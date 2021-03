Odchod Mitsubishi z části Evropy je hotová věc, rozprodává skvostnou místní kolekci aut před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Mitsubishi Motors

Spekulací i neúplných oficiálních informací o budoucnosti Mitsubishi v Evropě už jsme v poslední době slyšeli dost, faktů ale bylo pomálu. Jeden je teď jasný - Mitsu to balí v Británii.

Co bude dál s Mitsubishi? To je od loňského roku velkou otázkou. Nejprve se v srpnu provalilo, že automobilka zastavila dovoz všech klíčových modelů do Evropy, což se dalo vysvětlit jediným slovem - kapitulace. Byla to pro Japonce nepochybně jedna z možností, ti ale nechtěli dát kůži lacino, a tak začali vymýšlet, jak se na starém kontinentu přece jen udržet.

Bez výpomoci v rámci aliance s Renaultem a Nissanem by to nešlo, a tak právě první jmenovaná značka přišla s nabídkou umožnit ve svých továrnách výrobu některých japonských modelů. Japonci chvíli váhali, neboť to pro ně znamená celkem nepříjemný závazek, nakonec ale kývli. Takže všechno dobré? Ani ne.

I když úplnému exodu tří diamantů z Evropy tím bylo zabráněno, tak dobře jako dosud jednoduše nebude. Automobilka totiž uvedla, že některé trhy přece jen opustí a zůstane činná pouze na těch, na nichž se jí dále vyplatí být. Bude to Česká republika? To je otázka za milion, na kterou nyní zřejmě nikdo nemá jasnou odpověď, současně s výše zmíněným avízem se ale začalo mluvit o tom, že by Mitsu mohlo zmizet z mnohem většího britského trhu. A přesně to bylo nyní nepřímo potvrzeno.

Automobilka totiž ohlásila rozprodej sbírky svých význačných historických modelů alokované právě ve Velké Británii. A to by těžko dělala, kdyby měla jakýkoli záměr dále pokračovat v působení na tamním trhu. Je to smutná zpráva, neboť když Mitsubishi škrtne Británii, může jedním šmahem škrtnout cokoli - britský trh s auty je jedním z největších v Evropě. Na druhou stranu je to ale šance koupit si stroje, jaké se normálně koupit nedají.

Nebudeme vás zatěžovat mnoha detaily, nabízené vozy si můžete prohlédnout v přiložené galerii - je jich zatím 14 a všechny si najdou nového vlastníka cestou aukce, takže ceny neznáme. Stroje jsou to ale skutečně pozoruhodné - je zde leccos od repliky vůbec prvního japonského auta, Mitsubishi Model A z roku 1917 až po krásné 3000GT z roku 1992, které nedává vůbec najevo necelých 55 tisíc km.

Najde se tu samozřejmě spousta ikonických Lancerů Evro, mezi nimi i Evo VI Tommi Makinen Edition z roku 2001, Evo IX MR FQ-360 HKS a Evo X FQ-440 MR z let 2008 a 2015. A najde se i závodní Lancer Evo IX, který vyhrál britský rallyový šampionát v letech 2007 a 2008.Zajímavý je i Galant 2,0 GTI z roku 1989, který si též užil jedné rallye nebo Mitsubishi Jeep CJ-3B, licencovaná kopie Willysu vyráběná v Japonsku.

Galerie vám přiblíží víc, jsou to vesměs pořádné skvosty. Suma ceny v dražbě firmy Auto Auction jistě půjde aspoň do desítek milionů korun, tahle auta v podobném stavu dávno nekoupíte.

Pozoruhodnou sbírku výjimečných aut vlastní minulosti prodává evropské zastoupení Mitsubishi ve Velké Británii - jistě proto, že tento trh nadobro opouští. Foto: Mitsubishi Motors

Zdroj: Mitsubishi Motors

