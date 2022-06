Padlý bestseller Fordu dostal další ránu, i ten dohnala pohroma moderních aut před 4 hodinami | Petr Prokopec

Auto, kterého se ještě před pár léty prodávalo jen v Evropě okolo 300 tisíc kusů za měsíc, loni oslovil pouhých 86 tisíc lidí a letos dále mohutně klesá. Tohle mu k lepší bilanci určitě nepomůže. Oproti vlastní předchozí generaci zvládá kritický losí test o neskutečných osm kilometrů pomaleji.

Emise CO2 a s nimi spojené pokuty za nadlimitní hodnoty stanovené EU na základě bůhvíčeho, se v posledních letech staly největším nepřítelem automobilismu a jeho zdravého rozvoje. Výrobci se totiž snaží dělat možné i nemožné, aby stále přísnější limity splnili. S tím ovšem souvisí odklon od dosud protlačované mantry, dle které v prvé řadě záleží na zákazníkovi a jeho bezpečí či komfortu. Nyní jsou totiž prioritou úřady, podle kterých se auta šijí. Ztrátu jistého pohodlí by leckdo překousl, ale skutečně to stojí i za ústupky v oblasti bezpečnosti?

Ty nejsou pouze domnělé problémy či subjektivní pocity, tento stav lze i zcela objektivně ilustrovat na výsledcích losích testů, nejnověji pak zkoušky Fordu Fiesta. Losí test je v poslední době pro moderní auta obecně pohromou, neboť jej zvládají obvykle pomaleji než předchůdci. A dít se tak má opět kvůli výše zmíněnému. Zástupce modrého oválu byl totiž osazen pneumatikami Continental EcoContact 6, jejichž silnou stránkou je dle experta Jonathana Bensona z webu Tyre Reviews leda nízká spotřeba. Přijatelný je ještě jízdní komfort, vše ostatní je nicméně hodnoceno negativně či přinejlepším neutrálně.

Benson uvádí, že na suchu se pneumatiky nechovají zrovna úžasně. Jsou totiž poněkud pomalejší v reakcích na pokyny řízení, což znamená, že daleko hůře mění směr. Přesně o to nicméně v losím testu jde. Ve výsledku tedy není překvapivé, že nová Fiesta, která by měla být vývojově mnohem dál, nezvládá projet mezi kužely ani zdaleka takovou rychlostí jako její předchůdci. Nejlepším počinem bylo 73 km/h, zatímco u minulých generací bylo dosaženo až 81 km/h. To je obrovský rozdíl.

I díky hravému podvozku a dobré ovladatelnosti získala Fiesta své renomé a s ním velké množství zákazníků. Jak jsme nicméně zmínili v úvodu, výrobci jim začínají vycházet stále méně vstříc. Přesto od nich požadují stále větší peníze, zástupce modrého oválu osazený mild-hybridním litrovým ústrojím naladěným na 155 koní totiž stojí více než půl milionu korun. To už je suma, se kterou jsou spojena nemalá očekávání. Kvůli eko-oltáři ale stěží kdy dojdou naplnění.

Ve finále tedy není divu, že z někdejšího bestselleru Fordu je spíše podprůměr a prodejní propadák. Asi bychom nenašli jiné dříve úspěšné auto, které za 5 let přišlo v Evropě o více jak 70 procent zákazníků a letos dále mohutně ztrácí. Problémy se zvládnutím klíčového bezpečnostního manévru byť jen v minimální požadované rychlosti jí s odbytem stěží pomohou.

Zatím poslední generace Fordu Fiesta v losím testu selhala, je o 10 procent pomalejší než dříve a za minimální přijatelnou rychlost zaostává o 4 km/h. Je tomu tak i kvůli pneumatikám, které upřednostňují nízkou spotřebu před bezpečností jízdy. Foto: Ford

