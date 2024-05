Nový Duster se do detailu odhalil jako Renault, při jeho ceně to bude obrovský hit před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Co chybí Dacii Duster k ještě většímu úspěchu? Dost možná na ni stačí nalepit logo značky, nad kterou neohrnuje nos téměř nikdo. Nový Duster jako Renault tak může být opravdu pořádný hit, zvlášť když jeho spojení s prestižnější značkou nebude znamenat vysokou cenu.

Dacii Duster u nás známe jako... Dacii Duster, však se tu nedávno začala prodávat ve své nové generaci. V zemích, kde se rumunská značka dříve neprosadila, ale mateřský Renault už nějaký ten pátek prodává stejné auto pod svou vlastní značkou, což jen rozšiřuje jeho záběr a umocňuje jeho úspěch. Není tedy divu, že už koncem loňského roku oznámil, že v případě nové generace vozu, která je vizuálně i technicky na vyšší úrovni než ta předchozí, přijde s Renaultem Duster II resp. III (podle toho, zda dvojku budete považovat za skutečně novou generaci, kterou není, nebo jen větší facelift) bez velkého váhání.

Později Francouzi upřesnili, že výroba vozu začne už na jaře a do prodeje auto vstoupí v druhé polovině roku. To první se skutečně stalo, a tak si níže můžeme prohlédnout nejen digitálně vytvořené, ale i reálné fotografie Renaultu Duster 2024 do nejmenšího detailu zvenčí i zevnitř. Auto je do značné míry stejné jako výchozí Dacia, ale podívejte se, jak mění jeho vnímání už jen nápis Renault na přídi, stejně jako loga rozesetá různě po voze. Jsme přesvědčeni, že už těchto pár detailů by řadu dalších lidí přesvědčilo, že nad Dusterem není třeba ohrnovat nos.

Jak už jsme naznačili, tento vůz zatím nevznikl jako „plnohodnotný Renault”, jakkoli už primární země jeho určení naznačuje, kam automobilka s tímto vozem míří. Jde totiž o Turecko, kde Dacia normálně působí a Renault Duster tam dosud neznali. Nyní tam přichází s tím, že se bude prodávat bok po boku stejně pojmenované Dacie (zatím v její předchozí generaci, ale v tomto ohledu oba Dustery dříve nebo později srovnají krok), takže už nepůjde o jakousi z nouze ctnost, ale o cestu k nabízení modelů Dacie pod hlavičkou Renaultu zcela standardně. To nemusí být v dnešní době vůbec špatná strategie.

Kompletní turecký ceník vozu zatím není znám, Renault ale naznačuje, že ceny začnou někde na úrovni 1,3 milionu tureckých lir, tedy asi jen o 10 procent výš ve srovnání s dosavadním provedením nabízeným v dealerské síti Dacie. To by z auta udělalo prakticky okamžitě obrovský hit, jakkoli nominální přepočet této ceny vás nutně vyděsí - jde asi o 938 tisíc Kč. Je ale třeba nezapomínat, že v Turecku platí lidé jedny z nejvyšších daní na auta na světě a třeba Škoda Karoq tam startuje na 2 009 900 TRY, což je asi 1,45 milionu Kč. Vedle toho bude Duster „bezpečně pod milion” za babku, jako Renault obzvlášť.

Dodejme, že Francouzi se už dříve nechali slyšet, že stejnou strategii mohou rozjet i na jiných trzích, takže se nakonec můžeme dočkat toho, že Renault Duster bude jednoho dne k mání i u nás. Pokud Renault přejde jen na elektromobily, jak plánuje, bylo by toto doplnění nabídky o dostupné spalovací modely původem od Dacie protřelým krokem.

Nový Renault Duster je fešák, co říkáte? Brzy se začne prodávat v Turecku, nemusí ale zůstat jen u toho. Foto: Renault

Zdroj: Renault

