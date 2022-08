Nový přístup Toyoty k výrobě a prodeji aut je znakem velkých problémů před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Ekonomická situace je obecně komplikovaná, automobilový průmysl se ale zdál být aspoň z nejhoršího venku. Soudě podle nových kroků největší světové automobilky tomu tak ale zdaleka není.

Vzhledem k neustálému omílání tohoto tématu v médiích mohl leckdo dojít k závěru, že stěžejním problémem výrobců aut jsou nedostačující dodávky čipů. Neříkáme, že problémem nejsou, představují ale jen špičku velkého ledovce. Problém s dodavatelskými řetězci nenastal až po příchodu koronaviru, globální pandemii můžeme považovat spíše za akcelerátor. Vše odstartovalo ještě dříve kvůli politickým rozhodnutím, jež měly vést k navýšení bezpečnosti, stejně jako ke snížení emisí. Kvůli tomu ale bylo třeba investovat do velmi drahých technologií.

Automobilky tak následně začaly tlačit na nižší ceny ostatních komponentů, kvůli čemuž se jejich výroba přesunula především do Číny. Vzrostl tak ruch v tamních přístavech, jenž vyústil ve zpoždění mnoha dodávek. Pandemie námořní transport na nějaký čas zcela pozastavila, načež přišel chaos, ve kterém se dosud ještě nikdo nezvládl zorientovat. A je vskutku otázkou, jak tomu bude nadále. Nejnovější krok Toyoty nicméně mnoho nadějí nepřináší.

Japonská automobilka se totiž rozhodla, že začne tlačit strategii „doporučených modelů“, tedy víceméně předem specifikovaných aut, která můžete mít relativně rychle. S jejich pomocí se snaží co nejvíce zjednodušit logistiku a urychlit tak dodání objednaných aut. Pro zákazníky to ovšem znamená, že budou nepřímo nuceni přistupovat k mnoha kompromisům. Už volba laku karoserie nebo čalounění může být problém, pokud si nesedne dohromady s dostupnými kombinacemi pohonného ústrojí a výbavy. Kupci tak budou muset podobně jako v časech ČSSR a AZNP akceptovat nabízené, nebo se zkrátka obrnit trpělivostí.

K opravdu kuriózní situaci nyní došlo u nového malého MPV Sienta. Pokud si jej japonští zákazníci objednají podle svých představ, před dubnem 2023 své auto zcela jistě nedostanou. Stačí však, aby přistoupili na ono „doporučení“, a rázem se mohou dočkat klidně i za nějaké dva tři měsíce. Ovšem v takovém případě v jejich voze nebudou kupříkladu držáky na nápoje - tedy prvek, který jsme si zvykli u nových aut považovat pomalu za standard.

Právě tento krok dokládá, v jak složité situaci se automobilky ocitly. Toyota musí vědět, že toto ji připraví o část zákazníků, neboť ne každý se smíří s tím, co je k dispozici, stejně jako nebude čekat násobně déle na dodání vozu. Přesto toto riziko akceptuje, lepší cestu z problémů očividně nenašla. Je tak třeba se ptát, co zamíří přes palubu příště - volant, sedadla? To pochopitelně sice přeháníme, ovšem pokud urychlení dodávek napomůže nahrazení několika kousků plastu a pružinek jednolitým umělohmotným dílem, pak je skutečně třeba se bát o cokoli.

Toyota chce strategii „doporučených modelů“ aplikovat i na další vozy. A pokud s ní bude úspěšná, může při své velikosti inspirovat i jiné, což by zákazníka zatlačilo dále do kouta. Nic pěkného nás v dohledné době ani v automobilovém světě zjevně nečeká.

Nová generace Toyoty Sienta byla představena teprve před pár dny. Už nyní je přitom jasné, že pokud se zákazníci chtějí novinky dočkat dříve než za 7 měsíců, pak si musí odpustit mnohé prvky. Třeba i takovou banalitu, jakou jsou držáky na nápoje. Foto: Toyota

Zdroj: Nikkei

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.