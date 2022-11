Nový čínský soupeř Škody Kodiaq už se dostal do prodeje v Evropě, s cenou je výrazně pod škodovkou před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geely

Číňané zjevně nechtějí ztrácet čas a oproti minulosti začínají své novinky nabízet mimo svou domovinu hned po tamním začátku prodejů. Je to i případ jednoho z nejzajímavějších modelů Geely, který mimo Čínu přijme za své velmi nepřekvapivé jméno.

Čemu nebo komu patří budoucnost individuální dopravy v Evropě? Podle některých elektromobilům, podle jiných Číňanům, podle dalších jízdním kolům. Těžko říci, kterou z těchto tří variant si vybrat, ohromeni nejsme ani jednou z nich. V případě té první ale nevěříme její faktické schůdnosti, v případě té třetí její široké přijatelnosti. Z těchto tří tedy zbývá ta druhá, která nastat přinejmenším může.

V tuto chvíli to vypadá, že cílem snah EU už není nic jiného než dostat lidi z aut a oslabit tím místní automobilový průmysl. Kdybychom to tvrdili my, lze to snadno označit za konspirační teorii, pokud to ale říká šéf jedné z největších automobilek světa, nelze to brát na lehkou váhu. Kdo v takovém případě bude v lepší pozici - evropská automobilka, která musí šít svá klíčová nová auta podle politických pravidel jednoho malého kontinentu, jež nemají téměř žádnou oporu v představách zákazníků, a investovat do toho, aby skladník jezdil v práci na duhovém koni? Nebo čínská automobilka, která sice také musí obstát před jistými pravidly, jsou ale paradoxně mnohem volnější, týkají se největšího automobilového trhu světa, zásadně neomezují konkurenceschopnost těch samých vozů kdekoli jinde a nehledí v prvé řadě na to, aby vyhověla nesmyslným ideologickým požadavkům zprava i zleva?

Je to věc konkurenceschopnosti a tu každá snaha odtrhnout od sebe zájmy kupujících a prodávajících vždy devastuje. Evropa v tomto ohledu zašla hodně daleko a riskuje, že její kdysi - troufneme si říci - bezkonkurenčně nejvyspělejší automobilový průmysl začne zacházet na úbytě ve prospěch soupeřů, kteří zkrátka nemusí koukat tolik vpravo nebo vlevo, investovat do tolika věcí nemajících nic společného s potřebami zákazníků a přímočařeji i levněji jsou za uspokojením jejich potřeb. Číňané v takové situaci jsou.

A jejich auta jsou stále zajímavější, jak ukazuje i Geely Boyue L, které se nedávno začalo prodávat v Číně. Je to přímý, opravdu velmi blízký soupeř Škody Kodiaq, který nabízí mnohem více za mnohem méně. A také se rázem mnohem lépe prodává. Není to tak dávno, co si tyto dva vozy mohly „prodejně tykat”, dnes se Geely prodává 25krát lépe. A příchod nové generace nejspíše nůžky dále rozevře.

Co je pro nás podstatné, tento vůz už dávno není jen ryze čínskou záležitostí, zatímco ale předchozím provedením trvalo roky, než byla upravena pro prodej v dalších zemích a fakticky tam vstoupila, novinka je na takovou expanzi připravena rovnou. A tak už týdny po rozjetí prodejů v Číně přichází oznámení, že tato novinka míří na první zahraniční trh. Předpokládali jsme to, jen ne tak brzy, změna jména na Atlas L už ale není překvapivá ani v nejmenším.

Oním trhem je znovu nepřekvapivě Rusko - z Číny je to blízko a pozice čínských značek je tam teď vzhledem k sankcím omezujícím dovoz většiny konkurentů velmi komfortní. Atlas L tedy vstupuje do prodeje zatím s 1,5litrovým turbomotorem o výkonu 181 koní, pohonem předních kol a automatickou převodovkou. Základní výbava zahrnuje mimo jiné systém udržování jízdy v pruhu, sadu kamer, adaptivní tempomat, panoramatické střešní okno, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru, bezklíčový přístup, vyhřívaná přední sedadla a boční zrcátka, bezdrátové nabíjení nebo multimediální systém s 13,2palcovou dotykovou obrazovkou. A všechny obvyklé nezbytnosti typu bezpečnostních systémů nebo elektrického ovládání základních prvků.

Cena takového auta startuje na 2 499 990 rublech, což je v přepočtu na koruny docela dost (asi 968 tisíc Kč), rubl si ale dnes žije svým životem. Zajímavější je pohled na srovnání s cenami Škody Kodiaq v Rusku, která začíná až na 3 364 000 RUB (1,3 milionu Kč). Kdyby se stejný rozdíl v ceně přenesl i do zemí EU, kam má Geely namířeno, bavíme se o ceně začínající v Česku okolo 640 tisíc Kč. A to nezní špatně, za podobné peníze se tu prodává základní Golf 1,0. Obáváme se, že jakmile Číňané jednou vezmou EU útokem, bude těžké je zastavit, zatím se jen potichu rozmáhají...

Nové Geely Atlas L už se dá koupit i v Rusku. Tamní základní cena naznačuje možný začátek prodejů v Česku za sumy okolo 640 tisíc Kč, to na velmi slušně vybaveného soupeře Škody Kodiaq nezní špatně. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Miler

