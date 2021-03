Obří, 103tisícikoňový motor lodi, která blokovala Suez, je zřejmě větší než váš dům před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Doosan Engine

Zvenčí ji dnes zná skoro každý, jako jedna z největších lodí svého druhu je ale pozoruhodná také ve svém nitru. Skrývá totiž jeden z největších spalovacích motorů všech dob.

Než na Aljašce tragicky zahynul Petr Kellner, plnila hlavní stránky médií jiná nešťastná událost - uváznutí lodi Ever Given v Suezském průplavu. Věnovali jsme se ji i my, neboť znamená mimo jiné take nepříjemnosti pro automobilový průmysl. V tuto chvíli je naštěstí po problému a v době publikace tohoto článku loď ve Velkém Hořkém Jezeře, rozdělujícím Suezský průplav na dvě části, patrně... dopíjí svůj kalich hořkosti.

O Ever Given tak bylo napsáno mnohé. Patrně už tedy víte, že jde s kapacitou 20 124 standardizovaných kontejnerů (TEU) o jednu z největších lodí svého druhu. Měří 400 metrů na délku a uveze přes 200 tisíc tun nákladu, to jsou na jeden „parník” extrémní hodnoty. V tomto kontextu by pak nemělo překvapit, že loď pohání také jeden z největších motorů světa, který vyvinut ve spolupráci několika špičkových firem ve svém oboru.

Její motor si tak celým jménem říká Mitsui-MAN B&W 11G95ME-C9, jde tedy o japonsko-německý stroj, který byl postaven korejským Doosanem. Na fotkách níže můžete vidět právě ten a podle německého MANu, který jej ve své tiskové zprávě popisuje nejobšírněji, jde o vůbec největší a nejvýkonnější motor, na němž se německá společnost kdy podílela.

Dává výkon až 75 570 kW, tedy neskutečných 103 000 koní při 84 otáčkách za minutu. Nezapomněli jsme nulu, takto pomalu se takový obr točí. Jeho typické pracovní otáčky jsou ale níže, jde o 79 ot./min, kdy dává asi 79 tisíc koní. Kdo by si nechtěl tohoto broučka protúrovat? Přidáte pět otáček a naskočí 24 tisíc koní...

Je to pochopitelně diesel, je to dvoutakt, a tak zcela jistě nepůjde o žádného zachránce planety. Na druhou stranu je velmi energeticky efektivní, neboť jeho účinnost se pohybuje až okolo 50 %. Přesné rozměry neznáme, měl by ale vážit okolo 2 300 tun a z průměru pístu (95 cm) je patrné, že půjde jen o nepatrně menší motor než rekordní Wärtsilu, která používá písty s průměrem 96 cm. Takové motory jsou vysoké jako několikapatrový dům a delší než kamion s návěsem - muselo by se vám tedy vést velmi dobře, aby alespoň vaše obydlí bylo tak velké jako tento lodní macek.

Podívejte se na něj sami, nakonec i jemu můžeme tleskat za to, že Ever Given byla nakonec schopna ze Suezu odplout po svých. Kolik taková věc stojí, si ani netroufáme odhadovat, něco nám ale říká, že i 100 milionů korun může být málo.

Motor lodi MV Ever Given je monstrum svého druhu, s až 103 tisíci koňmi jde o jeden z nejvýkonnějších, největších, nejtěžších a pro někoho jistě kupodivu také nejefektivnější spalovacích motorů světa. Foto: Dossan Engine



Obří kontejnerová loď se zapsala do povědomí hlavně díky podobným tiskovým materiálům zveřejněným správou Suezského průplavu po jejím uváznutí. Má i poutavější stránky. Foto: Suez Canal Authority

Zdroje: Jalopnik, MAN Diesel, Dossan Engine

Petr Miler