Nový Ford Mondeo s cenou od 470 tisíc Kč je hit, automobilka zkouší jeho prodeje dál nakopnout novou verzí

Ford své kdysi klíčové Mondeo po neúspěchu jeho zpackané čtvrté generace odpískal bez úmyslu přijít s nástupcem, nakonec ale novou generaci přece jen vytáhl. V Evropě se ovšem neprodává, v Číně ano. A právě tam dostala napůl nové provedení Sport.

Čtvrtá generace Fordu Mondeo se pod názvem Fusion začala na americkém trhu prodávat již v roce 2012, do Evropy ale vůz dorazil s dvouletým zpožděním. A jakkoli jej modrý ovál přepracoval, aby více vyhovoval místnímu vkusu, úspěchu s ním nikdy nedosáhl. Místo toho bylo již pouhé dva roky po debutu jasné, že jde o naprosté prodejní fiasko. Zvěsti o konci modelu, jehož první generace přišla na svět již v roce 1993, tak na sebe nenechaly dlouho čekat. Ford je sice zpočátku odmítal, nicméně v roce 2018 automobilka potvrdila, že chystá velkou čistku a ze hry vyřadí nejen Mondeo.

Nakonec to ovšem nebyla až tak úplně pravda. Popravdě kultovní označení sice skončilo v Evropě, Čína se ovšem Mondea páté generace dočkala a spolu s ní třeba i země Středního východu. A nejen to, ještě před příchodem čtyřdveřového sedanu dorazil také model Evos, který bychom mohli nazvat jako Mondeo na chůdách. Díky nízké střešní linii nešlo o pravověrné SUV, spíše o most mezi ním a tradičními karosářskými styly. Oba vozy vedle stejných designových prvků spojovala také platforma či interiér.

Mondeo začalo po svém příchodu v roce 2022 pořádně bodovat, loni bylo v Číně se 74 886 prodanými kusy jasně nejprodávanějším vozem modrého oválu. A není se čemu divit - podívejte se, jaký kus auta to je, a pak si k němu přidejte cenu od 149 800 CNY, tedy asi 470 tisíc Kč. Nabídnout Ford něco podobného u nás, lidé mu budou trhat ruce úplně stejným způsobem.

Letos ale prodeje vozu poněkud váznou, třebaže jedničkou značky zůstává Mondeo dál. Automobilka se tak rozhodla zabít dvě mouchy jednou ranou a prodeje Evosu, který díru do Číny neudělal, spasit modernizací a přejmenováním, které by současně nafouklo i odbyt Mondea. Evos tak Ford přejmenoval na Mondeo Sport a trochu jej vylepšil.

Po stránce designové se automobilka nepředřela, neboť změny korespondují pouze s odlišným názvem na víku zavazadelníku. Vše ostatní ale zůstává při starém, což platí také o interiéru. S poměrně zásadní novinkou je nicméně spojen motorový prostor, kde dosud svou práci odváděl přeplňovaný dvoulitr. Ten na přední kola posílal 240 koní.

Automobilka nicméně tuto jednotku nově spárovala s elektromotorem, načež Mondeo Sport dostalo do vínku nemalou vzpruhu - jeho hybridní pohon totiž produkuje 309 koní výkonu a 403 Nm točivého momentu. Automobilka uvádí, že kombinace baterií od BYDu a 52,6litrové palivové nádrže má zajistit dojezd až 915 km. Klientela si pak na tuto motorizaci, která je spárována s výbavou ST-Line, musí připravit 229 800 yuanů, tedy přibližně 725 tisíc korun.

Kromě nového vrcholného pohonného je k dispozici ještě hybridní jedna-pětka, u které je možné počítat s 208 koňmi a taktéž bateriemi od BYDu. S touto verzí je spojena cena 209 800 CNY (asi 660 tisíc Kč). To už nejsou tak pěkné ceny, a tak bude zajímavé sledovat, zda přejmenovaný Evos zaboduje o trochu více než dosud - s legendárním jménem Mondeo by mu to mohlo jít.

Mondeo Sport je přejmenovaný a upravený Evos, který dorazil již v roce 2021. Prodejně však nezabodoval, modrý ovál tak nově zkouší zaujmout jak odlišným názvem, tak výkonným pohonem pod kapotou, původní Mondeo je totiž v Číně velmi slušný prodejní hit, pro tamní Ford jasná jednička. Obojí ale doprovází na Čínu značně sebevědomá cena. Foto: Ford

