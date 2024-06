Nový T-Roc poprvé nafotili při testech. Změní se minimálně, VW prý nechce měnit, co funguje, ale proč to u jiných modelů dělá? před 11 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Kdyby se Němci skutečně řídili tím, co zákazníci chtějí, nikdy by nám nevnucovali elektrické modely ID. Však zájem o ně je minimální a takový T-Roc za sebou všechny dohromady nechává o parník i po 7 letech na trhu. Zrovna ten ale měnit nebudou, díky bohu.

Od představení Volkswagenu T-Roc uplynulo již sedm let. Ovšem i tak se 4 234 milimetrů dlouhé SUV loni stalo třetím nejprodávanějším vozem Evropy vedle Tesly Model Y a Dacie Sandero. Značce se navíc povedlo jeho prodeje meziročně navýšit o 17 procent, T-Roc tak jen svými prodeji násobně překonal odbyt celého elektrické portfolia VW. I to jen dokládá, že automobilka by se měla držet toho, v čem skutečně exceluje, a nikoli prosazovat urychlený přechod na technologii, která se v jejím případě stala jen zdrojem problémů.

T-Roc v roce 2021 prošel faceliftem, který mu nadělil nové nárazníky či světla. Dorazila také odlišná litá kola, zatímco uvnitř byl kladen důraz na lepší materiály. Původně tvrdé plasty tak byly nahrazeny měkčenými, zatímco multimédia dostala do vínku lepší operační systém. Stále sice jde o možná největší koncernovou slabinu, ovšem jak potvrzují ony prodeje, klientelu ti ve velkém neodhání.

I proto prý Němci nehodlají na úspěšném receptu nic měnit, jak informují kolegové Carscoops na základě prvních špionážních fotek vozu. Druhá generace T-Rocu, která se dost možná ukáže ještě letos, totiž bude vycházet ze svého předchůdce. Spíš než o cokoli jiného tak půjde o další velký facelift, jak je ostatně u Volkswagenu (a bohužel i u Škody, kdy naposledy jste viděli opravdu nový spalovací model?) dlouhodobě zvykem. Znovu tedy bude použita platforma MQB, jen v evoluční verzi. Zda dojde aspoň k natažení rozvoru, který aktuálně čítá 2 590 mm, nevíme, i kvůli snaze o snížení nákladů s tím ale příliš nepočítáme.

Na co lze zapomenout stoprocentně, to je otevřená verze. T-Roc Cabriolet se neprodává úplně špatně, nestal se ale ani prodejním trhákem, ani kulturní ikonou. V jeho případě navíc VW prostor mezi nápravami natáhl na 2 630 mm, což jistě komplikovalo jeho produkci. Ukončením výroby této varianty tedy automobilka ušetří, aniž by riskovala, že čelit bude četným steskům zákazníků. Při ceně startující na 900 900 Kč (výchozí provedení je k mání od 529 900 Kč) se opravdu nedivíme.

Zatímco ale skladba dostupných verzí prořídne, u pohonných jednotek žádná velká škatulata neočekáváme. Už jen proto, že emisní norma Euro 7 nakonec není až tak drastická, jak dle původního návrhu měla být. Na druhou stranu, koncern VW postupně napříč veškerými značkami a modely posílá k ledu litrový tříválec. Je tak dost možné, že přeplňovaná jedna-pětka odladěná na nižší výkon převezme roli základní pohonné jednotky i v tomto případě.

Ať tak či onak, startovat se nadále bude na 115 koních, zatímco ve středu nabídky lze počítat se 150koňovým stádem, které se živí jak benzinovou tak dieselovou „trávou“. Vrcholný standard pak bude představovat přeplňovaný dvoulitr naladěný na 190 koní a možná znovu dorazí také T-Roc R osazený rovněž touto jednotkou, pouze naladěnou na 300 koní a pracující s pohonem 4x4. Ceny oproti současnosti ve všech případech zamíří nahoru, ale to tak snad i musí být.

Suma sumárum je zjevné, že Němci se drží pravidla „neopravuj, co není rozbité“. Jen se divíme, že to dělá u T-Rocu a ničeho jiného ne. I Golf nebo Passat chce nahradit elektrickými auty, i když v jejich rolích nemohou obstát. Ale pořád věříme, že před pomyslný Rubikonem rozhodne zdravý rozum, ne dogmatické trvání na dříve naplánovaném.

Stávající T-Roc se před třemi lety dočkal faceliftu. Nyní SUV čeká modernizace v podobě druhé generace, v jejímž rámci se ale již nevrátí kabriolet. Provedení R by ale i díky benevolentnější normě Euro 7 dorazit mělo. Foto: Volkswagen

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.