Peugeot oznámil, že v Česku nechce už za pár let prodávat téměř žádná auta | Petr Miler

/ Foto: Peugeot

Jsme přesvědčeni, že si to ještě rozmyslí, v tuto chvíli se ale rozhodl takto. A netýká se to zdaleka jen České republiky, snadno půjde o polovinu evropských zemí.

Lidé sedící ve vedení některých automobilek někdy působí dojmem, že trpí bipolární poruchou osobnosti. Takový Carlos Tavares, šéf Stellantisu, pravidelně varuje před nucenou elektromobilitou a popisuje její dopady, stejně jako opakuje, že nepřichází coby reakce na poptávku či jako lepší technické řešení. Přichází jako následek politického diktátu, kterému je uzpůsobováno „tržní” prostředí.

Že s tím Tavares bojuje, chápeme - strčit hlavu do této oprátky znamená jen čekat, až zafunguje propadlo a zlomí vám vaz. Jak něco nevychází z reálných potřeb lidí, stačí jedny volby a všechno je jinak, skutečně tržní realita bude vždy jen jedna. Současně ale platí, že se témuž prakticky všechny značky bývalých koncernů PSA a FCA, které Stellantis sdružuje, až „hujersky” přizpůsobují. Kdyby se situace měla tak, že proti tomu jejich vedení bojuje, současně ale počítá s tím, že může takový boj prohrát, budiž. V takové situaci ale nejsme, značky jako Alfa Romeo či Lancia chtějí být ryze elektrické samy od sebe dříve, než to po nich vůbec někdo bude chtít. A teď se k nim přidává další, Peugeot.

Na jednu stanu chápeme, že elektrická auta do nabídky přibývají a automobilky se k nim nestaví zády. Jednak je tu jakýsi celoevropský diktát a jednak platí, že na některých podstatných trzích jdou ještě dál. Norsko, Nizozemsko nebo Velká Británie jdou elektrickým směrem tak moc, že nemít pro tyto trhy nějaký elektrický vůz by byl nerozum. Ovšem proč nenabízet také jiná řešení? A proč léta dopředu avizovat, že to nebudete dělat, aniž byste tušili, co se tou dobou bude na trhu dít, kam pokročí věda, co vlastně bude možné nabízet a prodávat?

To nám hlava nebere a přesně tímto směrem se nyní vydal Peugeot. Jeho šéfka Linda Jackson oznámila, že značka se lvem ve znaku bude od roku 2030 nabízet jen elektrická auta. Ovšem jen v Evropě, jinde bude dál nabízet spalovací motory. Kdyby to bylo aspoň tak, že si Stellantis vybral „elektrické” a „neelektrické” značky, aby neseděl vždy jednou zadnicí na dvou židlích, dá se to chápat, ale tak to není. I Peugeot bude dále vyrábět vše, jen v Evropě z plezíru nabídne jen něco.

Jak to dopadne, nemusíme dlouze předjímat. I kdyby se v Evropě stalo během dalších 8 let (protože za 8 let a 24 dnů bude 1. ledna 2030) nakrásně cokoli, je bez jakékoli debaty, že spoustu trhů elektrická auta nemohou ovládnout. Pro příklady nemusíme chodit daleko - Česká republika, pokud vůbec někdy, bude k takovému cíli mířit mnohem déle, stejně jako spousta jiných zemí. V takovém Rumunsku dodnes jezdí po silnicích koňské povozy. Ale nejde jen o země bývalého východního bloku, dobrá polovina Itálie se pro masovou elektrifikaci též vůbec nehodí a tímto směrem ani náznakem nemíří.

Peugeot tak v podstatě oznamuje, že za pár let nechce v Česku a spoustě dalších zemí prodávat téměř žádná auta. Letos přitom jen u nás dodal zákazníkům 7 219 vozů, z čehož elektrických bylo 120. I dieselů bylo prodáno téměř 20krát víc. To je zjevně skvělý moment k oznámení, že nic jiného než elektrický pohon nechcete nabízet, i když spalovací auta budete dále vyvíjet a vyrábět...

Nedává to žádný smysl a upřímně: Podle nás se to nestane. Dnes se to snadno říká, Linda Jackson ale Peugeot za 8 let nejspíše nepovede a při pohledu na realitu holt někdo jiný řekne, že původní plány byly změněny. Co třeba 2040? Proč ne, jen nerozumíme tomu, z jakého důvodu dnes někdo přichází s takto absurdními výkřiky. Jako by to mělo někoho těšit... Přirozený zájem o elektromobily je ve většině zemí Evropy vlažný, odmítá je i jasná většina Němců. Za takové situace to tedy není ani dobrý marketing, po podobných prohlášeních bychom se ke značce, která otevřeně ignoruje přání svých zákazníků, leda otočili zády.

Peugeot e-2008 je jedním z elektromobilů, které dnes automobilka nabízí. Zájem o ně je v Česku téměř nulový, přesto tu značka za 8 let a pár dnů nechce prodávat nic jiného. Foto: Peugeot

Zdroj: Auto News

