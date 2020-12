Dacia Duster jako Renault pro Evropu ukázala interiér, vypadá o hodně líp než ta „naše” před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Dalo se očekávat, že Francouzi budou chtít „svůj” Duster posunout na vyšší úroveň a skutečně to udělali. Nový Renault Duster dostal prakticky kompletní vnitřek z modelu Arkana.

Po dnešku už si můžeme definitivně říci, že není Duster jako Duster. Zatímco u nás pod tímto jménem známe už notně „profláklou” Dacii, v Rusku jde o žhavou novinku s logem Renaultu. Když se poprvé ukázala světu, zpozorovali jsme pár vizuálních odlišností v případě zevnějšku, nešlo ale o nic dramatického. Více rozdílů jsme předpokládali uvnitř, neboť Renault z podstaty musí vypadat noblesněji než Dacie, interiér nám ale Francouzi tehdy oficiálně neukázali.

Neukázali ho dodnes, kolegům z RG se ale podařilo získat fotografie interiéru jednoho z prvních vyrobených aut v továrně ruského AvtoVAZu, kde auto bude vznikat. A byť svolení k použití jejich snímků jsme zatím nezískali, ukázat vám můžeme vše - vnitřek je totiž skoro dokonalou kopií toho, který najdeme v tamní verzi SUV-kupé Arkana. A když říkáme skoro dokonalou, opravdu nepřeháníme.

Francouzi se s tím nemazali a do Renaultu Duster II instalovali kompletní vnitřek noblesnějšího typu s jediným rozdílem - mezi výdechy ventilace nepoužili okrasné obložení, ale nechali v něm jakýsi otvor pro odložení drobností. Jinak je všechno stejné, každý ovladač, dokonce i plasty na středovém panelu okolo řadicí páky, volant... Opravdu všechno. Dalším viditelným rozdílem je jen jiný použitý infotainment u nafoceného auta, ale to je jen otázka výbavy, i do Dusteru prý půjde koupit tentýž jako do Arkany.

Renault Duster tak díky tomu vypadá o hodně lépe než u nás prodávaná Dacia Duster stejné generace, pochopitelně, neboť Renaulty mají zkrátka vnitřky hodnotnější. Je teoreticky možné, že by Dacia mohla sáhnout po podobné modifikaci i u nás, spíše to ale nepředpokládejme - jednak bude dále nutná diferenciace mezi Dacii a Renaultem a jednak se hovoří o tom, že se současný Duster coby fakticky velký facelift jeho první iterace nedočká klasické mezigenerační modernizace a o to dříve přijde rovnou skutečně nová generace.

Kdy a za kolik se začne nový Renault Duster v Rusku a okolí prodávat, zatím nevíme, ale čekejme upřesnění každým dnem, plně sériová výroba je očividně na spadnutí, pokud už nezačala.

Nový Renault Duster pro Evropu už se oficiálně odhalil zvenčí. Foto: Renault



Vnitřek automobilka oficiálně neukázala, ale ani nemusela, podle fotek získaných RG vypadá z 99 % takto, jako interiér Arkany. Foto: Renault



Pro srovnání podoba „naší” Dacie Duster II. Foto: Dacia

Zdroj: RG

