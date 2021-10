Pád Škody Octavia v Česku pokračuje, už tři auta se prodávají lépe, další má v patách před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Dlouholetý král českých prodejů už není ani první, ani druhý a dokonce ani třetí. Zájem o někdejší bestseller - či vůbec možnost jej prodat - rapidně klesá, lépe je na tom dokonce už i Scala.

Škoda Octavia byla českou prodejní jedničkou prakticky od chvíle, kdy ji mladoboleslavská automobilka v listopadu roku 1996 představila. Z trůnu ji od té doby dokázala opakovaně sesadit pouze sesterská Fabia, ovšem pokaždé šlo jen o chvilkovou záležitost. Přičemž úspěch nebyl spojen pouze s českou kotlinou, místo toho Octavia zabodovala ve většině zemí, kde ji Škoda začala nabízet. A ještě v listopadu 2019, kdy se ukázala čtvrtá generace, nic nenasvědčovalo tomu, že mladoboleslavský bestseller čeká tvrdý pád. Ve srovnání s předchůdci jsme dostali pohlednější a alespoň v interiéru modernější vůz.

Již několik dní po premiéře ovšem bylo jisté, že Škodu Octavia čekají problémy. Stály za tím zveřejněné ceny, které zdaleka nekorespondovaly s tím, nač bylo publikum zvyklé. Když totiž na trh přišla třetí generace, startovala lehce nad 300 tisíci korunami. Na novinku ovšem dnes potřebujete bezmála půl milionu korun, přičemž v takovém případě můžete u 4,7metrového vozu počítat s litrovým tříválcem pod kapotou. V případě čtyřválce ale již potřebujete o 50 000 Kč více, a pokud vám padne do oka dvoulitr, bez 659 900 Kč (TDI) či 759 900 Kč (TSI) již nemáte šanci.

Pokud dané částky dáme do kontextu s průměrnou tuzemskou mzdou, na kterou ovšem ani zdaleka nedosáhne každý, pak vlastně není divu, že zájem o Octavii klesá. Ovšem až obchodní výsledky za září ukazují, jak moc. Někdejší jednička se totiž s 565 prodanými kusy nedostala ani na pódium, to okupuje Fabia (1 440 ks), Kamiq (858 ks) a Scala (765 ks). Před Octavii se tedy dostal i model, který jsme dosud spojovali především s neúspěchem.

Je pochopitelně otázkou, jak moc velký podíl na těchto výsledcích má nedostatek komponentů, o kterém Škoda hovoří, pokud jí ale nechybí něco určeného vyloženě pro Octavii, pak to stěží bude dominantní - automobilka by ve výrobě jistě nedávala přednost menším modelům. Navíc musíme dodat, že Octavia má hned za patami Hyundai i30 (552 ks) a Karoq (540 ks). Stačí tedy málo a vypadne dokonce i z nejlepší pětky, což by bylo opravdu nebývalé.

Déle ale již Octavii nebudeme pitvat, místo toho se podíváme na trh jako takový. Neznamená to však, že bychom přesedlali na dobré zprávy, neboť 14 165 prodaných aut je nejhorší výsledek od roku 2013. Meziročně pak došlo na 16,3procentní propad, byť vedoucí Škoda musela kvůli výše zmíněným důvodům odepsat dokonce 25,6 procenta. Oproti tomu druhé Hyundai si polepšilo (+6,43 %), stejně jako třetí Volkswagen (+10,27 %) nebo především čtvrtá Kia (+31,32 %).

Co ovšem zaujalo naši pozornost, to je pád Dacie. Její zářiové prodeje jsou totiž oproti loňsku takřka na polovině, v rámci prvních devíti letošních měsíců pak došlo na 31,3procentní pokles. Jakkoliv tedy ještě nedávno rumunská automobilka útočila na prvenství mezi importéry, momentálně má co dělat, aby se udržela v nejlepší desítce. Její součástí je přitom i Mercedes, tedy značka spojená s mnohem vyššími cenami.

Za bližšími detaily vás odkážeme na níže přiložené přehledy Svazu dovozců automobilů, my již jen v rychlosti zmíníme pohled na registrace dle paliv. Ačkoliv v tomto ohledu nás vlastně žádná novinka nečeká, neboť na elektromobily připadá pouhé jedno procento, což je dlouhodobý stav. Hybridy pak na tom nejsou o mnoho lépe, podíl benzinu (68,2 %) však lehce narůstá, zatímco u dieselu (24,82 %) je patrný propad. Ne však nutně kvůli nezájmu, spíše s ohledem na stále se tenčící nabídku.

Český trh se v září opětovně propadl. Asi nejvíce to přitom cítí v Mladé Boleslavi a u zastoupení Dacie. Foto: SDA



Škoda Octavia již dávno není českou jedničkou, v září se ovšem překvapivě nedostala ani na podium. A stačí jen málo, a vypadne i z nejlepší pětky. Jde jistě i o důsledek nemalého zdražení. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SDA

Petr Prokopec