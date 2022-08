Nový šéf VW se otevřeně postavil proti nařizování elektromobilů všem, je to zásadní krok před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Zdálo se, že dosavadnímu šéfovi VW Group zlomila vaz hlavně jeho sázka na jedinou kartu, dřívější kroky jeho nástupce pak naznačovaly, že ten smýšlí jinak. Teď už to není jen domněnka, otevřeně potvrdil, že nestojí jen o ryzí elektromobilitu.

O čem se dosud jen spekulovalo, to je nyní oficiálně podloženo. Koncern VW Group skutečně mění kurz, který nastavil jeho stále ještě úřadující šéf Herbert Diess. Ten toužil jen a pouze po elektrifikaci a začal naprosto ignorovat přání zákazníků. To se rychle projevilo i na pojetí konvenčních modelů a sesadilo to automobilku z trůnu světové jedničky. Okolo Diesse se tak už nějaký čas stahovala smyčka, až byl v polovině července fakticky odvolán.

Od 1. září se tak nadvlády nad koncernem ujme Oliver Blume, dosavadní šéf Porsche, který sice rovněž fandí elektromobilitě, nevidí ji však jako jedinou cestu. Zcela otevřeně stál a stojí také za syntetickými palivy, která automobilka ze Zuffenhausenu již začala vyrábět v Chile. Kromě toho investovala také do společnosti HIF Global, se kterou začne v roce 2024 stavět další továrnu v australské Tasmánii. To je nicméně jen počátek, Němci tak nyní chtějí, aby v roce 2035 nebyly zakázány spalovací motory jako takové, ale jen fosilní paliva, což dříve pádně vysvětloval šéf Porsche. Faktické nařízení elektrických aut tak podmiňují akceptováním právě syntetických paliv.

Je pochopitelně otázkou, jak moc velká výjimka bude s e-palivy spojena, EU je momentálně elektrifikací natolik zaslepena, že nedokáže rozumně uvažovat. „Je nicméně třeba se dívat i za evropský horizont. Z globální perspektivy je strategie vyznávající jen elektromobilitu založena na ideologii a nikoliv na dostupnosti, a jako taková selže, přinejmenším v masových segmentech,“ uvádí známý expert a profesor Thomas Koch z univerzity v Karlsruhe.

Dle Kocha je přitom velmi důležité, aby si Německo ponechalo jistou svobodu v rozhodování, jakými cestami životnímu prostředí pomůže. Jen tak je možné dosáhnout ekologických cílů a zároveň udržet v chodu ekonomiku a nerozdat výpovědi desítkám tisíc lidí. S tím se Blume plně ztotožňuje, aktuálně totiž pro Automobilwoche uvedl, že syntetická paliva jsou užitečným doplněním elektromobility. Tím zásadním způsobem nastavil nový kurz koncernu, neboť veřejně odmítá elektromobilitu jako jedinou možnou cestu.

Je samozřejmě otázkou, jak široké toto doplnění má být, však ani u Porsche nebude spalovací pohon k dispozici pro každý nový model. Macan nové generace tak již má přepřáhnout zcela na elektromobilitu, přičemž značka předpokládá, že prodávat bude zhruba 80 tisíc kusů ročně. Tedy v podstatě stejné množství, na jaké se dostala se stávajícím spalovacím provedením.

Elektrifikace čeká také duo Boxster/Cayman, ryze spalovací cestou má jít víceméně jen Porsche 911. Blumehoe slova jsou tak spíše jiskřičkou naděje, ovšem i z té může vzniknout pořádný oheň. VW coby značka může k onomu doplnění přistoupit úplně jinak, stejně jako Audi nebo Škoda. A syntetických paliv nakonec může být dost, neboť je v masovém měřítku hodlá produkovat třeba i společnost Saudi Aramco.

Jak se tedy zdá, se spalovacími motory v roce 2035 konec nebude, a to dokonce ani v Evropě. Je však otázkou, s jakými výjimkami se Brusel vytasí. Přesto je ale důvod k radosti - s pomocí e-paliv lze redukovat emisní stopu již existujících desítek milionů aut. Právě to bude mít na životní prostředí alespoň nějaký dopad, o od nuly vyvíjených, draze vyráběných a málokdy jakkoli čistou energií poháněných elektromobilech s omezenou životností to skutečně říci nelze.

Šéf Porsche Oliver Blume dosud zastával dvojí cestu pouze v Zuffenhausenu, nyní ji bude razit i jako šéf koncernu VW. Už se netají tím, že nevsadí vše jen na elektrický pohon, prostor mají dostat i syntetická paliva. Foto: Porsche

Zdroj: Automobilwoche

Petr Prokopec

