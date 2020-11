Nový vrchol německé opulence přichází s elektronickým sluhou i nevídanými světly před 4 hodinami | Petr Prokopec

Pokud toužíte po opravdu luxusním a opravdu opulentním autě, nelze zajít o mnoho dále než sem. Mercedes ukázal novou třídu S ve vrcholné verzi Maybach a nabízí toho opravdu hodně.

V roce 2011 ukončila třícípá hvězda své několikaleté trápení a oznámila konec Maybachu jakožto samostatné značky. Už o čtyři roky později však došlo na návrat, ovšem v docela jiné podobě. Místo samostatné značky se Maybach ukázal jako specifická verze Mercedesu třídy S a úspěch, který s tím přišel, nečekala ani sama automobilka. Namísto pomalu kusových prodejů byla doslova zavalena objednávkami a do dnešního dne prodala více než 60 tisíc takto koncipovaných vozů. Jen v Číně pak prodeje se železnou pravidelností překračují 600 aut měsíčně.

Při pohledu na tato čísla není vůbec překvapivé, že se Mercedes drží osvědčeného receptu. Navíc se evidentně nechal inspirovat hollywoodskými producenty, kteří u pokračování každého trháku chtějí „víc, víc, víc“. Nový Maybach tak narostl na 5 469 milimetrů do délky, mnohem podstatnější je však pro majitele rozvor 3 396 mm. Ten o nemalých 18 centimetrů překonává standardní třídu S, přičemž je spárován s aktivním potlačením hluku. Tedy systémem, který za pomoci kontra zvukových vln redukuje jakékoliv ruchy ještě dříve, než dorazí k uším cestujících.

Zákazníci budou moci zpočátku vybírat mezi dvěma variantami S580 4Matic a S650, z nichž první již dle názvu počítá standardně s pohonem všech kol. Zároveň se pak pod její kapotu nastěhuje čtyřlitrový osmiválec twin-turbo spojený se 48voltovým mild-hybridním systémem, který ke spalovacím 503 koním přihazuje dalších 21 elektrických. Dvanáctiválcový model pak vsadí na osvědčený šestilitr, který bude posílat 630 koní na zadní kola. V zákulisí se nicméně šeptá o tom, že by i toto provedení nakonec mohlo dorazit se systémem 4x4.

Mercedes mimo tuto dvojici počítá ještě s plug-in hybridní verzí, která spáruje třílitrový šestiválec s elektromotorem. Soustava by přitom měla produkovat 510 koní, přičemž k mání bude pouze na vybraných trzích. Počítat se přitom stoprocentně dá s již zmiňovanou Čínou, kde i v ultra-luxusním segmentu se najde klientela citlivá na daně. A jelikož ty extrémně vysoké se pojí hlavně s objemnými agregáty, zatímco na plug-in hybridy jim vláda ještě přispívá, není vlastně překvapivé, proč je tam o nižší verze Maybachu takový zájem.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde majitelům bude vyhrazena hlavně zadní část. Ta počítá s luxusními křesly, ze kterých lze snadno vytvořit pohodlná lůžka. K předním sedadlům jsou totiž připevněné nožní opory, zatímco samotná zadní křesla disponují podnožkami, které se vůči minulé generaci prodloužily o 50 mm. Vše lze pak naprosto snadno sklopit do pomalu celistvé horizontální polohy. Mimo to nicméně mohou pasažéři sedadla dle libosti sklápět i polohovat, stejně jako se o jejich komfort stará masážní strojek.

Mercedes se přitom pohodlí rozhodl skutečně maximalizovat, i proto jsou modely Maybachu vůbec poprvé vybaveny tlačítkem na elektronické zavírání dveří. Dále nechybí podavače bezpečnostních pásů, kterými se dosud mohly chlubit jen kupé a kabriolety značky. Působivé přitom je, že systém sleduje pohyby zákazníka a pás mu nabídne až ve chvíli, kdy ten pro něj skutečně sáhne. Stejně tak lze gesty ovládat i sluneční rolety nebo rozsvítit čtecí lampičky. A co více, systém dokonce i detekuje, které zákoutí vozu chce majitel prozkoumat a vrhne tím směrem nejvíce světla.

Svým způsobem tedy máte k dispozici elektronického sluhu, za volant nicméně musíte alespoň prozatím usadit člověka z masa a kostí. Náhrada se nicméně chystá, neboť od příštího roku bude možné objednávat také autonomní řízení úrovně SAE3. Otázkou nicméně je, zda zákazníci tuto možnost vůbec využijí. I nadále totiž budou muset zaměstnávat šoféra, jehož efektivitu nově navyšuje speciální jízdní režim Maybach. Ten totiž zjemní řazení převodovky i odezvu plynového pedálu, abyste vzadu skutečně nebyli rušeni.

Výjimečných technických řešení je v autě nespočet, zvláštní zmínku si ale zaslouží světla. Ta jsou vybavena vysoce výkonnými LED diodami s mikroskopickými zrcátky, která dovolují rozkládat světlo pouze na ta místa před vozem, kde nikoho neoslní. Taková řešení už známe, obvykle ale mají velmi omezené možnosti v tom, jakou část silnice osvítit a jakou ne. Nový Mercedes-Maybach třídy S má ale díky zmíněnému systému LED mikrozrcátek takové možnosti, jako by prostor před ním zabíral fotoaparát s rozlišením s 2,3 megapixelu. Něco takového nenabízí dnes žádný jiný vůz a byť praktická využitelnost je omezena na zmíněné udržení ostatních řidičů v tmavém kuželu při maximalizaci světelného výkonu na zbytku vozovky, fakticky by Mercedes-Maybach třídy S dokázal promítat obrazy na silnici s rozlišením 2,3 mpx.

Dodat už lze snad jen tolik, že standardem je vzduchový podvozek, zatímco za řízení zadní nápravy natáčející kola až o 10 stupňů je třeba připlácet. To samé platí také o dvoubarevném laku, který je nanášen ručně a jehož aplikace zabere spolu s dělící středovou linkou celý týden. Zda se vám přitom takové provedení líbí více než jednolité, si můžete ověřit ve fotogalerii.

Nový Maybach redefinuje segment luxusních limuzín, aktuálně přichází s elektronickým sluhou a od příštího roku nabídne místy i elektronického řidiče. Foto: Mercedes-Maybach

Petr Prokopec