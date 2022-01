Pokus s elektrickým pohonem obytného vozu jen ukazuje, jak moc se pro některá využití nehodí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Winnebago

Tahle auta jsou zvlášť v posledních letech symbolem svobody, kdy si s nimi můžete vyrazit na výlet, kam se vám zlíbí, skoro bez ohledu na aktuální omezení. Ovšem k čemu vám je obytný vůz, který na nabití ujede jen 200 km, a to ještě když nepoužijete žádné palubní systémy?

Představte si, že do budoucna byste mohli jíst už jen chleba. S výrobou kilového bochníku je totiž spojeno pouze 1,2 kilogramu CO2, zatímco na produkci jednoho kila hovězího padne hned 36 kg CO2. Je tedy zcela jasné, co planetě škodí více. A pokud ji politici opravdu chtějí zachránit, pak je dané rozhodnutí nezbytné. Co na tom, že řada lidí pečivo, zvláště pak to s obsahem lepku, nemůže. Na smrtelné posteli je může těšit, že jejich oběť nebyla zbytečná a přinese jejich dětem lepší budoucnost.

Zdá se vám výše zmíněné jako přílišná utopie? Podobně byste nejspíše před nějakými dvaceti lety pohlíželi na nápad nahradit spalovací motory těmi elektrickými bez jediné výjimky. Přesně k tomu ovšem politici aktuálně míří. A jelikož jde o jednu z jejich hlavních misí, rozhodli se kráčet přes mrtvoly. Neberou tedy ohled na to, že v mnoha oborech elektrifikace není vůbec možná, místo toho se stejně jako kdysi komunisté rozhodli, že dokážou poručit větru i dešti.

Elektrické ústrojí tedy nemají dostat jen osobní vozy, ale i ty nákladní. Stejně jako třeba ty obytné. Zrovna u nich se však ukazuje, kterak by šlo skutečně jen o plýtvání přírodních zdrojů. V prvé řadě je totiž třeba si uvědomit, že obytné vozy nejsou provozovány každý den, ale jen výjimečně. A pokud stojí, spalovací ústrojí na rozdíl od baterií nepodléhá téměř žádné degradaci.

I když byste si tedy dnes koupili motorhome s nadmíru působivými parametry, za pár let máte k dispozici už jen obytný vůz, se kterým nezvládnete dojet ani na druhý konec republiky, natož třeba do Chorvatska. Rázem tak následuje koupě nového, v důsledku čehož se ovšem životní cyklus scvrkne jen na nějakých 10 výletů. Skutečně zde tak máme cestu ke zlepšení životního prostředí? Odpověď se píše sama a pozitivní rozhodně není.

Abychom ovšem nemluvili jen tak obecně, představíme si novinku společnosti Winnebago. Ta vychází z modifikované platformy Fordu Transit, navíc však dostala elektrické ústrojí společnosti Lightning eMotors. Jeho součástí jsou i baterie o kapacitě 86 kWh, které by u osobních aut reálně stačily možná na zpáteční cestu z Prahy do Brna. Vlastně tak nepřekvapí, že u mnohem těžšího a většího obytňáku je uváděn dojezd pouhých 200 km.

Dle společnosti Winnebago se nejedná o až takový problém, neboť dle jejího průzkumu zhruba 54 procent zákazníků vyráží na výlety kratší než 320 km. Nicméně je třeba si uvědomit, že z výše zmíněných baterií jsou napájeny i veškeré palubní systémy včetně oněch obytných funkcí. Znamená to tedy, že pokud chcete mimo civilizaci strávit alespoň dva dny, de facto můžete vyrazit jen nějakých 50 km od domova.

Je pak sice hezké, že Winnebago do budoucna slibuje se zlepšující se technologií baterií i vyšší dojezd, nicméně i kdyby ten se zvedl na dvojnásobek, stále nepůjde o nic světoborného. Navíc je třeba myslet na to, že dobíjení není tak rychlým úkonem jako dotankování paliva. Ač tedy tvůrci sice mluví o 45 minutách, dodávají, že u toho musí být stanice s obřím výkonem. A těch je zatím méně než šafránu kdekoli, natož pak někde v přírodě, kam si pojedete odpočinout.

Jednoznačným pozitivem jsou tak vlastně jen další úkroky směrem k udržitelné mobilitě, jež souvisí s instalací nízkododběrové indukční varné desky a ledničky. Mimo to Winnebago použilo na stavbu vozu ekologické materiály jako korkovou podlahu či vlnu jakožto izolaci. Firma pak dodává, že v současné době je e-RV pouze konceptem, ráda by na něj však navázala produkční verzí. Zda to udělá - a zda si ji pak někdo koupí -, je v tuto chvíli ve hvězdách.

Koncept elektrického obytného vozu může zaujmout snad jen ekologickými materiály či nízkoodoběrovým příslušenstvím. Nikoliv však již dojezdem 200 km, který bude v reálu ještě nižší, něco takového je pro obytné auto naprosto nevyhovující. Foto: Winnebago

Zdroj: Winnebago

Petr Prokopec

