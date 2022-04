Okruh ve Spa prošel nejdrastičtějšími úpravami za víc jak 40 let, se smrtelnými nehodami má být konec před 4 hodinami | Petr Prokopec

Letos uplynou již tři roky od tragédie, která stála život Anthoina Huberta a málem připravila o život o Juana Manuela Correu. A jelikož se ve Spa bouralo i v poté a kritika sílila, došlo na zásadní renovaci.

V srpnu roku 2019 došlo na belgickém okruhu Spa-Francorchamps k velké tragédii. Závodník Giuliano Alesi totiž při stoupání v sekci Raidillon ztratil kontrolu nad vozem, který následně narazil do bariéry. Jeho troskám se snažil vyhnout Anthoine Hubert, jenž ovšem taktéž skončil ve svodidlech. Od nich se však bohužel odrazil a bokem vlétl do cesty monopostu Juana Manuela Correy. Ten sice nehodu s těžkými zraněními přežil, Hubert však již to štěstí neměl. Oba závody Formule 2 tak nakonec byly zrušeny, monoposty F1 však již následující den byly na trať vpuštěny.

V loňském roce se nicméně okruh znovu připomněl ve stinném světle. V důsledku těžkého deště totiž došlo k několika karambolům v rámci doprovodné série W Series, ve které závodí pouze ženy. Na problémy nicméně došlo také během velké ceny Formule 1, kdy znovu v sekci Raidillon boural Lando Norris se svým McLarenem. Den po incidentu se pak ozval závodník Jack Aitken, který zde o měsíc dříve během podniku 24 hodin Spa utrpěl zlomeninu klíční kosti a obratle, s tím, že „každý si může udělat obrázek o tom, co je potřeba změnit“.

Renovaci přitom okruh skutečně plánoval, a to již od onoho roku 2019. Bohužel však do příprav zasáhla další nešťastná událost. Ředitelka Spa Nathalie Maillet byla totiž loni v srpnu zavražděna svým někdejším manželem Franzem Duboisem. Ten ji zastřelil spolu s její tehdejší partnerkou a následně zbraň obrátil proti sobě. Bývalá závodnice tak bohužel již nikdy nespatří okruh v nové podobě, jakou získal během uplynulých pěti měsíců. Během této doby na něm pracovalo více než 250 lidí.

Majitele okruhu vyšla modernizace na nemalých 25 milionů Eur (cca 610 milionů korun), přičemž většina úprav byla zaměřena na zvýšení bezpečnosti. Došlo tedy zejména na rozšíření únikových zón, u těch stávajících se pak měnil i povrch - hladký asfalt totiž nahradil štěrk, ve kterém vozy i motocykly budou ztrácet rychlost rychleji. Pokud tedy dojde na náraz do bariér, riziko fatálních zranění by již mělo být minimální. Jakkoliv pochopitelně s ním bude třeba i nadále počítat.

Zbourána byla rovněž ikonická chata, na jejímž místě vznikne nová tribuna. Kromě toho se přebudování dočkala i tribuna naproti staré boxové uličce. A aby toho nebylo málo, došlo v zatáčce Speaker's Corner na vybudování alternativní tratě pro motocykly. Ty se na zrenovované trati ukážou jako první, což má historický podtext - poprvé se ve Spa jelo v roce 1921 s jednostopými stroji. FIA nicméně přepracovaný okruh taktéž schválila, v srpnu se sem tedy vrátí i F1.

