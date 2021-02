Peugeot dal sbohem svému dosavadnímu logu, nová podoba je docela odvážná před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Zatímco konkurenti svá loga změnili obvykle tak, že si toho sotva všimnete, u Peugeotu budete spíše chvíli tápat, na vůz jaké značky se to vlastně díváte. Na novém emblému už najdeme jen hlavu rozzuřeného lva.

V poslední době svá loga změnilo hned několik automobilek. Snad jen u Kie si toho šlo všimnout a příliš nadšení to nevyvolalo, změny u Opelu, Volkswagenu či BMW byly spíše kosmetické. Německé snahy tak značně blednou vedle rošády, s níž aktuálně vyrukovali Francouzi. Nové logo má i Peugeot, který se hodlá na trhu posunout výše směrem k prémiovým značkám. A právě tento krok si podle automobilky vyžádal zcela nový emblém.

Francouzi tak provedli radikální řez a dali sbohem siluetě lva. Nové logo obsahuje už jen jeho hlavu, navíc konkrétněji a v poněkud rozzuřené podobě. Znak může a nemusí doplňovat výrazný název značky vyvedený v bezpatkovém fontu. Toto pojetí je častěji používáno ve vyšších patrech trhu, připomeňme třeba Jaguar. Dosavadní provedení, zejména pak to, jež Peugeot užíval mezi lety 1998-2010, odkazovalo spíše na mainstream.

Za připomenutí stojí skutečnost, že Peugeot již jednou pouze hlavu lva užíval, a to v letech 1960-1976. Zpočátku byla zasazena do štítu, z toho se ale posléze stal čtverec. Nyní tu tedy máme návrat k první zmíněné variantě, jen s tím rozdílem, že zatímco v minulosti Francouzi vsázeli na modré linky na bílém pozadí, v současné době je tomu naopak. Štít je tedy tmavý, zatímco na hlavu a nápis byla užita bílá.

Automobilka rovněž upřesnila, proč stejně jako ostatní výrobci přechází na 2D pojetí. Důvodem jsou radary, senzory a kamery autonomního systému, které takto mohou být za logo umístěny, aniž by došlo k narušení jejich funkčnosti či ke zkreslení dat. Mimo to Peugeot představil i nové pojetí showroomů, jejichž fasády bude nyní zdobit tmavě modrá. Tu poté doplní jak výrazný štít s nápisem, tak i název značky.

Peugeot dané logo představuje vlastně již podruhé, jen jsme svého času nevěděli, jaké s ním má záměry. A možná to nevěděla ani sama automobilka. Vůbec poprvé se objevilo v roce 2018 na konceptu e-Legend, elektrickém kupé postaveném jako pocta někdejšímu Peugeotu 504, který se vyráběl v letech, kdy značka užívala právě jen hlavu lva.

Co se produkčních vozů týče, prvním modelem nesoucím nové logo bude nová generace Peugeotu 308. Ta bude představena 18. března, zpočátku jen jako hatchback. Kombík by měl dorazit později, přičemž obě verze mají být k dispozici s plejádou pohonných jednotek. To znamená, že vedle mild a plug-in hybridů a elektromobilu dorazí i diesely. Zda se tak ale skutečně stane, zjistíme za tři týdny.

Peugeot představil své nové logo. Foto: Peugeot



Vůbec poprvé jsme si jej nicméně mohli prohlédnout již před třemi lety na elektrickém konceptu e-Legend, tehdy ale možná ani Peugeot neplánoval, že s ním nahradí to dosavaní. Foto: Peugeot

Zdroj: Peugeot

Petr Prokopec