Nový Ford Mondeo se ukázal ve sportovní verzi a převedl i interiér, Evropany leda zarmoutí | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Na to, že Ford dlouho ohlašoval, že žádné nové Mondeo nebude, to s ním nyní docela rozjel. Venku je další a ještě atraktivnější verze, ta ale bude stejně jako zprvu odhalené provedení určena jen čínskému publiku.

Z českého i evropského pohledu se Ford Mondeo stal minulostí. Zda definitivní, to je zatím ve hvězdách, neboť automobilky mají často ve zvyku křísit padlé hrdiny. Modrý ovál v tomto ohledu není výjimkou, jak ostatně dokládá znovuzrozená Puma. Ta na sebe nicméně již nevzala podobu třídveřového kupátka, místo toho jde o kompaktní SUV. Ovšem ani tato změna nezabránila automobilce, aby novinku představila v závodním provedení. Hybridní Puma Rally 1 pak následně se Sébastienem Loebem za volantem opanovala letošní Monte Carlo.

To jsme nicméně poněkud odbočili, proto rychle zpět k Fordu Mondeo. Ten se před nedávnem vrátil na scénu v nové generaci, jde však o vůz určený čínskému publiku. A přestože se novince dostalo zaslouženého potlesku od celého světa, s návratem na starý kontinent či do Ameriky, kde byl vůz znám jako Fusion, se prozatím opravdu nepočítá. Značka místo toho sází na největší trh světa, kde navíc nehodlá ponechat nic náhodě. A proto momentálně představila Mondeo ve sportovnější variantě ST-Line.

Po stránce mechanické nicméně přílišné změny neočekávejme. Nezměnil se totiž ani rozvor 2 945 milimetrů, ani délka 4 935 mm. Pohon pak má nadále na starosti přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec EcoBoost, který produkuje 245 koní. O jejich přenos na přední kola se stejně jako u točivého momentu 376 Nm stará osmistupňový automat, přičemž tato kombinace je jedinou volbou. Stejné ústrojí pak dostal do vínku i Ford Evos, což je SUV postavené na téže platformě C2 a určené rovněž jen Číně.

Vizuálně se nicméně již nová verze ST-Line od standardu liší, a to oběma nárazníky. Do toho předního byly přitom zasazeny dodatečné světlomety, zatímco ten zadní pro změnu hostí výraznější difuzor. Mimo to si můžeme povšimnout mohutných koncovek výfuku, ty jsou ale nepřekvapivě falešné a slouží jen pro potěchu oka. Černý spoiler na víku zavazadelníku by nicméně již přítlak zvyšovat měl, jakkoliv konkrétním počtem kilogramů se automobilka nepochlubila.

Z dalších novinek můžeme zmínit 19palcová litá kola, která doplňuje červený lak spárovaný s kontrastující černou střechou. Tím je venkovní proměna u konce a my se tak můžeme vypravit do kabiny, kterou nám Ford ukázal vůbec poprvé. O velké překvapení se nicméně nejedná, neboť stejně jako již zmíněný Evos dostalo i nové Mondeo masivní 43palcový (tedy 1,1metrový) digitální panel nahrazující klasickou palubku. Složen je přitom ze 12,3- a 27palcových displejů.

S tímto prvkem je spojeno i standardní provedení, verze ST-Line nicméně navíc přihazuje sportovní sedadla či červené doplňky. Součástí výbavy pak bude i ambientní podsvícení a panoramatická střecha. Výroba pak již odstartovala, jakkoliv prozatím se k dealerům dostaly pouze první exempláře základního Fordu Mondeo. Novinka ale jistě nebude mít dlouhé zpoždění, přičemž další expanze - třeba v podobně plnohodnotné verze ST je aktuálně nejistá.

Nové Mondeo se ukázalo i ve verzi ST-Line a poprvé ukázalo i vnitřek. Nadále je ale určené pouze čínskému trhu. Foto: Ford

Zdroj: Ford

