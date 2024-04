O bobra míň nebude. BMW řadu 4 nezařízne, chce lidi nechat dál si vybírat to, po čem touží před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Už to vypadalo, že nám jeden bavorák s bobřím kukučem zamává, ale nakonec se zdá, že bude žít dál. Jeho zaříznutí bylo ve hře, automobilka ale nakonec nechce riskovat ztrátu klientely v tak nejisté době.

Automobilismus se v posledních letech zmítá ve velmi turbulentním prostředí a automobilkám vlastně rozumíme, když volají po tom, aby jim někdo dal pevný bod, kterého se mají chytit. Aby jim někdo vytyčil pevný směr, kterým mají kráčet. Jinak se pochopitelně bojí, že vsadí na řešení, které nebudou schopné na trhu uplatnit a spláčou nad výdělkem. Anebo budou sedět jedním zadkem na více židlích a stane se jim totéž, neboť zabývat se současně na 100 procent dvěma či dokonce vícero diametrálně odlišnými řešeními prostě není možní.

Na druhou stranu, kdo z nás takový luxus má? Každý obor má svá rizika a v poslední době jich jen přibývá s tím, jak rychleji se vyvíjí svět. Ani my nevíme, co bude zítra, ještě před pár léty četli webové magazíny skoro všichni na počítačích, dnes je čte většina lidí z mobilních zařízení. A také to není jen přirozený vývoj, mění se tisíc regulací od šifrování přes cookies až po to, co je vůbec možné napsat, abyste nebyli zašlapáni do země. Kdo může říci, že podniká v oboru, kterého se podobná rizika netýkají? Buď si zvolíte správnou cestu a přizpůsobíte se prostředí, ať už je jakékoli, nebo skončíte.

I tady platí jistý ekonomický darwinismus - přežijí jen ti nejpřizpůsobivější. Proto absolutně nerozumíme firmám, které dogmaticky tlačí jednu cestu, odmítají brát ohled na cokoli jiného než politický diktát a věří, že to dopadne dobře. Jak by mohlo? Nepřizpůsobivost vybila dinosaury a dost možná vybije i každého automobilového dinosaura, který bude trvat na tom, že za 2, 4 nebo 6 let bude žít jen z prodeje elektrických aut.

Proto kvitujeme flexibilitu, která pořád zůstává některým automobilkám vlastní. V Evropě to nejvíc platí o BMW, které nabízí také elektrická auta, však proč by ne, ale vnucuje je lidem jen v omezené míře. Pořád můžete mít od BMW kdeco od silných dieselů až po různé varianty ostrých benzinů. Není toho tolik co dřív, ubyla řada specifických variant, zmizely manuály, atmosféricky plněné motory, pořád to ale působí dojmem, že Mnichov zkouší nabídnout lidem vše, co alespoň trochu může. A pozitivní je, že u toho hodlá zůstat.

Přitom ještě před pár dny se zdálo, že se přidal k jinému táboru. Podle dostupných informací z věrohodných zdrojů mělo BMW skončit s řadou 4 v rámci jakéhosi elektrického přeskupení. Nová elektrická i3 měla být svým pojetím zejména čtyřce Gran Coupe tak blízká, že se BMW nechtělo držet v nabídce dva tak podobné vozy. Mělo to ale mít úskalí - i3 by byla pochopitelně jen a pouze elektrická, takže kdo by chtěl něco takového ve spalovací formě, měl by smůlu. A to Němci nechtějí dopustit.

V rozhovoru pro Motor Trend to dal jasně najevo Tom Plucinski, šéf produktové komunikace BMW pro Severní Ameriku, který něco takového odmítl právě s odkazem na to, že automobilka nepůjde cestou jediného pohonu pro neuplatnitelnost takového řešení na všech trzích a pro všechny zákazníky.

„Nikdy jsme neřekli, že do určité doby přejdeme jen na elektromobily, protože jsme vždy zastávali názor, že některé trhy v zemi a určité trhy po celém světě budou rychleji a pomaleji přecházet na tento druh aut,” řekl Plucinski a dodal jasně: „Pokud je pro vás elektromobil tím pravým, skvělé, můžeme ho postavit a postavíme ho pro vás. Pokud jste stále typ člověka preferující spalovací motor, postavíme vám auto s ním také.”

Vypadá to tedy, že BMW dál zůstane u tzv. technologické otevřenosti a bude ve všech klíčových řadách nabízet spalovací i elektrické pohony. Je to jistě neoptimální, pořád je to ale lepší než vsadit na špatného koně. To riskují téměř všichni ostatní, aspoň deklaratorně, Mnichov hraje najisto.

Stávající BMW 4 nakonec nebude tím posledním v řadě, automobilka chce i u aut tohoto typu nabídnout spalovací i elektrický pohon. Proto zřejmě dorazí jak podobně vyhlížející elektrická i3, tak nová generace spalovací 4 Gran Coupe. Foto: BMW

Zdroje: Motor Trend, BMW Blog

Petr Miler

