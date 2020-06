Nový americký bestseller dostal geniální řešení středové konzole, umí to, co žádná jiná před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Auta mají v těchto místech nanejvýš tak pár odkládacích ploch či ovladačů, inovovaný Ford F-150 modelové roku 2021 zachází mnohem dál. Umí se proměnit v kancelář, jídelnu či třetí sedadlo.

Kvůli koronaviru nemá automobilový průmysl letos na růžích ustláno. Nejde pouze o uzavření továren a showroomů či nejistotu zasetou do srdcí zákazníků. Dalším důvodem je zahlcenost médií, kde vedle zpráv o opětovném navyšování počtu nakažených zcela zanikají informace o té či oné novince. Proto bychom se vůbec nedivili, kdyby vám utekla premiéra nového Fordu F-150. Ač jde o nejprodávanější vůz Ameriky, v Evropě oficiálně k mání není, a tak nebudí takovou pozornost jako třeba nové ohnisko infekce na Ostravsku.

My si ovšem nyní na zámořský bestseller trochu blíže posvítíme, a to v souvislosti s nadmíru zajímavou inovací, se kterou modrý ovál přišel v interiéru. Designéři Fordu se zjevně snažili navýšit praktičnost vozu, a proto přišli s tzv. Pracovní plochou v interiéru (Interior Work Surface). Míněna je tím deska na středovém tunelu, již vytvoříte tak, že sklopíte volič automatické převodovky a následně rozložíte centrální loketní opěrku.

Daná plocha je dostatečně velká a široká na to, aby se vám na ni vešel notebook, stejně jako celý oběd. Nevýhodou sice je, že kvůli ní přijdete o dva držáky na nápoje, které jsou za dané skutečnosti také důležité, ovšem další dvojici máte v zadní části odkládací plochy. Kromě toho je evidentní, že pracovní plocha bude sloužit jen za předpokladu, že zastavíte, ale to je pochopitelné a jistě jedině správné.

Rozkládací konzole spadá do příplatkové výbavy, přičemž zákazníci se mohou rozhodnout jak pro její dokoupení, tak naopak třeba pro třetí přední sedadlo. To má navíc sklopné opěradlo, takže i tak lze vytvořit centrální loketní opěrku. V zadní části jsou navíc usazené taktéž držáky na nápoje. Mimo to je k mání i centrální tunel, jehož součástí není volič automatické převodovky, ten je místo toho přesunut na sloupek volantu.

Ford se tedy u svého bestselleru snažil pokrýt veškeré potřeby zákazníků, tak jako se snažil reflektovat rovněž individuální přístup k designu. Proto je nový F-150 k dispozici hned s jedenácti různými čelními maskami. Za nimi se nicméně v první fázi prodeje bude vždy skrývat pouze hybridní 3,5litrový šestiválec, který je spárován se 47koňovým elektromotorem a desetistupňovou automatickou převodovkou.

Je jisté, že postupem času se v nabídce objeví další jednotky, zejména pak velkoobjemové osmiválce. Kromě toho ovšem majitelé mohou počítat s konstantní modernizací, neboť nový Ford F-150 je prvním americkým velkým pick-upem, jenž disponuje konstantním připojením na internet, a tedy i online modernizací ve stylu Tesly. To s veškerými dalšími zmíněnými vymoženostmi z něj znovu dělá lákavé zboží, kterým už je po několik dekád - USA nepoznaly oblíbenější vůz od roku 1981.

Kabinu nového Fordu F-150 lze proměnit v mobilní kancelář. Foto: Ford



Konfigurace interiéru je nicméně široká, stejně jako můžete svému vkusu přizpůsobit i zevnějšek. Ford totiž zapracoval na flexibilitě. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec