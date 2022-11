Odvážně střižená rodinná novinka Korejců míří na další trhy, za svou cenu by bodovala i u nás před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Na leckoho mohla působit jako marný pokus prosadit se mezi auty, na která lidé dávno neslyší, opak se ale zjevně stal pravou. Hyundai od této chvíli začíná vozu říkat „globální”. A byť skutečně pro celý svět aspoň zatím není, s jedním trhem už si nevystačí.

Prodeje futuristicky střiženého Hyundai Staria v Česku i v celé Evropě jen potvrzují, že tento segment má v našich končinách to nejlepší za sebou. Loni po tomto voze sáhlo jen 386 lidí z celého starého kontinentu a letošních 1 465 prodaných vozů též nikoho nespasí. Musíme se tedy ptát, zda se Korejcům vůbec vyplatí tohle auto nabízet, zvlášť když Staria - navzdory svému vzhledu - ani nepoužívá elektrický pohon, které by automobilce alespoň přinášel nějaké ty úlevy u EU. Slova o propadáku tedy nejsou přehnaná, Hyundai to s MPV ale ani tak nevzdává.

Letos v červenci automobilka představila model Stargazer, který byl původně určen jen pro Indonésii. V Asii jsou MPV obecně přijímána lépe, přesto leckdo mohl při jeho velmi odvážném vzhledu pochybovat, zda zaboduje. Ale zjevně zabodoval, neboť Hyundai čerstvě tento model povýšilo na „globální” a s tím jej poslalo i na další trhy. Jak moc globální bude, neumíme říci, v tuto chvíli se objevuje v prodeji ve Vietnamu a na Filipínách, tedy v dalších zemích blízkých Indonésii. Zda to dotáhne i dál, ukáže čas.

Stargazer používá stejnou architekturu jako Kia Carens, a není to tedy malé auto, kterým se z některých fotek může zdát. Měří 4 460 milimetrů na délku, 1 780 mm na šířku a 1 690 mm na výšku. Rozvor 2 780 mm je pak hodně velkorysý, neboť i když jde o kratší vůz než Škoda Octavia, mezi nápravami nabízí více prostoru než její prodloužená čínská verze. Není tedy překvapením, že se dovnitř vešly ony tři řady sedadel. Při obsazení všech zavazadelník pobere jen 200 litrů, po sklopení zadních dvou pak jde o 585 litrů.

Interiér je spíše skromný, věci jako plně digitální přístrojový štít známé z Evropy nebo Číny chybí. Místo toho je možné počítat jen s malou 4,2palcovou obrazovkou mezi analogovými budíky, na středovou konzoli pak zamířil 8palcový displej multimédií. V závislosti na zvolené úrovni výbavy pak lze počítat třeba s bezdrátovým dobíjením mobilů.

Přesunout se můžeme k technice. Stargazer je k mání jediným motorem - s atmosférickým 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem, který produkuje 115 koní výkonu a 144 Nm točivého momentu. Trhat asfalt tedy s korejským MPV asi nebudete, v případě převodovek lze aspoň vybírat mezi šestistupňovým manuálem a automatem CVT. V obou případech výkon míří na kola přední nápravy.

Ceny auta jsou velmi lákavé, vzhledem k jeho velikosti a pojetí rozhodně - tři řady sedadel v tak velkém autě obvykle stojí mnohem více. Částky v ceníku začínají na 243 300 000 indonéských rupií (cca 376 tisíc Kč), za které kupec dostane základní osazenou manuální převodovkou. Vrcholné provedení Prime osazené automatem pak vychází na 307 100 000 IDR (asi 476 tisíc Kč). Jsme si docela jisti, že takto dostupné auto - bavíme se o sedmimístném rodinném voze s motorem 1,5 za cenu základní Fabie s pár příplatky - by mezi MPV bodovalo i u nás. Pochybujeme ale o tom, že by Hyundai na starém kontinentu nabídlo.

Hyundai Stargazer zaujme futuristickým vzhledem karoserie, který spojuje s vysokou praktičností a nízkou cenou. Už jde o globální auto dostupné na několika trzích, v Evropě ho ale neočekávejme. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.