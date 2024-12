Nový americký tahač je úžasné monstrum jako ze starých časů. Probudí ve vás touhu přihlásit se do soutěže v páce a vyhrát včera | Petr Prokopec

/ Foto: TLG Trucks, publikováno se souhlasem

Máte pocit, že tohle musí být nějaký starý tahač možná ze 70. let? Omyl je to úplně nový stroj. A pokud jste v mládí milovali film Do útoku, snadno mu propadnete, zvlášť v jeho modrobílé kombinaci. Právě ta odkazuje na dobu, kdy kamioňáci byli ještě za hrdiny.

Jako malý jsem miloval filmy Do útoku a Velké nesnáze v malé Číně. Jedním z důvodů byly typické americké tahače, se kterými byli hlavní hrdinové obou snímků spojeni. A zatímco Sylvester Stallone se zpočátku musel trápit v Autocaru A-10264, aby nakonec v souboji v páce vyhrál White WIM 64T, Kurt Russell řídil Freightliner FLC-120. Všechny tři disponovaly „traktorovým čumákem“, pohonná jednotka se tedy nenacházela pod kabinou, nýbrž před ní. A právě tento tvar mně fascinoval.

Neměli byste se mi proto divit, že poměrně zálibně koukám po očku po zcela novém tahači Peterbilt 589, který se nyní objevil v nabídce společnost TLG Trucks. Máme tu totiž nejen ikonickou příď, ale rovněž specifické modrobílé zbarvení White and Baffin Blue, které odkazuje na léta osmdesátá a devadesátá. Člověk tak pomalu vidí za volantem Stalloneho či Russela, případně si možná vzpomenete na ještě starší snímek s kamionovou tématikou, Duel od Stevena Spielberga.

V dobách dávno minulých lidé na řidiče kamionů koukali pomalu jako na novodobé kovboje, což je značný rozdíl oproti současnosti, kdy tito lidé mají spíš pochybnou reputaci. Ta se pak ostatně odrazila i na jejich zobrazení ve filmech, neboť povětšinou jde o vrahy, násilníky či alespoň vyšinuté podivíny. Výjimka byla spojena snad jen se sérií Transformers, ovšem ani ta by zřejmě nevypadala tak, jak ji známe - Optima Primea by si zřejmě střihla Toyota Prius.

Tolik k filmové tématice, dál už zůstaneme pouze u modelu 589. Ten byl představen jako novinka letošního modelového roku, přičemž jde o modernizaci předchozího modelu 389, který byl ve službě od roku 2007. Novinka i nadále používá turbodiesel Cummins X15, s nímž je spojena 18stupňová převodovka, ovšem kabina byla výrazně přepracována, aby vůz plnil nové standardy EPA. S lepší aerodynamikou tak přišla nižší spotřeba paliva, kterého se dvou nádržích skrývá tisíc litrů.

Peterbilt 589 je tak schopen přejet Ameriku od jednoho pobřeží k druhému jen s pár zastávkami, kvůli čemuž se za sedadla nastěhovala mini ložnice s největší matrací v současné nabídce kamionů. Dále zde nechybí 22palcová televize či lednička a mikrovlnka, samozřejmostí jsou pak odkládací prostory pro garderobu kamioňáků. V případě palubní desky pak bylo zapracováno na intuitivnějším rozložení přístrojů a odkládacích prostor.

Není ovšem divu, že se americká firma natolik snažila, model 389 totiž tvořil 20 procent veškerých jejích prodejů. Nástupce tak musí bodovat v každém ohledu a minimálně soudě dle modrobílého kousku se mu to daří. Nemělo by nás ale poté překvapit, že vůz není zrovna levný, TLG si za něj účtuje 231 500 dolarů (cca 5,53 milionu korun). Nyní by tedy chtělo najít nějakou soutěž v páce a doufat, že v ní člověk vyhraje.

Modrobílý Peterbilt 589 přitahuje pohledy, americká firma se navíc snažila navýšit uvnitř luxus i pohodlí, aby řidiči na svých dlouhých cestách netrpěli. Foto: TLG Trucks, publikováno se souhlasem

Zdroje: Auto Evolution, Peterbilt, TLG Trucks

Petr Prokopec

