Nový automobilový koncern chce ušetřit 131 miliard ročně, ořezává i nepochopitelné věci

Není pochyb o tom, že v současné době je třeba šetřit, dělají to prakticky všichni. Kam až ale v těchto snahách zachází nově zformovaný koncern Stellantis, nad tím zůstává rozum stát.

„Nastaly zlé časy. Poznali jsme je podle ztenčujících se zásob toaletního papíru,“ říká Jana Hlaváčová v českém seriálu Dokonalý svět z roku 2010. Ten mapuje osudy redakce jednoho fiktivního módního magazínu, přičemž se s ohledem na dobu vzniku dotkne i následků globální finanční krize. Ony věty se však dají užít i dnes, zejména v souvislosti s úspornými opatřeními, jaká začíná zavádět koncern Stellantis. Ten by velmi rád každoročně ušetřil více než 5 miliard Eur (cca 131,4 mld. Kč).

Tato částka pochopitelně není nízká, přičemž samotné úspory takového kalibru vyžadují od managementu opravdu hodně kreativy. Vedení koncernu se totiž zavázalo, že nedojde na propouštění či uzavírání továren. Místo toho tedy dojde na drobné zásahy do každodenního chodu jednotlivých značek. Zatímco před koronavirem by plánované úpravy vzbudily údiv, dnes nad nimi nezbývá než kroutit hlavou. Stellantis totiž hodlá omezit i dostupnost hygienického zázemí a řešení úklidu.

Podle Davideho Provenzana z odborů FMI v továrně Mirafiori v italském Turínu již došlo na redukci počtu toalet, jež mohou zaměstnanci využívat. Souběžně s tím pak byly osekány také úklidové služby, přičemž bychom se ani nedivili, kdyby došlo také na příchod jednovrstvého neperforovaného toaletního papíru. Nejde nicméně pouze o jediný podnik, také odbory z továrny Atessa ve středu Itálie hlásí redukci úklidových služeb o 35 procent.

„Toto se děje v době koronavirové, kdy by počet dostupných toalet měl narůstat, stejně jako by se měly zintenzivnit úklid. A ne aby došlo na jejich škrtání,“ uvedl k tématu Provenzano. Edi Lazzi z odborů FIOM doufá, že celá akce byla nařízena pouze lokálním italským managementem a nemá žádnou oporu ve vrcholné koncernové strategii. To by potvrzovala i skutečnost, že z německých továren Opelu či francouzských PSA podobné informace nepřichází. A dává to vlastně smysl i v souvislosti se strategií, jíž hodlá někdejší FCA naplnit. Koncern chce totiž dát novou šanci značkám Alfa Romeo a Lancia.

Tyto automobilky, stejně jako francouzské DS, by přitom v roce 2024 měly vyrukovat se zcela novými modely. Na jejich konto nicméně musí padnout opravdu nemalé peníze, které zejména italské značky nemají. Svým záměrům ale chtějí dostát stůj co stůj, což znamená, že hlavně vůči Alfě Romeo nebyl nostalgický pouze zesnulý Sergio Marchionne. Pro dělníky to ale zatím dobrá zpráva zjevně není.

