ovládá nezávisle na celém víku. Ani to ale pochopitelně není novinka či unikát v rámci sourozenců sdružených pod koncernem Stellantis. Ve finále tak budou rozhodovat vaše sympatie k té které značce. Respektive ochota jejich prodejců snížit cenu, dokud to ještě bude možné.

Nový Fiat Doblo už s tradiční italskou automobilkou nemá prakticky nic společného, ostatně i vyrábět se bude vedle svých příbuzných ve Španělsku. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

