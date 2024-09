Pancéřovaný elektromobil s kily navíc nedojede rychle už skoro nikam, i tak je ale jen o fous těžší než nové BMW M5 kombi před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Armour Group, tiskové materiály

Ani ve svém standardním provedení není žádnou muší vahou, v tom pancéřovaném je jen těžší. S 1 251 koňmi výkonu a 118 kWh tak neujede rychle víc než pár desítek km, přesto je pozoruhodné, že váží prakticky stejně jako nepancéřovaná em-pětka.

Novému BMW M5 jsme opravdu nepřišli na chuť. Stojí za tím jeho šílená hmotnost, pro kterou neexistuje rozumné opodstatnění. Ano, máme tu osmiválcový pětimetrový vůz, který se navíc dočkal také elektromotoru a baterií, ale kdo o ně automobilku žádal? Nikdo. Tohle je auto, které v minulé generaci vážilo okolo 1,9 tuny a bylo to na hraně akceptovatelnost, dnes má jako sedan 2 445 kg a jako kombík dokonce 2 550 kg.

Na tlusťocha z Mnichova jsme si vzpomněli ve spojení s pancéřovanou verzí Lucidu Air Sapphire, za níž stojí americká společnost Armour Group. Ta zatím přišla jen s menším balíčkem ochranných úprav, jehož součástí jsou balistická okna a kompozit desetkrát silnější než ocel, ovšem pětkrát lehčí. Vůz tak dokáže odolat jen ručním palným zbraním jako je Magnum .44, pročež se přímo do válečné zóny nehodí, během menší pouliční přestřelky by ale svého majitele ochránit měl.

Armour Group nicméně klientele nabízí i vyšší úroveň pancéřování, kdy již Air Sapphire dokáže odolat také větším střelným zbraním, stejně jako granátům a dalším výbušninám. Kromě toho může klientela sáhnout i po doplňcích jako z programu Jamese Bonda, mezi které patří kliky dveří dávající elektrické šoky, pepřové spreje či skryté úchyty zbraní. V té chvíli nicméně je třeba počítat s opravdu vysokým navýšením hmotnosti, zatímco základní odlehčený paket přihazuje přijatelných 175 kg.

Základní Lucid Air osazený bateriemi o kapacitě 88 kWh se přitom drží u dvou tun, v případě verze Sapphire je ale třeba počítat s trochu vyšší hmotností - jednak kvůli třem jednotkám produkujícím 1 251 koní, v druhé řadě pak s ohledem na paket, jenž se zvětšil na 118 kWh. V důsledku toho ovšem vrcholná verze váží zhruba 2 400 kilogramů. I s pancéřováním tedy váží 2 575 kg, jen o 25 kilo víc než nová M5 Touring. To zas jednou pro srovnání měřítek...

Neznamená to ovšem, že v nás nadšení vzbuzuje nejnovější kreace Armour Group, neboť už tak těžké auto je jen těžší, což je zvlášť u vozu, který má být primárně schopen útočníkovi ujet, ve srovnání s elektrickým pohonem kritické. Je hezké, že pancéřovaný Air Sapphire zvládá dosahovat maximální rychlosti 322 km/h, ale k čemu je to dobré, když se 118 kWh a 1 251 koňmi zvládne rychlou jízdu maximálně po pár desítek kilometrů? Kdyby tohle auto bralo při rychlé jízdě ekvivalent 75litrové spotřeby paliva, což by bylo ještě velmi dobré vzpomeňme spotřebu lehčího a slabšího elektrického Porsche na okruhu), ujede na jedno plné nabití 40 km. Kdyby mělo někde uprostřed honičky k dispozici půlku baterek, je to 20 km, do úplného vyčerpání.

Na takové otázky ale už americká společnost odpovědi nedává, jen zmiňuje, že vůz je chráněn i před útoky hackerů, stejně jako disponuje technologií, která neustále monitoruje policejní hlášení o možných hrozbách. Za svou práci si pak Armour Group účtuje přinejmenším 475 tisíc dolarů (cca 10,7 milionu Kč), tedy téměř dvojnásobek ceny elektromobilu v základu. Zda se tím někdo nechá zlákat, nevíme, my to ale jistě nebudeme.

Lucid Air Sapphire může být osazen lehčí či těžší formou balistické ochrany. S ohledem na elektrický pohon to není zas až tak dobrý nápad, i relativně nízký nárůst hmotnosti totiž povede ke snížení šancí na únik. Foto: Armour Group, tiskové materiály

Petr Prokopec

