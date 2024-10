Nový šéf Rolls-Roycu zrušil oddanost elektrickému pohonu, hybridní modely odpískal úplně. „Nejedou jako vánek,” říká před 7 hodinami | Petr Miler

Někteří už na to přišli a ostatní to ještě zjistí. Nesmyslné závazky elektrickému pohonu přivedou automobilky akorát do problémů, a tak od nich jedna za druhou dávají ruce pryč. Po roce v úřadě to učinil i nový šéf Rolls-Roycu Chris Brownridge.

To šlo rychle. Ještě před pár dny se zdálo, že Rolls-Royce podepsal rozsudek smrti spalovacím motorům a naprosto ignoruje jak jeho klienti reagují na elektrickou prvotinu, teď už je ale jasné, že realita je jiná. Automobilka loni na podzim vyměnila šéfa a v některých ohledech dogmaticky uvažujícího Torsten Müllera-Ötvöse nahradil Chris Brownridge. A právě ten skoro přesně po roce ve své pozici dřívější plány odpískal.

V rozhovoru pro Auto News totiž uvedl, že automobilka je sice nadále připravena od roku 2031 nabízet jen elektrická auta, ale to neznamená, že tak učiní. „Do roku 2030 jsme schopni přejít jen na elektrický pohon, ale budeme vedeni našimi klienty,” řekl a dodal: „Různé regiony světa se budou vyvíjet různým tempem, pokud jde o preferované pohonné ústrojí. Takže je důležité, abychom tomu vyhověli.”

To je řekněme „normální” postoj. A člověk se nutně musí divit, že v automobilovém světě někdy zavládl nějaký jiný - nabízet si můžete, co chcete, třeba veverku na kolečkách, ale když na ni nikdo nebude chtít jezdit, nebude vám to k ničemu. Tolikrát poznané a od počátku nekonečně trapné pokusy diktovat prodeje z pozice nabídky tak konečně jeden po druhém umírají pod tíhou jejich od počátku zřejmé faktické neproveditelnosti.

Tohle se prostě muselo stát, však žádná - a tím spíše ne takto prestižní - automobilka si nemůže dovolit nerespektovat přání svých klientů, která nikdy nebudou ze sta procent stejná. Možná ještě pozoruhodnější tedy je, že Rolls-Royce zatím zůstane vedle elektřiny jen u čistě spalovacích motorů, což je facka do tváře konkurenčního Bentley. Také to má nového šéfa, také ten zrušil elektrické plány, do firmy ale přišel v momentě, kdy už značka odpískala i motory W12 a teď všechno staví kolem osmiválcového hybridu. Takový pohon Rolls nabízet nebude ani jako alternativu, natož pak jedinou možnost.

Je to překvapivé, neboť mateřské BMW má hybridních pohonných jednotek v zásobě plejádu, Rolls-Royce ale nepoužije ani jednu. Podle Brownridge „hybrid není něco, co bychom si představovali” a dodává, že by takové řešení mohlo autům značky sebrat jejich „waftabilitu”. Záměrně jsme toto slovo nepřekládali, neboť je to terminus technicus používaný snad jen touto značkou, skrývá se za ním ale jakási nenuceně generovaná dynamika. Sémanticky to přeložme tak, že auto pojede lehce jako vánek.

Tohle hybridy, ve kterých se hádají dva motory o slovo, opravdu neumí. A tak je Rolls-Royce nepoužije, podle něj bezkonkurenční pohodlí pro řidiče i cestující bez ohledu na rychlost zajistí jen dvanáctiválec. Nebo případně i elektrický pohon, u toho zrovna s „waftabilitou” problém skutečně není. Jsou s ním ovšem spojené jiné problémy, které klientela zjevně velmi dobře vnímá.

Tak či onak ani závazek Rolls-Roycu jediné cestě neplatí. A ani hybridy ji dláždit nebudou. Aby to nakonec nedopadlo tak, že značka zůstane u dvanáctiválců... V následujících letech ostatně může poznat, jakým ternem jsou - konkurence vyklízí pole a Rolls nebude nabízet pro většinu modelů nic jiného. Elektrický Spectre donedávna táhl jako něco nového, už z minulosti ale víme, jak krátkou životnost vyšší prodeje tohoto typu aut mají. V12 je osvědčené řešení a klientela podobných aut je pořád dominantně konzervativní, to může fungovat.

V tuto chvíli je možné všechno - elektrický pohon se k Rolls-Roycům svým charakterem skutečně hodí, to může být plus, jen ta použitelnost, jen ta...

Rolls-Royce Phantom je jedním z aktuálních aut značky, které používá 6,75litrový motor V12. Z nabídky hned tak nezmizí, pokud vůbec. Hybrid jej nenahradí zcela určitě. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Auto News, Rolls-Royce

Petr Miler

