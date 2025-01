Nový Fiat Panda bude při svých cenách hit. Vypadá šik, a přitom oproti svému předchůdci sotva podražil před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Italové si mohou gratulovat, že zavčas odpískali nápad udělat novou Pandu jen elektrickou, protože tím by se stala jen další z řady jejich propadáků. Takhle je pořád dostupná a dává smysl, české ceny navíc mohou být ještě nižší než ty německé.

O cenách nového Fiatu Grande Panda jsme se poprvé zmiňovali již loni v létě. Tehdy ale italská automobilka jen naznačila, že elektrická verze bude k mání za méně než 25 tisíc euro (cca 628 000 Kč), zatímco ta hybridní bude startovat pod 19 tisíci eury (asi 477 tisíc Kč). Známy v danou chvíli byly i stupně výbavy, ovšem na upřesnění cen jednotlivých variant dosud nedošlo. Momentálně však Italové oznámili, že Grande Panda se vydává na svou prodejní pouť napříč Evropou, a tak museli ven i s konkrétními nabídkami.

Na české ceny si ještě budeme muset chvíli počkat, ovšem třeba německé již k dispozici jsou. A nizozemské rovněž, ovšem ty jen vykreslují zvrácenost tohoto elektrického ráje. V zemi tulipánů totiž elektrická Grande Panda startuje na 25 990 Eur (cca 653 tisíc Kč) v případě výbavy RED, která sice uvnitř počítá třeba s 10,25palcovým displejem multimédií, ovšem zvenčí si musíte vystačit s 16palcovými ocelovými koly. A jakkoli dostala vskutku klasický design, k jinak moderně působícímu vozu moc nesedí. Pokud ale chcete lité sedmnáctky, je třeba se přesunout na vyšší úroveň La Prima, která dále nahrazuje manuální klimatizaci automatickou. Nizozemce pak toto provedení vyjde na 28 990 Eur (cca 728 tisíc Kč).

Na úplně stejné peníze na tomto trhu vyjde i spalovací provedení, které se dočkalo přeplňované jedna-dvojky. Ta na přední kola posílá skrze automat 100 koní, tedy jen o třináct méně, než má k dispozici elektromobil. Ten se ale dále dočkal baterií o kapacitě pouhých 44 kWh, což je ekvivalent 11litrové nádrže na naftu. S dojezdem 320 km tak lze počítat pouze v extrému, zatímco spalovací provedení problémy s využitelností rozhodně mít nebude. A vsadili bychom se, že i za stejné ceny dané lokálním zdaněním bude v prodejích výrazně úspěšnější.

V Německu nicméně platí to, co Fiat v létě sliboval. Spalovací varianta je tedy k dispozici od 18 990 Eur (oněch 477 tisíc Kč) v základní výbavě Pop, zatímco úroveň Icon osazená již zmíněným displejem multimédií či litými šestnáctkami je k dispozici od 20 490 Eur (asi 515 tisíc Kč). Za vrcholné provedení La Prima je pak třeba dát 22 990 Eur (cca 577 tisíc Kč), i s plnou polní tedy spalovací verze zvaná Hybrid (je to ale mild-hybrid, takže prakticky žádný skutečný hybrid) levnější než elektromobil, za který Němci dají nejméně 24 990 Eur (cca 628 tisíc Kč), respektive 27 990 Eur (asi 703 tisíc Kč) v případě výše položené úrovně La Prima.

Jak tomu bude na českém trhu, je otázkou. Příliš velký odklon od německých cen nečekáme i proto, že stávající Fiat Panda vychází s vrcholnou úrovní výbavy Pandina na 409 900 Kč. Pod kapotou má pouze 70 koní, za které je zodpovědný litrový tříválec. A kromě toho jde o poznání menší vůz. Přesto by se Grande Panda u nás mohla dostat se základní cenou někam k 450 tisícům Kč. Optikou starou pár let drahota, optikou dnešní? Budeme se divit, když se tohle auto nestane prodejním hitem.

Grande Panda působí stylově, hlavně na 17palcových litých kolech. Foto: Fiat



Základ s ocelovými šestnáctkami již tak pohledný není, přesto však s nimi elektrická verze stojí majlant. Foto: Fiat

