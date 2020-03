Novou Škodu Rapid nezastavila ani pandemie, do prodeje jde s příznivými cenami před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nový Rapid startuje o 120 tisíc korun níže než Scala, jejíž design hlavně v předních partiích přebírá do puntíku. K mání je ale už bohužel jen v Rusku a okolí.

Ještě před několika málo dny se zdálo, že prodejní start nové Škody Rapid neproběhne podle původních plánů. Za vším měl stát koronavirus, který měl pozastavit výrobu zadních lamp zadanou čínské firmě. To by pro českou automobilku byl samozřejmě nemalý problém, neboť momentálně není vůbec jisté, kdy se svět začne vracet do zaběhnutých kolejí. Proto ruská kancelář zmínku o infekci striktně popírala, byť připustila, že k problémům s dodavateli došlo. Příchod vozu na trh to ale nemělo ovlivnit.

Důkazem místo slibů má být zveřejněný ceník, třebaže ten sám neříká nic o tom, zda se vůz sériově vyrábí, nebo ne. Při pohledu na něj přitom místní fanoušci značky nejspíše zalitují, že Rapid již není součástí české nabídky. Na jeho místo totiž nastoupila Scala, která se dočkala levnější verze modulární platformy MQB. Souběžně s modernější technikou a větším prostorem uvnitř však dorazila také vyšší cena. Litrový tříválec s 95 koňmi tak pořídíte nejlevněji za 377 900 Kč. Tedy o více než sto tisíc korun dráže než základní Škodu Rapid.

Než ovšem přistoupíme ke konkrétním cenám, jen připomeneme, že nový Rapid zase až tak moc nový není. I když vypadá podstatně jinak, po technické stránce jde nadále o vůz, který se představil v roce 2012. Nyní však dostal do vínku design, který je inspirován zmiňovanou Škodou Scala. Zepředu tak oba modely sotva odlišíte, vzadu jsou pak rozdíly dané hlavně karosářským stylem, kdy na jedné straně máme hatchback, na druhé pak liftback.

Oproti razantně překopanému exteriéru prošel interiér jen velmi lehkou modernizací, která spočívá hlavně v novém multimediálním systému. Pod kapotou je pak možné, jak jsme již naznačili, počítat s osvědčenými pohonnými jednotkami. Atmosférická jedna-šestka přitom nabízí 90 či 110 koní, o něž se stará pětistupňový manuál nebo u silnější verze i šestistupňový automat. Přeplňovaná jedna-čtyřka se 125 koňmi je pak výlučně k mání se sedmistupňovým DSG.

Ceny startují na 792 tisících rublech (asi 258 tisíc Kč), což vám kromě jedna-šestky a manuálu zajistí také LEDky pro denní svícení nebo audio systém Swing se 6,5palcovým displejem. Za klimatizací je ale třeba vyrazit na úroveň Active, která je k mání od 829 000 RUB (270 tisíc Kč). Na tomto stupni je zároveň i možné přepřáhnout na 110 koní, přičemž v kombinaci s manuálem vychází Rapid na 883 000 RUB (287 tisíc Kč), s automatem pak na 933 000 RUB (304 tisíc Kč).

V případě stupně Ambition je možné hovořit také o vyhřívaných předních sedadlech, mlhovkách nebo tempomatu. Základní čelní airbagy jsou navíc doplněny o dva boční a nechybí ani asistent rozjezdu do kopce. Spojen je však pouze s motorem 1,4 TSI, který se na této úrovni objevuje poprvé a je k dispozici od 1 049 000 RUB (341 tisíc Kč). Slabší jedna-šestka přitom vychází jen na 899 000 RUB (293 tisíc Kč).

Zbývá už jen dodat, že základní Škodu Scala po stránce cenové překonává pouze Rapid 1,4 Style, který stojí 1 171 000 RUB (381 tsíc Kč). V té chvíli ovšem výbava zahrnuje naprosto vše od vyhřívaného a kůží obšitého volantu přes Climatronic a Kessy až třeba po hlavové airbagy. Rusům lze tedy závidět, ale jen z našeho pohldu - musíme připomenout jejich průměrné mzdy, které jsou oproti těm českým třetinové.

Škoda Rapid zjevně není obětí koronaviru, místo toho míří na ruský trh s nízkými cenami

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec