Nový VW Passat kombi byl nachytán při testech, jeho nová záď zboku připomíná nekonečný vlak

Ani sedmá generace německé ikony zjevně nevsadí primárně na styl, smyslem její existence nadále bude maximální praktičnost. Záď kombíku je tak až bizarně dlouhá, objem zavazadelníku bude jistě enormní.

Již příští rok se v historii Volkswagenu Passat uzavře jedna éra. Jeho sedmá generace totiž nebude vyráběna v Německu, nýbrž na Slovensku po boku Škody Superb. Vůz navíc dorazí jen jako kombík, na rozdíl od českého zástupce, v jehož případě se počítá i s liftbackem. Oba zástupci německého koncernu přitom již mají poněkud umetenou cestičku k úspěchu, neboť Ford Mondeo a Renault Talisman v Evropě skončily. A totéž čeká i Opel Insignia, načež budou Passat a Superb pomalu jedinými zástupci mainstreamu ve střední třídě.

Německý model byl aktuálně nachytán na Nürburgringu, přičemž automobilka se evidetně snažila, aby tvary nové generace utajila. Zejména čelní partie tak Volkswagen oblepil mnoha samolepkami, které imitují tvary dosluhujícího provedení. Pokud se ale na ně zadíváte zblízka, zjistíte, že nový Passat dostane do vínku ostřeji řezané světlomety a mřížku chladiče s vertikálními lamelami. Výraznější jsou rovněž vstupy vzduchu či prolisy na kapotě motoru.

Nejzajímavější je ale záď, která i díky použitému maskování působí až komicky dlouze. Volkswagen tak zjevně nebude novým Passatem dupat po štěstí stylovému kombíku modelu Arteon a vsadí znovu na maximální praktičnost. Kolik zavazadel pojme, můžeme jen spekulovat, tisíce litrů po sklopení zadních sedadel to ale budou jistě.

Krytka za předním kolem pak naznačuje, že testovaný prototyp disponuje plug-in hybridním ústrojím. Na rozdíl od současné generace by nicméně již nemělo jít o kombinaci elektromotoru a jedna-čtyřky, nýbrž novějšího 1,5litrového čtyřválce. Volkswagen by navíc měl zdvojnásobit kapacitu baterií, díky čemuž vůz ujede čistě na elektrický pohon 100 kilometrů či více. Právě to je jeden z důvodů, proč má model plnit přísnější emisní normu Euro 7, ač ta ještě nebyla specifikována ve všech ohledech.

Německá automobilka spalovací a hybridní ústrojí použije u tohoto modelu naposledy, osmá generace totiž vsadí jen na elektrický pohon. Souběžně s tím pak přepřáhne i na jiné označení, v důsledku čehož na Passat na konci dekády narazíte už jen v autobazarech. Podobný vývoj pak čeká i Superb, neboť Škoda již uvedla, že tento model a Kodiaq budou jejími posledními se spalovacím ústrojím. I v Mladé Boleslavi totiž vidí budoucnost pouze v baterkách.

My se dnes budeme držet sedmé generace, která dorazí na evoluční verzi modulární platformy MQB. Uvnitř by měla disponovat novým digitálním přístrojovým štítem, jenž se bude skrývat za volantem osazeném dotykovými ploškami pro ty nejčastější funkce. Středový displej multimédií pak bude volně stojící, aby tak figuroval ve vašem zorném poli a umocnil bezpečnost.

Lze už jen dodat, že na rozdíl od současného provedení, kdy plug-in hybridní verze GTE produkuje 218 koní, by nově kombinace elektromotoru a spalovací jednotky měla vystoupat na vrchol nabídky. Je nicméně otázkou, zda nabídne alespoň 280 koní jako stávající dvoulitr TSI. I kdyby však ano, veškerý výkon nebudete mít k dispozici neustále, na rozdíl od zvýšené hmotnosti.

Aktuální Passat GTE páruje jedna-čtyřku s elektromotorem. Toto spojení nabízí 218 koní výkonu a 400 Nm točivého momentu, přičemž čistě na elektřinu vůz ujede 55 kilometrů. U nové generace by však právě tato porce měla vzrůst na dvojnásobek, aby tak automobilka splnila přísnější emisní limity. Prototyp nové generace vozu můžete vidět na videu níže či na zdrojovém odkazu. Foto: Volkswagen

