Výrobu jednoho z klíčových Opelů v Německu náhle zastavili, továrna zavírá na tři měsíce před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Německá automobilka svým náhlým rozhodnutím popudila zaměstnance, odbory i politiky. Zprávu o uzavření továrny oznámila prakticky až v momentě, kdy se tak stalo, navíc prý na popud Francouzů.

Automobilovou branží momentálně zmítá jedna z největších krizí v celé její historii. Výrobcům schází čipy i další komponenty, kvůli čemuž je uzavírána jedna továrna za druhou. Povětšinou jde o dny či týdny, nyní však každého zaskočil Opel. Německá automobilka totiž oznámila, že zavírá továrnu svého podniku v Eisenachu, kde vzniká SUV Grandland. A letos ji už neotevře. 1 360 zaměstnanců čeká nucené volno za zatím nejasných podmínek.

Tato odstávka nejen zhorší vztahy v rámci nově zformovaného koncernu Stellantis, ale dokonce i mezi Německem a Francií. Informaci o uzavření továrny na minimálně tři měsíce si totiž zaměstnanci i odbory vyslechli teprve včera. Tedy jen chvíli předtím, než se montážní linky zcela zastaví. A co je horší, rozhodnutí mělo přijít z Francie. Stát za ním má vedení PSA, které by tak jen přililo oleje do ohně, jenž samo rozfoukalo před třemi lety. Tehdy bylo rozhodnuto, že výroba Opelu Grandland se přesune ze Sochaux právě do německého Eisenachu a bude probíhat výlučně tam.

Toto rozhodnutí německá strana uvítala, francouzské odbory pochopitelně nikoli. Obávaly se tehdy o vytíženost tamních dělníků, což se však ukázalo být nemístné - v roce 2019 výroba v Sochaux narostla i bez německého SUV. To se pak loni na francouzské montážní linky vrátilo, ovšem pouze na chvíli, kdy v Eisenachu probíhala modernizace. Po dvou a půl měsících však Grandland znovu nesl punc Made in Germany.

Nyní se má ovšem na pokyn PSA německé SUV vrátit do Francie, což by pomohlo udržet v práci francouzské dělníky. Zmíněných 1 360 lidí pracujících v Eisenachu ale bude muset zůstat doma, což je trnem v oku hlavně německým politikům. Premiér Durynska Bodo Ramelow již uvedl, že trvá na tom, aby výroba Opelu Grandland probíhala jen v Eisenachu. Na své straně pak má i odbory IG Metall, s nimiž automobilka tak dlouhou uzavírku kupodivu neprojednala.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak se celá situace vyvine. Zvláště když v Eisenachu zavírají své brány i dodavatelé Opelu, kteří své zaměstnance též posílají domů. Automobilový průmysl je jedním z největších zaměstnavatelů v Durynsku, a tak nelze očekávat, že by bouře rozpoutaná rozhodnutím Stellantisu jen tak ustala

Opel Grandland se dosud vyráběl v německém Eisenachu, to se však nyní mění. Německá továrna bude nejméně do konce roku zavřena. Nová auta budou dále vznikat v Sochaux ve Francii, což rozlítilo zaměstnance, odbory i politiky. Foto: Opel

Zdroje: Opel, Reuters

Petr Prokopec