Nový nejdelší světový let dopravním letadlem bude trvat věčnost, prý už ale nepůjde o noční můru

„Strávit mládí” v letadle není zase taková lábuž, jak se na první pohled může zdát, alespoň o dosavadních extrémně dlouhých letech to platí. Aerolinky to ale chtějí změnit a ve speciálně upravených strojích nabídnou dosud nevídané prostředí „super první třídy“.

Austrálie jako kontinent mnohé lidi láká, ne každý je ale ochoten skousnout velmi dlouhou cestu. Teď ani nezmiňujeme ty lodí, které mohou být samy o sobě zážitkem a dovolenou, nýbrž letadlem. Přímé lety z Česka do Sydney či Melbourne nyní žádná z aerolinek nenabízí, což znamená, že při výletu na východní pobřeží budete muset přestupovat. A jakkoli jsou lety povětšinou navazující, znamená to, že mnohdy strávíte na cestě i více než den, z toho pak několik hodin na letištích.

Právě s těmito obstrukcemi se od roku 2025 hodlají vypořádat australské aerolinky Qantas. Firma nakoupila dvanáct nových Airbusů A350-1000, které budou schopné přímého letu do jakéhokoli města na světě. V prvé fázi se počítá s Londýnem a New Yorkem, které budou propojené právě se Sydney a Melbourne. Lety pak budou zhruba dvacetihodinové, půjde tedy o nové nejdelší lety světě. Qantas tak překoná sám sebe, cesta z Londýna do Perthu totiž dnes trvá 17 hodin.

Jakkoli se může zdát, že úspora vůči dosavadním letům s mezipřistáním není až tak velká, je třeba připomenout mnohá zpoždění, zmeškání navazujících spojů, ztráty zavazadel a podobné komplikace, které nejsou zase tak neobvyklé. Plus onen pobyt na letišti spojený s opětovným nastupováním a vystupováním. Na druhou stranu, i dosavadní nejdelší lety platily spíše za noční můru, právě to chce ale Qantas změnit.

Dlouhým letům tak hodlá uzpůsobit vnitřek letadel. Každý Airbus tak pobere jen 238 cestujících, přičemž 40 procent z nich má zamířit do první, druhé nebo prémiové ekonomické třídy. Všechna sedadla budou prostornější než obvykle, mimo to budou uprostřed letadla dvě odpočinkové zóny (vždy pro příslušné třídy) s místem na protažení a samoobslužným barem. Za pozornost pak stojí hlavně první třída, či spíše „super první třída“, jak uvádí šéf aerolinek Alan Joyce. Qantas se totiž rozhodl, že posune měřítka nejen v rámci doletu, ale také v případě komfortu a prostoru.

Na palubě každého Airbusu bude vždy pouze šest kabin první třídy, ve kterých cestující najdou jak postel, tak křeslo. Běžné je přitom polohovatelné sedadlo, už tato skutečnost tedy vypovídá o nadbytku místa v každém „apartmá“. Tím však jeho výbava nekončí, dále totiž máte k dispozici šatní skříň, odkládací schránku, 32palcovou televizi s multimédii či ovládání teploty a dokonce vlhkosti.

Díky zvýšeným stěnám a posuvným dveřím je zajištěno naprosté soukromí, chybí tak vlastně jen sprcha. Počítat nicméně lze s prvotřídním jídelníčkem, stejně jako s moderním designem. Vše nicméně dle očekávání opepří pořádná cena. Ta sice nebyla zmíněna, momentálně však Qantas nabízí letenku první třídy z Londýna do Sydney s mezipřistáním za nějakých 280 tisíc korun.

Jak jsme nicméně zmínili, Airbus A350-1000 určený pro nejdelší lety na světě pobere jen 238 cestujících namísto obvyklých 372. Kromě toho tu pak máme daleko vyšší standard. Nebylo by tedy vůbec překvapivé, kdyby se cena jedné kabiny vyšplhala až na půl milionu korun. V případě ekonomické třídy tím pádem lze počítat s letenkou za zhruba 80 000 Kč.

Můžeme pak už jen dodat, že Project Sunrise, jak byl celý program pojmenován, zahrnuje i změny po technické stránce. Airbusy byly totiž upraveny tak, aby pobraly jednu extra nádrž. Jejich maximální dolet tak byl stanoven na 18 tisíc kilometrů. O pohon se pak budou starat motory Rolls-Royce Trent XWB-97, které jsou aktuálně těmi nejefektivnějšími na světě.

