Nový kombík, který může jít i po pozicích Škody Octavia, je stále větší prodejní hit před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Subaru

Pokaždé, když máme pocit, že jde o vlnu zájmu o novinku, která se už musí vyčerpat, přijde nově vzepětí. I když ostatní hlásí obvykle stále horší čísla, tento vůz meziročně roste skoro pětinásobně.

O víkendu probírali české prodeje aut za srpen, které dopadly mimořádně špatně pro Škodu Octavia. Tradiční český bestseller se musel sklonit nejen před menší Fabií, ale i před SUV Kamiq a může být rád, že o prsa uhájil třetí pozici před Hyundai i30. Není to ale jediná Škoda, která se propadá - též Kodiaq a Superb se musí smířit s vysokými meziročními propady. Za současné situace je pochopitelně otázkou, co je dáno poklesem poptávky, co nedostatkem komponentů a co třeba upřednostňováním výroby jiných vozů, i tak ale existují automobily stejné třídy, které v tuto dobu míří prodejně razantně nahoru.

Jedním z nich je vůz, který ve své první iteraci Evropu nedávno opustil a s poctami to nebylo. Subaru Levorg se na starém kontinentu prodávalo šest let a ani jednou neoslovilo přes 5 tisíc zákazníků za rok. To je opravdu velmi málo na vůz na první pohled odpovídající potřebám Evropanů. Problémem byla hlavně velmi omezená selekce techniky a právě ta tu zřejmě Levorgu zlomila vaz.

Jestli to tu Japonci zkusí s jeho nástupcem, nevíme, ale měli by, je to prodejní nevídaných rozměrů, na poměry Subaru rozhodně. Už když se Levorg II představil loni v létě, získal si velkou pozornost. Je to moderní auto stojící na platformě nové Imprezy, delší vůz s větším rozvorem i vnitřním prostorem. Objem zavazadelníku se u něj zvětšil z 522 na 561 litrů a to je na dostřel i hájemství obří Škody Octavia Combi.

Ve srovnání s předchůdcem nelze pominout jiný, zajímavější design, o řád atraktivnější interiér a docela zajímavý motor. Jeho 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec, pořád boxer s až 177 koňmi výkonu a 300 Nm točivého momentu, vypadá zajímavě, rozhodně pak na obyčejnou verzi pro každodenní přesuny. V tomto kontextu se nedivíme, že se Levorg stal japonským autem roku, což v zemi molochů jako Toyota, Nissan, Honda a dalších domácích značek něco znamená.

A ani obchodní úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Mluvili jsme o něm už vícekrát a pokaždé měli pocit, že prvotní zájem poleví. Aale on nepolevuje. Japonská asociace dealerů aut JADA (Japan Automobile Dealers Association) zveřejnila čerstvá čísla za srpen, což je v Japonsku obecně slabý měsíc pro prodej nových aut, Levorg ale přesto oslovil 1 825 lidí, zůstává mezi 25 nejprodávanějšími auty zemi vůbec a především se posunul o neskutečných 491,9 % výš oproti loňsku. To je v momentě, kdy celý trh roste jen o 3,7 %, něco mimořádného.

Znovu je třeba říci, že to tak není po jediný měsíc. Vůz je už s více jak 20 tisíci letošními prodejními zářezy tím 23. nejprodávanějším vůbec a meziročním růstem o skoro 400 % je jen o málo zaostává za srpnovým výsledkem. Neexistuje jiný významný model, který by rostl zdaleka tak intenzivně, je na dostřel mnohem slavnější Impreze a v úplně jiné dimenzi nejsou ani čísla nejprodávanějšího kompaktu, Corollou od Toyoty. Ta si letos našla 70 214 kupců a meziročně výrazně klesá.

To jsou pozoruhodná čísla nejlépe svědčící o tom, o kolik je nový Levorg atraktivnějším autem, než ten předchozí. Zůstáváme tedy přesvědčeni, že i v Evropě by tento vůz měl šanci bodovat a přáli bychom si, aby ho tu Subaru nabídlo. Však co jiného by mělo v Evropě uspět, než vizuálně i technicky zajímavý kompaktní kombík za rozumnou cenu? Zda budeme jednoho dne vyslyšeni, ale zůstává ve hvězdách.

Nový Levorg je pro Subaru stále větším prodejním hitem, jeho odbyt na domácím trhu letos v srpnu vzrostl o více jak 490 procent, v tomto ohledu je zcela bez konkurence. Foto: Subaru

Zdroje: JADA, Subaru

Petr Miler