Nový Batmanův „služebák” se ukázal do detailu, osmiválcové monstrum mělo nahánět strach od pohledu před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Warner Brothers, tiskové materiály

Tvůrci nového Batmana lákají lidi do kin a činí tak i skrze jeho úplně nový automobil. Ten nyní nechali do detailu prozkoumat také vybrané lidi mimo štáb a přidali k němu i další zajímavé detaily.

Již příští týden vtrhne do kin nový Batman. Je otázkou, zda půjde o stejný komerční úspěch, jakého dosáhl prozatím poslední Spider-man, na to však odpověď budeme mít až za nějaký ten pátek. Filmové studio Warner Brothers nicméně nehodlá ponechat nic náhodě. Mimo jiné proto uzavřelo partnerství se společnostmi Lego a Hot Wheels, skrze které pošle na trh zmenšeniny nového Batmobilu. Ten na sebe vzal podobu muscle caru, čímž se výrazně liší od tanku, jenž byl použit ve filmech Christophera Nolana.

Relativně civilní podobu si přál režisér nového snímku Matt Reeves, který maskovaného mstitele představí teprve v rané fázi jeho „kariéry”. A do jisté míry jako takového Kutila Tima. Vůz má totiž působit dojmem, jako kdyby jej filmový Bruce Wayne poskládal ve své garáži z mnoha dalších aut. Svými zadními okny tak připomene hlavně Dodge Charger z let 1968 až 1970, zatímco tvar čelního okna odkáže na Chevrolet Nova z roku 1966 a tvar blatníků na Chevrolet Chevelle z roku 1969.

Reeves nicméně netoužil jen po civilním, ale rovněž strach nahánějícím vzhledu. Nový Batmobil má tedy působit jako takový automobilový Frankensteinův výtvor, který má již svým designem děsit každého, po kom temný rytíř jde. Motor má přitom umístěn vzadu, což byl další záměr - dle režiséra totiž pohonná jednotka měla nést podobu netopýra, což by pod přední kapotou nebylo tak patrné. Takto se ovšem designér Ash Thorp, který navrhl i některé vozy pro Kena Blocka, mohl dosyta vyřádit.

Jak jsme zmínili už na úvod, filmové studio se snaží novinku náležitě propagovat. Proto dokonce postavilo falešnou Batmanovu jeskyni, do které pozvalo i vybrané lidi mimo štáb. A díky jednomu z nich si nový Batmobil můžeme prohlédnout opravdu do detailu. Navíc vyšlo najevo, že pro natáčení byly postaveny čtyři exempláře, z nichž jeden disponoval elektrickým pohonem Tesly - kvůli absenci výfuků s ním totiž bylo možné točit i v noci, aniž by docházelo na rušení lidí bydlících v okolí.

Vůz, který je zachycen na videu, nicméně tichý není ani v nejmenším. Pod kapotou má osmiválec naladěný na 650 hp, tedy na 659 koní (PS). Přesně takovým výkonem disponovala i 6,2litrová jednotka LT4 z produkce General Motors, která poháněla minulou Corvette Z06. Zda jde ale nicméně právě o tento motor, není jisté. Ostatně, není to až tak podstatné, neboť filmaři nám již mnohokrát ukázali, že pomalu i tříválcové tintítko může burácet jako vůz s motorem V12.

Lze pak už jen dodat, že jako Batman se tentokrát představí Robert Pattinson, kterému společnost bude dělat Zoë Kravitz (Catwoman alias Kočičí žena), Paul Dano (Riddler/Hádankář) a Colin Farrell (Penguin/Tučňák). Českou premiéru pak má snímek ve čtvrtek 3. března, přičemž bez několika málo minut bude trvat tři hodiny. Pokud si odmyslíme režisérský sestřih Justice League, pak je to nejdelší film, ve kterém se temný rytíř kdy objevil.

Nový Batmobile je záměrně koncipován jako civilní muscle car, který si měl Bruce Wayne poskládat sám, a to z dílů mnoha aut. Zároveň má ale působit i jako Frankensteinův výtvor děsící padouchy. Foto: Warner Brothers, tiskové materiály

Zdroj: Warner Brothers, Rana 65556@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.