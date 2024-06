Nový čínský soupeř Fabie pro celý svět je tak levný, že s 211 koňmi někde stojí míň než škodovka v základu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Tohle auto je od začátku vnímáno jako velká hrozba pro Fabii, neboť podobné množství muziky mělo nabídnout za podstatně menší cenu. To se zatím neděje, i jediná dosud dostupná varianta nového MG 3 ale nabízí zásadně víc muziky za stejné peníze.

Nová generace MG3 se na našem trhu objeví v průběhu léta. Pro úspěch tohoto vozu přitom klíčová bude cena, přičemž britsko-čínské značce aktuálně postavil do cesty nemalou překážku Brusel. Evropská unie chce zavést nová cla, která by měla začít platit už od 4. července. Koncern SAIC, pod který MG Motor patří, přitom má být zatížen nejvíc, neboť ke stávajícím 10 procentům by si musel přičíst dalších 38,1 procenta. Zda se tak ovšem stane, zůstává otázkou, Číňané se snaží přimět EU k rozumnějšímu jednání.

Do Evropy má MG3 dorazit v první fázi pouze s hybridním ústrojím kombinujícím atmosférickou jedna-pětku naladěnou na 102 koní se 136koňovým elektromotorem. Celkově přitom soustava disponuje 194 koňmi, což je na 4 113 milimetrů hatchback vskutku působivé. Ještě zajímavěji ale věci vypadají v Austrálii. Tamní zastoupení totiž právě uvedlo vůz na trh, přičemž zmiňuje, že ústrojí produkuje dokonce 211 koní. Veškeré ostatní parametry ale zůstávají shodné.

Nejde přitom o jediný rozdíl, u protinožců je totiž již od počátku k dispozici také verze osazená pouze jedna-pětkou. U té motor na přední kola posílá 110 koní, a to skrze převodovku CVT. Hybrid nicméně dostal k dispozici třístupňový automat. Zároveň se pak chlubí i baterií o kapacitě 1,83 kWh. S jejím příchodem pak hmotnost vozu vzrostla z 1 185 na 1 280, respektive rovných 1 300 kg v závislosti na výbavě. Na výběr přitom budou stupně Excite a Essence.

Čistě spalovací provedení je k dispozici od 23 990 australských dolarů (cca 364 tisíc Kč), což rozhodně nezní špatně. Zvláště když si uvědomíte, což protinožci za své peníze dostanou. Standardem je tedy mimo jiné 7palcový přístrojový štít, stejně jako 10,25palcová obrazovka multimédií, které disponují systémy Apple CarPlay a Android Auto. Bezpečnostní výbava je pak vskutku rozsáhlá, vše navíc korunuje 7letá záruka bez omezení kilometrů.

Na hybrid je v Austrálii třeba 27 990 AUD (asi 425 tisíc Kč), znovu zde tak máme lidovou cenu. Stačí si totiž jen uvědomit, že Fabia v Austrálii začíná na 31 990 AUD, takže vrcholné MG tam dostanou levněji než škodovku v základu. A ani u nás za tyto peníze nekoupíte víc než Fabii s motorem 1,0 TSI naladěným na 95 koní a základní výbavou Selection. Už stupeň Top Selection startuje na 439 990 Kč, vrcholem je pak u Fabie 150 koní, za něž musíte dát minimálně 539 990 Kč.

Tohle vypadá nejen pro Číňany, ale i pro jejich zákazníky mimo Čínu dobře. Tedy pokud nepřijdou ona cla, která jsou darem... Pro koho vlastně jsou darem? Ani místní automobilky je mnohdy nechtějí.

MG3 zjevně bude lákat zákazníky všude, kde se objeví. Za málo toho totiž nabízí výrazně mnoho. Možná i proto se Evropská unie této automobilky bojí. Foto: MG Motor

Zdroje: MG Motor, Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.