Nový kombík Subaru, který by uměl zatopit i Octavii, popírá dobu, je to obrovský prodejní hit

Prodeje nových aut se loni obvykle jen propadaly, jakkoli data z pandemického roku 2020 dávala velký prostor ke zlepšení. Některé modely ale mířily raketově vzhůru. Toto je jeden ze světových premiantů a japonský skokan roku - Subaru Levorg.

Ještě si pár dnů musíme počkat na chvíli, kdy budeme mít k dispozici prodejní data ze všech významných trhů za prosinec 2021. Až tehdy půjde definitivně uzavřít automobilový účet za minulý rok, soudě podle už známých údajů se ale ani v předchozím měsíci zázrak nestal a pokračoval trend postupného poklesu odbytu. Výjimkou není ani Japonsko, kde se loni prodalo 4 448 340 vozů, což nezní jako málo. Je to ale o 2 % méně než v roce 2020 a jak asi tušíte, to nebylo zrovna rekordní období.

Podobné zprávy už jsme dostali nebo dále čekáme z celého světa. Ať je to nyní s poptávkou jakkoli, automobilky už měsíce nejsou s to dosahovat kýžené produkční kapacity, a tak je nových vozů prostě málo. Přesto by bylo nemístné předpokládat, že se všechno prodejně jen propadá a bavit se můžeme leda o tom, kdo je na tom hůř než ostatní. Stále existují automobily, které v tuto dobu míří prodejně razantně nahoru a mohou to být klidně relativně obyčejné modely, které míří na podobné kupce jako Škoda Octavia.

Jedním z nich je vůz, který už v roce 2020 v tichosti opustil Evropu ve své předchozí generaci. Subaru Levorg se na starém kontinentu prodávalo šest let a ani jednou neoslovilo přes 5 tisíc zákazníků za rok. To je opravdu velmi málo na vůz na první pohled odpovídající potřebám Evropanů. Problémem byla hlavně velmi omezená selekce techniky a právě ta tu zřejmě Levorgu zlomila vaz.

Jestli to tu Japonci zkusí s jeho nástupcem, nevíme, ale měli by, je to na dnešní dobu velký prodejní hit, v relacích Subaru rozhodně. Už když se Levorg II poprvé představil, získal si velkou pozornost. Je to moderní auto stojící na platformě nové Imprezy, delší vůz s větším rozvorem i vnitřním prostorem. Objem zavazadelníku se u něj zvětšil z 522 na 561 litrů a to je na dostřel i hájemství obří Škody Octavia Combi.

Ve srovnání s předchůdcem nelze pominout jiný, zajímavější design, o řád atraktivnější interiér a docela zajímavý motor. Jeho 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec, pořád boxer s až 177 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, vypadá zajímavě, rozhodně pak na obyčejnou verzi pro každodenní přesuny. V tomto kontextu se nedivíme, že se Levorg stal japonským autem roku, což v zemi molochů jako Toyota, Nissan, Honda a dalších domácích značek znamená více než vítězství Škody v podobných českých anketách.

O jeho obchodním úspěchu jsme se zmiňovali už vícekrát, s novými daty z Japonska se ale sluší uzavřít jeho loňskou bilanci, která je jedním slovem pozoruhodná. Asociace dealerů aut JADA (Japan Automobile Dealers Association) zveřejnila čísla za prosinec 2021 i celý loňský rok a byť se celý trh posouvá výše zmíněným směrem, Levorg neuvěřitelným způsobem sílí. Jeho 25 439 prodaných vozů za celý rok stačí na 24. místo mezi nejžádanějšími modely a neskutečný meziroční růst prodejů o 210 %. Není jiné auto na japonském trhu, které by bylo relativně větším prodejním hitem, takhle moc se nahoru nikdo neposunul.

Absolutní číslo nemusí ohromit, Subaru ale není Toyota, loni prodalo v Japonsku něco málo přes 84 tisíc aut a celkově prodejně klesalo stejně jako celý trh, tedy o 2 %. Nebýt úspěchu Levorgu, bylo by na tom mnohem hůř - znamená skoro třetinu prodejů celé značky a nový kombík téměř předstihl i dlouhodobě nejžádanější Imprezu (té se prodalo asi o 1 400 kusů více).

Jsou to všechno čísla nejlépe svědčící o tom, o kolik je nový Levorg atraktivnějším autem, než ten předchozí. Opakovaně tedy přidáváme přání, aby Subaru nabídlo tento model i v Evropě. Však co jiného by mělo v Evropě uspět než vizuálně i technicky zajímavý kompaktní kombík za rozumnou cenu? Levorg totiž navzdory své atraktivitě není drahý, v Japonsku startuje na 3 102 000 jenech, tedy asi 577 tisících Kč. Za to u nás nekoupíte ani tříválcovou Octavii 1,0 s výbavou Ambition...

Nový Levorg je pro Subaru i celé Japonsko relativně největším prodejním hitem, jeho odbyt na domácím trhu loni meziročně rostl více jak dvojnásobně a stal se téměř nejprodávanějším modelem celé značky. Foto: Subaru

