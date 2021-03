Nový Peugeot 308 předčasně odhalen ze všech stran i zevnitř. Je to fešák, ale bez motorů před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Peugeot

Peugeot se v poslední době znovu naučil dělat vizuálně atraktivní auta, dále ale bohužel zapomíná, jak je dělat atraktivní technicky. Nová 308 je potvrzením obojího.

Od oficiální premiéry nové generace Peugeotu 308, nepochybně stále jednoho z klíčových modelů značky, nás v tuto chvíli nejspíše dělí nanejvýš desítky hodin. Přesto na formální odhalení čekat nemusíme, neboť přes fórum Worldscoop se předčasně dostaly ven prakticky všechny důležité materiály.

V prvé řadě si novou 308 můžeme prohlédnout ze všech stran i zevnitř a konstatovat jisté uspokojení. Ano, krása je v oku toho, kdo se dívá, ale předchozí nové modely 508, 208 či 3008 sklidily potlesk právě za to, jak vypadají, a nová 308 vypadá prakticky stejně. Ostře řezané rysy, agresivní příď a dnes už neodmyslitelné „lví drápy” coby světla pro denní svícení, to všechno tu je a špatně to podle nás opravdu nevypadá.

Nic převratně nového nepřináší ani interiér, který je designově nepochybně specifický a znovu líbivý, nejsme si ale jisti, jak moc je praktický a nadčasový. Složitá architektura připomínající Semiramidiny zahrady je poněkud těžkopádná už nyní, ale budiž - tohle se dnes líbit bude a více ukáže až čas.

Co se líbit ani nemá jak, je ovšem nabídka motorů. Peugeot a francouzské značky vůbec v posledních letech rezignují na snahy nabídnout cokoli vysloveně atraktivního pro někoho, kdo nepovažuje osobní auto jen za prestižnější alternativu autobusu a 308 v tomto trendu bohužel pokračuje.

Auto tedy nabídne tři varianty benzinového tříválce 1,2, takže z pohledu aspoň trochu nadšeného řidiče nic, k tomu dva dobíjecí hybridy postavené kolem motorů 1,2 a 1,6 turbo, takže znovu nic, a do šestice diesel 1,5 alespoň se čtyřmi válci. To může být snesitelný motor, ale to je tak všechno. Byť jen ryzí čtyřválcový benzin jako 1,6 turbo chybí, natož pak cokoli většího.

Dalšími detaily zatím nemůžeme sloužit a tušíme, že jimi neposlouží ani sám Peugeot při prvním veřejném odhalení. Ale pokud se to stane, nenecháme si je pro sebe.

Nový Peugeot 308 je šik, jediný normální motor z pohledu byť jen trochu náročnějšího řidiče byste ale pod jeho kapotou hledali marně. Foto: Peugeot

Zdroj: Worldscoop

Petr Miler