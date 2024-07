Nový Fiat Panda zná své první ceny, v případě elektrické verze jsou opravdu „Grande“ před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Italská ikona narostla o 30 cm do délky, takže jde o větší a navíc výkonnější auto. Spalovací verze tak svou cenu zřejmě ještě ospravedlní, ovšem elektrická varianta stojící víc než Škoda Octavia 1,5 TSI Selection, to už je silná káva.

Fiat Panda je aktuálně jedním z nejlevnějších nových aut, které si u nás můžete koupit. Za 3 635 milimetrů dlouhého prcka, který disponuje litrovým motorem naladěným na 70 koní, dáte 329 900 Kč. Něco takového by v roce 2011, kdy třetí generace vstupovala do prodeje, bylo považováno za šílenství, jenže jsme v roce 2024 a po letech především uměle vytvářené drahoty jde najednou o láci. Za dostupné auto je nutně třeba považovat takové, které se s cenou vejde pod hranici půl milionu korun, nikoliv pod dvě stě tisíc jako před třinácti lety. Což ovšem znamená, že nová generace Pandy do této škatulky opět zapadne, ale ne ve všech provedeních.

Než se nicméně k prvním sumám dostaneme, zmíníme, že Grande Panda, jak si novinka říká, narostla do délky na 3,99 metru. Svého předchůdce tak citelně překonává, ale jen do délky, neboť šířka i výška jsou navzdory vizuálu připomínajícímu malé SUV prakticky totožné. Tak jako tak je ovšem uvnitř možné počítat s větším prostorem pro cestující vpředu i vzadu, zavazadelník pak pobere až 361 litrů. Není tak divu, že Fiat novinku tituluje i jako nástupce nepochopitelně zaříznutého Punta.

Automobilka přistoupila také na změny pod kapotou. Ona litrová jednotka se stala minulostí, místo ní můžeme očekávat tříválcovou jedna-dvojku doplněnou 48voltovým elektrickým okruhem a integrovaným startérem/generátorem. Toto ústrojí by mělo produkovat 100 koní, přičemž spárované bude se šestistupňovým manuálem. Na konkrétní data je ale třeba ještě vyčkat, neboť spalovací Grande Panda dorazí až ve druhém sledu, v tom prvním se počítá jen s elektrickou verzí.

A jsme opravdu zvědavi, jak se bateriovému provedení bude dařit, neboť opravdu nemá čím se chlubit. Elektromotor roztáčející přední kola totiž disponuje 113 koňmi, načež potřebuje dlouhých 11 sekund, než vás dostane na stovku. Lithium-železito-fosfátový paket pak má kapacitu 44 kWh, jenž má stačit na 320 km dojezdu. Protože jde ale o ekvivalent 11,3litrové nádrže na naftu, je zřejmé, že reálně můžete počítat se vzdáleností o nějakých 100 kilometrů nižší, pokud se tedy nebude zuby nehty snažit o víc.

Je sice pravdou, že ve městech, pro která je Grande Panda primárně určena, vám to až tak moc vadit nebude. Jenže i na tak malé baterie budete u dobíjecích stanic nadávat, neboť maximální dobíjecí výkon činí 100 kW. Své nákupy si tak budete muset jaksepatří natáhnout, abyste na parkovištích před supermarkety nečekaly zbytečně. Za to vše si ale Fiat nechá třeba zaplatit 25 tisíc Eur, to avizoval jako základní cenu pro Evropu. V korunách se bavím o cifře okolo 634 tisíc Kč, což je docela šílenství. Je to asi dvakrát víc, než by na vůz takových možností bylo adekvátní, však za méně (629 900 Kč) koupíte i nekonečně univerzální Škodu Octavia 1,5 TSI Selection. A škodovka dnes není levnou značkou.

Uvědomujeme si pochopitelně, že Grande Panda je větší než dosluhující Panda, která se navíc ještě hezky dlouho bude prodávat. Smířlivěji se tak dá koukat na cenu spalovacího provedení, které má stát od 19 tisíc Eur (asi 480 tisíc Kč), i to je ale pořád o nějakých 20 procent víc, než bychom vnímali jako přijatelné. Samozřejmě, české ceny se mohou z mnoha důvodů mírně lišit, ale nečekejme nic dramaticky jiného. Tušíme tedy, že řada lidí zamíří spíš k přesluhující třetí generaci, která bude dostupná ještě mnoho let, než aby zvolila jinak sympatickou novinku. A pokud jí nakonec dá šanci, bude to spíš provedení s benzinovou jedna-dvojkou - ta nebude o tolik pomalejší, bude ale o hodně použitelnější a zaručeně si bude líp držet cenu.

Nový Fiat Grande Panda asi vzhledově nepadne do oka každému, přesto si jej troufneme označit za sympatické auto. Měně sympatické jsou jeho ceny, zejména elektrická verze bude na trzích bez mohutných dotací či zatížení spalovacích vozů vysokými daněmi prodejná jen s obtížemi. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

