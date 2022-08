O novinku, která odvážně vrací do hry objemné diesely, je obrovský zájem, elektromobily dalece překonává před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mazda

Je to další z nenápadných znamení toho, o co lidé skutečně stojí. Zatímco elektrický vůz téže značky a téhož typu je přes relativně nízkou cenu propadák, zájem o konzervativně střiženou novinku sázející dokonce na šestiválcový diesel překvapuje i samotného výrobce.

Nemůžeme říci, že jsme byli překvapeni, když Mazda letos v březnu strhla plachtu z modelu CX-60, neboť příchod takového auta dlouho avizovala. Přesto bylo třeba uznale pokývnout hlavou nad tím, že své plány do puntíku realizovala, neboť jsou na dnešní dobu velmi odvážné. V momentě, kdy konkurence hovoří téměř jen o tom, jak zamete se spalovacími motory po jejich postupném downsizingu až k nule a nahradí je elektrifikovanými či čistě elektrickými jednotkami, Japonci vyrazili úplně opačným směrem.

Autu nadělili výhradně objemnější motory. A i když v nabídce nechybí ani dobíjecí hybrid (ovšem s benzinem 2,5 jako hlavním motorem), nejvíce pozornosti táhl diesel o objemu 3,3 litru se šesti válci. Neděláme si legraci, Mazda skutečně vyvinula úplně nový šestiválcový nafťák, který navíc spojila s novou platformou SMSSA s motorem vpředu a pohonem zadních kol. Je to v podstatě takové japonské BMW, nikdo další takto velké SUV, s takovouto koncepcí a motorem brzy nabízet nebude.

Je to něco stojící tak mimo hlavní proud, že by leckdo mohl čekat minimální zájem už proto, hlavně pak v Evropě. Je navíc třeba dodat, že auto s dieselem 3,3 R6 a pohonem zadních kol logicky nemůže být tak levné, jak Mazdy obvykle bývají, a tak startuje na českém trhu na až krutých 1 343 090 Kč. Pokus nabídnout drahá auta v hávu levných značek za sice nižší, ale pořád vysoké ceny už tu v minulosti byly. A jak skončily... Mazda ale zatím problém s poptávkou nemá, právě naopak.

Sama automobilka konstatuje, že je zájmem o tento vůz zaskočena, neboť je citelně větší, než předpokládala. A nejde o dvě auta místo jednoho. Od začátku přijímaní objednávek, tedy přibližně za dva měsíce, Mazda přijala zálohy náležící k 18 000 závazným objednávkám. To je spousta aut, navíc je vůz zatím k dispozici jen na dvou velkých trzích - v Japonsku, kde po něm sáhlo 11 600 lidí, a v Evropě, kde už oslovilo 6 400 zákazníků. V době, kdy většina automobilek registruje výrazně menší počet objednávek než loni, je to pozoruhodné.

Můžete namítnout, že 18 tisíc aut není zase tolik, ale je třeba to vnímat reáliemi Mazdy. Tato značka loni prodala v Evropě 156 tisíc aut všech typů a třeba mnohem levnější model 6 oslovil jen 4 890 lidí, skutečně za celý rok. Zmíněná čísla spojená s CX-60 jsou tedy hodně vysoká a zajímavě vyznívají i ve srovnání s prodeji jiného SUV, elektrického modelu MX-30. To by v dnešní době měl být miláček publika, však jde o „auto budoucnosti”, které s cenou 899 500 Kč ani není moc drahé. Za první letošní kvartál si jej ale v celé Evropě koupilo jen 1 104 lidí, zájem o CX-60 je řádově jinde.

Pochopitelně platí, že tato novinka je začátku své životní poutě a rčení „první vyhrání z kapsy vyhání” může přijít ke slovu i v tomto případě. Zatím je ale zájem opravdu robustní, jsme zvědavi na další vývoj.

Mazda CX-60 snad není ani hezká a určitě není levná. Svou atraktivitu staví hlavně kolem konvenční techniky, zatím mohutně boduje. Foto: Mazda

